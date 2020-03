Am Freitagmorgen wurde symbolisch der Grundstein für den Visselhöveder Primar Campus gesetzt. Ein Maurer hat einen Kupferzylinder in das Fundament einbetoniert, in dem natürlich eine aktuelle Ausgabe der Rotenburger Kreiszeitung/Visselhöveder Nachrichten nicht fehlen durfte. Ein paar Münzen und eine Abhandlung über die Planung des Gebäudes sind ebenfalls in der Röhre. Vielleicht wird die ja mal in einigen Jahrhunderten gefunden. Foto: Wieters