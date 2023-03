3,5 Hektar: Wieder Platz für Wittorfer Bauwillige

Von: Jens Wieters

Das Mädchen wird noch lange wippen können. Der Spielplatz wird zwar in die Planung einbezogen, bleibt aber nicht nur erhalten, sondern wird sogar noch aufgepeppt. © Wieters

Lange mussten Bauwillige aus Wittorf warten, jetzt erscheint ein Silberstreif am Horizont: Rund 3,5 Hektar auf dem Gelände der alten Sägerei können demnächst bebaut werden.

Wittorf – Über viele Jahre gab es lange Gesichter bei jungen Wittorfer Familien, die auf der Suche nach einem Bauplatz waren. Freie Flächen waren alle vergeben und Eigentümer großer Grundstücke wollten keinen Quadratmeter hergeben. Jetzt gibt es aber Hoffnung, denn der Visselhöveder Bauausschuss hat einen weiteren Verfahrensschritt eingeleitet, um Wohnbebauung auf dem rund 3,5 Hektar umfassenden Areal der seit etwa 20 Jahren geschlossenen Sägerei am Ortsausgang an der Straße nach Jeddingen zu ermöglichen.

Der Ortsrat mit Bürgermeister Heiner Gerken (Grüne) an der Spitze, hatte bereits vor gut zwei Jahren die Idee entwickelt, aus dem Gelände ein Mischgebiet entstehen zu lassen, in dem Kleingewerbe und Wohnen möglich ist. Bis die Änderung des Flächennutzungsplans während der Sitzung am Dienstag auf den Weg gebracht werden konnte, hatte es aber ein zähes und zeitraubendes Ringen mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises und dem Forstamt Rotenburg gegeben.

Der Grund: Im südlichen Teil des Gebiets gab es eine etwa 3 300 Quadratmeter große Tannenschonung, dessen Bäume früher zu Weihnachten gefällt worden waren. Mittlerweile ist die Fläche im Winter 2020/2021 vollständig umgepflügt worden, „aber der Landkreis steht auf dem Standpunkt, dass Waldflächen ihre rechtliche Eigenschaft als Wald nicht dadurch verlieren, dass sie gerodet werden“, informierte Susanne Spille vom beauftragten Planungsbüro den Ausschuss.

Das Areal an der ehemaligen Sägerei wird durch die Änderung des Flächennutzungsplans zur Bebauung freigegeben. © -

Denn aufgrund der langjährig nicht erfolgten wirtschaftlichen Nutzung, habe sich dort ein Wald-Binnenklima entwickelt, das nun an anderer Stelle wieder ersetzt werden müsse. „Darum wird jetzt ein Waldausgleich mit einer Flächengröße von insgesamt 3 630 Quadratmeter auf dem Areal geplant“, so Spille.

Zwar erneut einige Quadratmeter für die dringend gesuchten Baumöglichkeiten weniger, „aber wir haben immerhin bald wieder Flächen zur Verfügung“, freut sich Bürgermeister Gerken.

Dazu zählen irgendwann auch weitere Bauplätze auf der östlichen Seite der Straße Zum dicken Holz und auch der Spielplatz selbst. „Wenn man den ganzen Bereich schon mal planungsrechtlich anfasst, sollte man diese Flächen miteinbeziehen“, so Gerken, der aber klarstellte, dass das aber nicht gleichbedeutend sei mit dem Abbau der Spielgeräte.

„Wir werden den Spielplatz noch lange offenhalten und mit Ortsratsmitteln demnächst sogar noch ein wenig attraktiver gestalten.“ Es gehe nur darum, in vielen Jahren weitere Bauflächen zur Verfügung zu haben, falls der Spielplatz nicht mehr genutzt werde, weil es eben keine kleinen Kinder mehr in der Nachbarschaft gebe.

Aber für Wittorfer Bauwillige kommt es noch besser, denn auch an der Straße In den Ackern will die Familie Linnemann 1,8 Hektar ihrer landwirtschaftlichen Fläche jungen Familien als Bauland zur Verfügung stellen. Je nach den gewünschten Grundstücksgrößen könnten dort zwischen 18 und 24 Baugrundstücke entstehen.