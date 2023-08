Neuer und schattiger Visselhöveder Wohnmobilplatz kommt gut an

Von: Jens Wieters

Angela Ilievski (r.) freut sich, dass Cornelia Lebig der neue Wohnmobilplatz gut gefällt. © Wieters

Der neue Visselhöveder Wohnmobilplatz kommt bei den Besuchern gut an: „Kostet nichts und bietet viel Schatten.“ Auch die Ver- und Entsorgung sei gesichert.

Visselhövede – „Ein ganz toller Platz. ideal gelegen mit viel Grün drumrum. Das Hallenbad gleich nebenan nutze ich zwar nicht, aber die natürliche Badestelle am Visselsee.“ Cornelia Lebig aus Bayern ist von dem neuen Visselhöveder Wohnmobilstellplatz hellauf begeistert. Vor sieben Jahren war sie schon mal mit ihrem „rollenden Wohnzimmer“ an der Vissel, hat „jetzt aber nichts wiedererkannt“.

Wie denn auch, denn damals hatte die Stellfläche am Ende des großen Hallenbadparkplatzes einen trostlosen Anblick geboten: Viel Müll in und neben den Wertstoffcontainern, hohes Gras in den Fugen der Pflastersteine und kaum Licht zwischen hohen Bäume und dichtem Buschdickicht. Dieses Erscheinungsbild hat sich jetzt dank des Förderprojekts „Perspektive Innenstadt“ gewaltig geändert. Das war von der EU aufgelegt und vom Land Niedersachsen verwaltet worden, um die negativen Folgen der Corona-Pandemie für die Kommunen zu dämpfen.

„Davon haben auch wir profitiert“, sagt Angela Ilievski vom Visselhöveder Stadtmarketing „Unter anderem haben wir den Wohnmobilstellplatz komplett umgekrempelt.“ Die Container haben einen neuen Platz am Majorsbuch gefunden, die Rasenflächen werden regelmäßig vom Bauhof gemäht, die Mülltonnen entleert, die Büsche zurückgeschnitten und die neuen Sitzgelegenheiten stehen fest verankert.

Die Beauftragte für Stadtmarketing will die Akte für das Projekt „neuer Wohnmobilplatz“ jetzt schließen. © -

Und was besonders wichtig ist für die Wohnmobilisten: Es gibt insgesamt 16 Steckdosen an vier Stromsäulen, an denen die Reisenden auf vier Rädern ihre Akkus wieder aufladen können. Frisches Wasser gibt es am Zapfhahn gleich neben der Brücke über die Vissel. „Aber das gezapfte Wasser kommt natürlich aus der Trinkwasserleitung“, so Ilievski lachend. Um Saft aus der Steckdose zu bekommen, müssen die Nutzer Euromünzen in die Säulen werfen. „24 Stunden Strom kosten drei Euro. Dafür darf man maximal zehn Kilowatt einspeisen. Wasser gibt es 100 Liter für einen Euro.“

Was oben reinkommt, muss auch unten irgendwann wieder heraus, darum gibt es nicht nur eine Entsorgungsmöglichkeit für die verschiedenen Toilettenarten der Wohnmobile, sondern das öffentliche WC rechts neben dem Eingang zum Hallenbad ist jetzt ebenfalls fertiggestellt.

„Es fehlen nur noch deutlich sichtbare Piktogramme auf dem Pflaster, damit auch jeder erkennt, dass die hinteren Parkplatzflächen nur für Wohnmobile bestimmt sind. Und es wird in den kommenden Tagen noch eine Infotafel aufgestellt, auf der mehrsprachig zu lesen ist, wie das mit der Ver- und Entsorgung zu handhaben ist“, will Ilievski ihr Projekt jetzt beenden, für das insgesamt 86 000 Euro an Fördergeldern an die Vissel geflossen sind.

An diesem Morgen stehen neben dem VW-Bulli von Cornelia Lebig noch drei weitere größere und kleinere Mobilheime auf den Stellflächen. Manche Urlauber lassen ihre Handtücher auf dem Fahrradträger am Heck der Fahrzeuge trocknen. „Viele sind im Hallenbad gewesen“, hat Lebig beobachtet. Sie selber will nach einem Besuch des Visselsees „so langsam ihre Sachen packen“ und weiter reisen auf der Route, die sie mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann bereits vor sieben Jahren abgefahren ist. „Aber nicht jeder Standort wird besucht, sondern ich gucke, wo es nichts kostet wie hier in Visselhövede.“ Die Möglichkeiten findet sie in der Handy-App „Park 4 Night“.

Drei Euro für 24 Stunden: Insgesamt haben die Wohnmobilisten 16 Steckdosen zur Verfügung. © -

„Da steht auch Visselhövede drin und hat bisher nur gute Kritiken von den Nutzern bekommen. Dem werde ich mich anschließen“, so Lebig, die vor allem den Schatten der hohen Bäume genießt, „denn das ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt.“

Ilievski und Lebig schätzen, dass die Insassen jedes Wohnmobils, auch wenn sie oft Selbstversorger sind, rund 60 Euro am Tag in der Stadt lassen. „Um Lebensmittel einzukaufen, Essen zu gehen oder zu tanken.“ In den vergangenen Tagen haben Ilievski und Bürgermeister André Lüdemann bei ihren Erkundungsgängen, um zu checken, wie der Platz angenommen wird, sogar schon zwölf Wohnmobile gezählt, die zeitgleich geparkt hatten. „Kurz vor diesem Termin waren es auch acht“, freut sich Angela Ilievski.

Die ist jetzt dabei, den Platz auf weiteren einschlägigen Internet-Plattformen der Wohnmobilisten zu platzieren, um Visselhövede noch ein Stück weit bekannter zu machen. „Auf der eigenen Seite der Stadt steht er natürlich schon längst.“