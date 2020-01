Altpapier geht neue Wege

Visselhövede - Von Ann-christin Beims. Altpapier einsammeln gehört für viele Vereine und Institutionen dazu. Mehrmals im Jahr machen sich Mitglieder auf, in ihren Orten Bündel einzusammeln, die ihre Mitbürger an die Straßen stellen – auch bei Hitze, Regen und Schnee. Mit dem Verkauf bessern sie ihre Kassen auf. Doch damit könnte nach und nach Schluss sein. Denn nicht nur die Einführung der blauen Tonnen hat dafür gesorgt, dass den Vereinen weniger Altpapier zur Verfügung steht als früher, sondern auch auf dem Papiermarkt sind die Preise zuletzt wieder ordentlich gefallen. Das DRK Visselhövede hat im vergangenen Jahr seine Sammlung eingestellt, auch, weil dem Ortsverein die Helfer fehlten. Ob die Jugendfeuerwehr, die aktuell als einzige Altpapier im Kernort sammelt, irgendwann folgen wird, ist unklar – die Frage nach der Zukunft der Sammlung haben die Mitglieder sich bereits gestellt.

„Ende der 80er-Jahre haben wir teilweise um die 40 Tonnen gesammelt, da haben wir den ganzen Tag geschuftet“, erzählt Eckhard Langanke, Vorsitzender des DRK Visselhövede. Eine lukrative Einnahmequelle, da die Preise für Altpapier sehr hoch waren: Bis zu 100 D-Mark zahlten die Entsorger damals pro Tonne. Heute ist die Entsorgung einheitlich über die Abfallwirtschaft des Landkreises geregelt, der Preis ist gesunken. 30 Euro gibt es für die eingetragenen Vereine und Institutionen pro Tonne – egal, für welchen Preis diese es weiterverkaufen kann. Dennoch habe sich die Sammlung weiterhin gelohnt, auch wenn es mit der Einführung der blauen Tonne „mengenmäßig einen erheblichen Einbruch gab“, wie Langanke erzählt. Sechs bis zehn Tonnen kamen pro Sammlung zusammen, etwa 1 000 Euro spülte das jährlich in die Kasse. „Das Geld wird uns jetzt fehlen, auch wenn sich das erst in der Bilanz für 2020 im kommenden Jahr bemerkbar machen wird“, so der Vorsitzende.

Mehr als 30 Jahre lang waren Mitglieder des Visseler DRK im Kernort unterwegs, mit unterschiedlichsten Partnern: unterstützt von der DRK-Bereitschaft, Schülern der jeweiligen Abschlussklasse der Oberschule, der katholischen Jugend oder zuletzt dem Jugendrotkreuz. Die Jugendlichen hatten aber bereits 2018 angekündigt, nicht mehr mitmachen zu wollen, 2019 haben sie sich noch einmal überreden lassen. Doch dann war definitiv Schluss. „Alleine ist das alles nicht mehr leistbar“, erklärt Langanke. Durchschnittlich sechs bis zehn Jugendliche und sechs Erwachsene waren an drei Samstagen im Jahr unterwegs, drei weitere Samstage übernimmt aktuell noch die Jugendfeuerwehr. Diese ist seit etwa 15 Jahren dabei, sammelte anfangs gemeinsam mit dem DRK. Mittlerweile stellen sie ihre eigenen Sammeltouren auf die Beine, wie Jugendwartin Tanja Heins berichtet. Doch wie lange noch, das sei fraglich. „Wir haben schon geguckt, ob es sich noch rentiert.“ Deutlich hätten sie es mit der Einführung der blauen Tonnen gemerkt, aber auch der Wegfall der DRK-Sammlung macht sich bereits jetzt bemerkbar: Statt sechs Sammlungen sind es in der Visselstadt nur noch drei – da bleibt die Frage, wer sein Altpapier über den nun größeren Zeitraum sammeln möchte oder auch kann.

In der vergangenen Woche waren die Jugendlichen unterwegs, statt etwa drei voller Container wie gewöhnlich waren es diesmal nur zwei. „Gerade im Januar ist es sonst recht viel durch Weihnachten“, sagt Heins, die für die Zukunft noch weniger vermutet. „Und ein Minusgeschäft können wir nicht machen, zumal wir ja auch die Jugendlichen motivieren müssen.“ Und das sei manchmal ohnehin nicht einfach. Kurz sei die Überlegung gekommen, die Anzahl der Sammlungen auszuweiten, aber schnell wieder verworfen worden. „Die Manpower ist nicht da“, so Heins. Zudem seien es gerade in den Sommermonaten ohnehin sehr viele Veranstaltungen am Wochenende – da kommt dann auch die erwähnte Motivation wieder ins Spiel.

Dass es auf dem Papiermarkt nicht gut aussieht, weiß auch die Abfallwirtschaft des Landkreises. So habe sich seit August 2017 der maßgebliche Altpapierindex von 157,9 Punkte auf 42,7 Punkte reduziert, teilt diese mit. Und auch für die kommenden Monate sei nicht mit einer Entspannung zu rechnen. Ob die Vereinssammlung ein Zuschussgeschäft ist, lasse sich aber pauschal nicht sagen. Die Vereine werden nach Containergewicht bezahlt. Je höher das ausfällt, desto wirtschaftlicher lasse sich die Sammlung betreiben. Zusätzlich fallen Fixkosten an, da die Abfallwirtschaft für die Containermiete, -aufstellung und -abzug zahlt. Insgesamt rechnet die Abfallwirtschaft für 2019 beim Altpapier mit einem Defizit von etwa 200 000 Euro.