Frau angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Visselhövede - Eine 44-jährige Frau aus Visselhövede ist am vergangenen Wochenende am Großen Visselsee von einem Mann angesprochen worden, dann schubste er sie in ein Gebüsch. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen des Vorfalls.

Die Frau war am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr am Großen Visselsee mit ihrem Hund spazieren gegangen. Dabei wurde sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen und um eine Zigarette gebeten, wie die Polizei erst am donnerstag mitteilt.

Schnell kam ihr der Unbekannte aufdringlich nah und schubste sie rückwärts in ein Gebüsch. Er drohte damit, dem Hund etwas anzutun. Als er die gestürzte Frau attackierte, setzte sie sich mit Fußtritten zur Wehr. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht.

Er wird als ungefähr 1,80 Meter groß und im Alter zwischen 25 und 30 Jahren beschrieben. Er hatte schwarze, kurze Haare und sprach hochdeutsch. Bekleidet war der Unbekannte mit einer dunklen Daunenjacke und einer blauen Jeans mit weißen Nähten.

Zur Zeit des Vorfalls war es nebelig mit schlechter Sicht. Trotzdem seien am See Stimmen hörbar gewesen. Deshalb bittet die Polizei unter der Telefonnummer 04261/9470 um Hinweise.

