Aderlass mit Abstand

Visselhövede – Klar geht man zum Blutspenden, wenn man es so gewohnt ist – auch in Corona-Zeiten. Schließlich will man helfen und hat etwas mehr Zeit als sonst. Wenn dann eine runde Jubiläumsspende ansteht, winkt auch noch ein kleines Dankeschön vom DRK-Ortsverein. Insgesamt 144 Spender, davon fünf Erstspender, verzeichnete Visselhövedes DRK-Chef Eckhard Langanke und sein Team bei der vergangenen Blutspendeaktion. Langanke lobte das disziplinierte Verhalten der Spender. Für seine 80. Spende wurde Holger Leibrandt geehrt. Angela Kirchfeld und Jörg Bröske traten zum 70. Mal zum Aderlass an. Wolfgang Stünkel absolvierte seine 60. Blutspende.

Mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen wurden die Spender bereits am Eingang der Oberschule begrüßt. Ein großes Schild vor der Tür wies auf die Verhaltensregeln hin und die Spender durften nur nach Aufforderung die Räumlichkeiten betreten. Hier standen Desinfektionsmittel und Masken für jeden bereit. Ein Sicherheitsbeauftragter des Spendeteams war extra abgestellt, um gleich zu Anfang Fieber zu messen und erkundigte sich nach dem Befinden und dem Zustand. Haltezonen und Plexiglasscheiben zwischen den Mitarbeitern und Spendern waren an den einzelnen Stationen angebracht. Die Garderobe, um Jacken und Mäntel aufzuhängen, war geschlossen. So nahm jeder seine Jacke über den Arm. Trotz des Andrangs und dem Mehraufwand war die Wartezeit relativ gering und wurde zudem durch stimmungsvolle Musik versüßt. So herrschte trotz der Umstände eine relativ lockere Stimmung. Auch wenn Freunde und Bekannte durch das Tragen der Maske erst auf den zweiten Blick zu erkennen waren.

Der Fragebogen schien länger zu sein als sonst. Auch beim Ausfüllen waren die einzelnen Teilnehmer durch Wände voneinander geschützt. Streng achteten die Helfer darauf, dass niemand Gegenstände wie den Blutspendepass auf die Ablage bei der Abnahme legte. „Das kann in ein paar Monaten schon wieder ganz anders sein“, beschwichtigte die DRK-Mitarbeiterin und desinfizierte die Oberfläche der Ablage intensiv.

Statt des sonst so üblichen Büfetts der Küchendamen stand dieses Mal eine Grillbude auf dem Hof der Oberschule, an der sich die Spender nach der Aktion mit Pommes und Bratwurst stärken konnten. Auch beim Essen hieß es natürlich: Abstand halten. Daher fiel der sonst so übliche gemütliche Plausch mit den Nachbarn, Freunden, Vereinskollegen und Bekannten aus.

Am Mittwoch, 29. Juli, ist an der Sporthalle in Jeddingen die nächste Blutspendeaktion geplant. Vielleicht sieht es bis dahin schon etwas anders aus. aki