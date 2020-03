Die Angst fährt mit

Visselhövede - Von Jens Wieters. Nein, ihm selber sei zum Glück noch nichts passiert. „Nur einmal musste ich schnell von der Straße, weil ein Trecker mit einem großen Silowagen hinten dran nach dem Überholen etwas früh eingeschert ist. Wahrscheinlich, weil ihm ein Lkw entgegenkam.“ Aber dennoch steigt Hartmut Wallin jeden Morgen mit einem kleinen Unbehagen in den Sattel. Denn er ist auf der viel befahrenen Landesstraße 171 unterwegs – mit dem Fahrrad, lange 28 Kilometer, dreimal in der Woche, und auf einer Straße, die bei Radfahrern als äußerst gefährlich gilt.

Denn in den vergangenen Jahren wurden auf dem Streckenabschnitt zwischen Hof Tadel und der Abzweigung nach Egenbostel gleich zwei Radfahrer bei Unfällen tödlich verletzt. Beide Male wurden sie von Fahrzeugen angefahren. Eine Reihe von weiteren Unfällen mit zum Glück glimpflicherem Ausgang schloss sich an. Denn der Radweg, den Wallin nutzt, wenn er mit seinem S-Pedelec von seinem Heimatort Schwitschen zur Arbeit nach Verden fährt, endet jäh am Jeddinger Sportplatz. „Dann folgen zehn gefährliche Kilometer auf der Straße bis nach Klein Linteln in der Gemeinde Kirchlinteln. Dort gibt es wieder einen Radweg.“

Wenn es nach dem 61-Jährigen geht, ist der Lückenschluss der Radwegverbindung dringend erforderlich, denn sowohl im Bereich Hof Tadel gebe es viele Kinder und auch der Sportplatz des TSV Brunsbrock auf der kreisverdener Seite, direkt an der Straße gelegen, werde von vielen jungen Fußballern frequentiert, die mit dem Fahrrad unterwegs seien.

Seit drei Jahren fährt der umweltbewusste Hartmut Wallin, der für die Grünen im Visselhöveder Stadtrat sitzt, mit seinem Elektrorad die Strecke bei Wind und Wetter. „Und während der Zeit erlebt man als Radfahrer schon so manche knappe Situation. Besonders bei schlechter Sicht oder Dunkelheit ist es nicht ungefährlich.“

Aktuell könne er auf dem Teilstück zwischen der Bahnüberführung bei St. Pauli und Jeddingen zwar ein wenig entspannter radeln, denn wegen der schlechten Fahrbahn gelte in dem Bereich Tempo 70. „Jetzt fahren die Autos nicht mehr 140, sondern nur noch 100. Aber immerhin.“ Aber irgendwann werde die Straße sicher neu gemacht und die Geschwindigkeitsreduzierung aufgehoben.

Und dieser Begriff „Irgendwann“ bedeute beim Straßenbau eben schnell und beim Radwegebau leider ewig lange. „Das Straßenbauamt setzt die falschen Prioritäten. Es setzt nur auf den Ausbau der Strecken für den Autoverkehr. Der Radweg an der Landesstraße 171 wäre das erste Projekt der Behörde dieser Art seit Jahren“, betont Wallin. Und darum engagiert sich der Schwitscher bei der Initiative „Pro Radweg – Sicheres St. Pauli“.

Die zählt mittlerweile viele Hundert Mitglieder aus beiden Landkreisen. Mit groß angelegten Demonstrationen und Sternfahrten hat die Gruppe im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt. Und zwar so viel, dass auch Landespolitiker der Region aufmerksam wurden.

„Die haben auch Hilfe versprochen, aber es hat sich bisher nicht wirklich was getan“, bedauert Wallin. Immer noch stehe das Projekt auf Rang drei der Prioritätenliste. „Und das auch schon seit ewigen Zeiten.“ Das Problem sei, so Wallin, dass die Behörden sich gegenseitig die Verantwortung und die Zuständigkeiten zuschieben würden. „Das Land sagt, die Landkreise können planen, die sagen wiederum solch ein Radweg ist Ländersache. Und darum geht es keinen Schritt vorwärts.“

Dabei sei es gerade auf dem etwa drei Kilometer langen Visselhöveder Teil kein Problem, entsprechende Grundstückskäufe zu erledigen. „Denn die Flächen gehören größtenteils Hannes Wilkens, und der fordert den Radweg vehement“, informiert Wallin.

„30 Jahre ist über das Thema schon gesprochen worden, passiert ist aber nichts. Die vielen Gremien, die sich damit befassen, verkomplizieren den Vorgang nur und am Ende dauert der Neubau ewig. Das müssen wir beschleunigen“, hatte Wilkens seinerzeit während der Gründung der Initiative gefordert.

„Und genau darum müssen wir weiter Druck ausüben und auch die Politiker mit ins Boot holen. Unser realistisches Ziel sollte es sein, dass spätestens 2025 die ersten Bagger anrollen“, so Wallin. Dauert es doch länger, braucht zumindest der Schwitscher den Radweg nicht mehr, dann ist er in Rente. Aber bis dahin sitzt die Angst noch auf dem Gepäckträger – dreimal die Woche.