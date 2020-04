Andere Abnehmer

Nindorf - Von Angela Kirchfeld. Die Corona-Krise hat auch den Betrieb auf dem Hof Lüdemann in Nindorf verändert. „Wir haben zurzeit eine enorme Nachfrage bei Kartoffeln“, informiert die 40-jährige Kathi Lüdemann. „Unsere Abnehmer sind nicht die Discounter, sondern überwiegend Wochenmarkthändler und Stammkunden, die an Hofläden und Wochenmarkthändler liefern. Sie holen jetzt zu Coronazeiten deutlich mehr Ware ab.“ Kathi und Karsten Lüdemann haben drei Kinder im Alter von acht, zehn und zwölf Jahren und führen gemeinsam mit Karstens Bruder Christian sowie Ehefrau Imke Lüdemann einen der größten Kartoffelbetriebe der Region.

Auch der Nindorfer Hofladen Rießel von Edeltraut Steinkamp, der noch reguläre Öffnungszeiten hat, verzeichne einen deutlich erhöhten Absatz von Kartoffeln und Gemüse. Auf einmal merkten die Leute, wie wichtig die heimische Landwirtschaft ist. Auch einer der Stammkunden, der Obst, Gemüse und Lüdemanns Knollen online vermarktet, benötige aktuell deutlich mehr Ware als sonst. „Unser eigentlicher Markt – Schäl- und Gastronomiebetriebe, Kantinen und Mensen – fällt aktuell weg. Nun melden Lebensmitteleinzelhändler einen enormen Bedarf, weil es aufgrund von Hamsterkäufen einen plötzlich größeren Absatz von Kartoffeln gab.“

In der vergangenen Woche hatte der Kartoffelbetrieb sehr gut zu tun und ungewöhnlicherweise am Ende dann auch für Supermärkte verladen. „Die Spediteure waren sehr angespannt, und unsere Mitarbeiter mussten wirklich viel leisten, um die Lkw entsprechend schnell zu beladen, weil sie bereits für weitere Lieferungen gebucht waren und die Fahrer möglichst schnell vom Hof wollten.“

Nun hofft Familie Lüdemann, auch bald wieder die ausländischen Kunden – in Italien und Tschechien – bedienen zu können. „Gestern erhielt ich eine E-Mail von einer Dame aus Südtirol, die sich bedankte und hofft, bald wieder beliefert zu werden. So etwas gibt Motivation, die Mail habe ich für die Mitarbeiter aufgehängt.“

Den Grundsatz „Abstand halten“ hätten alle schnell verinnerlicht. „Mein Schwiegervater Johann, der aktuell die Arbeiten im Kartoffellager organisiert, musste gestern Abend nach Feierabend von seiner Frau Addi daran erinnert werden, dass er dort keinen Abstand mehr zu halten braucht!“, erläutert Kathi Lüdemann lachend.

Zurzeit werden bei Lüdemanns die Kartoffeln gepflanzt. Beim Überdecken der Frühkartoffeln mit Vlies helfen die Kinder mit. „Da ist der Schulausfall recht praktisch. Die Kinder sind an der frischen Luft und beschäftigt. Es werden viele Hände zum Festhalten und Festschaufeln benötigt.“ Nichte Eske und die Neffen Hendrik und Wilken sind auch mit dabei. „Natürlich mit Abstand, auf dem Feld geht das ganz gut“, betont die gelernte Hotel-Betriebswirtin, die auch als Eventmanagerin im Heide Park tätig war.

Sie versichert lachend: „Die Feldarbeit ist zurzeit recht anstrengend, da benötige ich kein zusätzliches Sportprogramm.“ Auch die 15 Festangestellten, die auf dem Feld, in der Biogasanlage, in der Kartoffelhalle, im Schweinestall und der Werkstatt eingesetzt werden, sind trotz der vielen Arbeit motiviert und guter Dinge. „Wir versorgen die Menschen mit Lebensmittel, das ist systemrelevant.“ Der einzige Wermutstropfen: „Das sonst so beliebte gemeinsame Mittagessen in der Küche findet nicht mehr statt. Stattdessen bekommt jeder einzeln sein Essen im Tupper-Topf“, so Kathi Lüdemann, die zurzeit auch Präsidentin des Lions-Club Visselhövede ist.

Bedarf an Fremdarbeitern aus Polen oder Rumänien, wie die Kollegen aus der Spargel- oder Erdbeer-Branche, hat Familie Lüdemann zurzeit nicht. „Wir sind im Frühjahr nicht darauf angewiesen, sondern schaffen die Arbeit mit eigener Manpower.“ Benötigt werden Arbeiter von außerhalb dann im Herbst bei der Ernte.