Visselhöveder Hoyer-Gruppe bekommt ab Januar 250.000 Tonnen Diesel pro Monat aus Abu Dhabi

Von: Jens Wieters

Die Hoyer-Gruppe hat jetzt einen Mega-Deal in den Vereinigten Arabischen Emiraten abgeschlossen. © Wieters

Die Visselhöveder Hoyer-Gruppe hat einen Mega-Deal eingefädelt: Ab Januar kommen jeden Monat 250.000 Tonnen Dieselkraftstoff aus Abu Dhabi in Norddeutschland an.

Visselhövede – Während Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag vor der Presse in Berlin über seine Reise in die Golfregion berichtete und zusätzliche Energielieferungen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten verkündete, wurden parallel dazu die ersten 33.000 Tonnen Dieselkraftstoff aus Abu Dhabi bereits am Evos-Tanklager im Hamburger Hafen gelöscht – auf Betreiben der Visselhöveder Firmengruppe Hoyer, die damit am Sonntag sogar in der Tagesschau der ARD einen Platz ziemlich weit vorne in den Nachrichten bekommen hatte.

Denn die Spitzen des Unternehmens haben bereits seit einigen Monaten an dem Handel gefeilt und in der vergangenen Woche die entsprechenden Verträge unterschrieben, die die Region ein Stück weit unabhängiger von der Dieselversorgung aus russischer Hand machen soll. „Allerdings mussten wir uns mit der öffentlichen Bekanntmachung so lange gedulden, bis der Kanzler zurückgekehrt war, um seine Gespräche und Vereinbarungen dort nicht zu stören“, betont Hoyer-Firmensprecher Thomas Hartmann.

Alternative Dieselimport-Routen seien für Deutschland in der jetzigen Situation wichtig, so Hartmann. Das Mineralölunternehmen Hoyer mit rund 100 Verkaufsstandorten in Deutschland sehe sich darum besonders in der Verantwortung.

„Darum wurde der Liefervertrag, der durch intensive Kontakte der Familie Hoyer mit dem entscheidenden, engen Mitarbeiter des Sultans der Arabischen Emirate zustande kam, schon seit längerer Zeit vorbereitet. Wir sind aktuell das einzige deutsche Unternehmen, das diesen Schritt mit der Abu Dhabi National Oil Company, der ADNOC, einem der weltweit größten Energieproduzenten, gegangen ist“, so Hartmann.

Den Anfang der Partnerschaft bildete die erste Lieferung über 33.000 Tonnen Diesel, die in Hamburg gelöscht werden. „Im Rahmen der Vereinbarung bekommt Hoyer zudem ab Januar 2023 jeden Monat bis zu 250.000 Tonnen Diesel aus Abu Dhabi.“

Mit dem Tanker „Seaspart“ sind die ersten 33 000 Tonnen Diesel in Hamburg angekommen. © Hoyer

Das entspricht rund 8330 Tanklastwagen, die die Tankstellen mit Sprit versorgen. Das ist zunächst einmal gleich zu Beginn eine logistische Herausforderung, denn die riesigen Tanker müssen den Kraftstoff möglichst nah am Ort des Weitertransports anlanden. „Die erste Lieferung wurde in England gelöscht und dann auf weitere Schiffe verteilt. Das ist aber natürlich mit zusätzlichen Kosten verbunden. Darum arbeitet die Hoyer-Gruppe auf allen Kanälen an anderen Lösungen“, berichtet Hartmann.

Auch die Preiskalkulation für den Diesel ist nicht so einfach, denn „bisher dauerte der Transport vier Tage, jetzt rund vier Wochen, ein Zeitraum, in dem sich auf dem Energiesektor preislich eine ganze Menge tut“, so der Sprecher des Unternehmens mit mehr als 2 150 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 5,5 Milliarden Euro.

Aber wenn Deutschland weg wolle von den russischen Lieferungen, dann sehe sich die Hoyer-Gruppe in der Pflicht, „schnell und gezielt zu handeln“. Das habe wohl auch den Konzern in Abi Dhabi überzeugt, sodass der Deal zügig vorbereitet werden konnte.

Um jetzt die handwerklichen Dinge mit Blick auf den Transport und auch die Qualität des Diesels und sein Fließverhalten bei Minustemperaturen zu klären, werden Hoyer-Vertreter in den kommenden Tagen oder Wochen in die Emirate reisen und weitere Gespräche führen. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit ADNOC einen verlässlichen Partner gefunden haben, der in der aktuellen Situation schnell, unbürokratisch und kooperativ agiert hat. Wir werden in Kürze die gemeinsame Zusammenarbeit vertiefen und weiter ausbauen“, so Thomas Hoyer, geschäftsführender Gesellschafter von Hoyer.