Es ist angerichtet

Aktion des Präventionsrates „Tisch an Tisch“mit vielfältigen Speisen

+ Finja Stockhausen und Zoe Stoof sind die jüngsten Köchinnen bei der Aktion „Tisch an Tisch“.

Visselhövede - Einfach nur schön – das Wetter, die Tischdekorationen und die Speisen. Die Aktion des Präventionsrates „Tisch an Tisch“ am Haus der Bildung, fand am Sonntag aufgrund der sommerlichen Temperaturen auf der Terrasse mit Blick auf die Visselseen statt.