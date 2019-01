Ein für alle sichtbares Zeichen

Jeddingen - Von Henning Leeske. Zur Verdeutlichung ihres Anliegens hat die Interessengemeinschaft „Pro Radweg Jeddingen-Kirchlinteln - sicheres St. Pauli“ jetzt entlang der betreffenden Strecke sechs große Banner aufgestellt.

Nach zwei tödlich verunglückten Radfahrern und einem Unfall mit einer Schülerin am Ende des Radwegs bei Brunsbrock, bei dem das Opfer mit leichten Blessuren davon gekommen war, haben die Menschen entlang der L 171 genug. Sie wollen endlich den Lückenschluss zwischen Brunsbrock und Jeddingen für eine sichere Fahrt mit dem Rad neben der viel befahrenen Landesstraße.

Eine Unterschriftenliste mit 3 000 Unterzeichnern wurde bereits Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) im Niedersächsischen Landtag persönlich übergeben und ein Fachgespräch mit dem Ministerium durch die Vermittlung der Landtagsabgeordneten Dörte Liebetruth (SPD) und Eike Holsten (CDU) geführt. Nun steht für den 30. Januar das gemeinsame Gespräch mit den beiden Politkern in der zuständigen Straßenbaubehörde in Verden an, wozu auch zwei Vertreter der IG eingeladen sind. „Hier hat die Politik Wort gehalten“, sagt Jeddingens stellvertretender Ortsbürgermeister Lars Dammann (Grüne). Denn dieser Termin wurde seinerzeit im Landtag zugesagt.

Die Banner sind mit Spenden finanziert worden und sollen der Forderung nach dem Radweg stetig Nachdruck verleihen. „Es soll ein sichtbarer Hinweis auf die Problematik entlang der Strecke im Vorfeld des wichtigen Gesprächs in der Behörde sein“, nennt Dammann den Grund für die Aufstellaktion. Zusätzlich sei die IG bereits in den sozialen Medien sichtbar und könne auch von unregistrierten Nutzern auf Facebook aufgerufen werden.

Nach dem Termin der Verdener Behördenleitung mit den Politikern wolle man mit ganz leeren Händen nicht nach Hause gehen. „Wir möchten Lösungsansätze mitnehmen und haben die Erwartung, dass eine mögliche Finanzierung der nötigen Planungskosten besprochen werden kann“, so Dammann. „Das Zahnrad soll sich langsam drehen, damit es weitergehen kann“, fordert er.

Prozess positiv begleiten

Hannes Willkens, unmittelbare Anlieger aus der Siedlung Tadel, weist darauf hin, dass die IG den ganzen Prozess positiv begleiten wolle, weil so viele Gruppen daran beteiligt seien. „Zwei Landkreise, zwei Kommunen und mehrere Behörden bis zur Deutschen Bahn müssen wir unter einen Hut bekommen, weshalb wir als kreisübergreifende Initiative den Radwegebau fordern, aber auch positiv begleiten wollen“, sagt er,

Bezüglich des sehr gefährlichen Bahnübergangs fordert der Visselelhöveder Ratsherr Hartmut Wallin (Grüne), den neuralgischen Punkt an der Strecke zunächst aus den Planungen herauszunehmen, um keinen Stolperstein für das ganze Projekt zu haben. „Da erwarte ich mir auch ein Entgegenkommen vom Land, um schneller voranzukommen mit dem Radweg.“. Denn der Ausbau der Alpha-E-Trasse seitens der Bahn mit einer eventuellen Untertunnelung dieses Übergangs stehe noch in den Sternen und könnte ein echter Bremsklotz für die Planungen werden.

Am Mittwoch, 6. Februar, werden die Ergebnisse des Termins bei der Behörde in Verden von der Interessengemeinschaft besprochen, wozu auch noch weitere Mitstreiter willkommen sind. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Gaststätte „Zur Waldesruh“, unweit des Bahnübergangs an der L 171.