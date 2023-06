Abgemeldete Autos bereiten Visselhöveder Ordnungsamt viel Arbeit

Von: Jens Wieters

Oft ist es schwer, den Eigentümer zu ermitteln. © -

Abgemeldete Autos auf Visselhöveder Straßen bereiten dem Ordnungsamt viel Arbeit. Die Fahrzeuge einfach abschleppen, ist nicht möglich.

Visselhövede – Immer wieder muss sich das Visselhöveder Ordnungsamt mit älteren Autos herumärgern, die abgemeldet auf öffentlichen Straßen und Flächen im Stadtgebiet teilweise wochenlang herumstehen. „Einfach abschleppen funktioniert leider nicht“, sagt Amtsleiter Mathias Haase.

So muss die Verwaltung teilweise sehr lange recherchieren, um – mit Glück und enormen Aufwand – den Eigentümer des Autos zu ermitteln, denn Kennzeichen haben diese Fahrzeuge so gut wie nie. Eine Chance besteht vielleicht, wenn die Fahrgestellnummer des Autos von außen erkennbar ist. Aber das ist fast nur bei neueren Modellen der Fall, bei denen die Zahlenkolonne oft ins Blech des Rahmens der Windschutzscheibe gestanzt ist. Ältere Autos haben die Nummer auf dem Federdom unter der Motorhaube oder in den A- oder B-Säulen des Chassis – nicht zu erkennen, ohne das Auto zu öffnen.

„Und aufbrechen lassen, um an die Nummer zu gelangen, geht nicht. Denn das stünde in keinem Verhältnis zu der Ordnungswidrigkeit, die im Fachjargon illegale Sondernutzung öffentlicher Flächen heißt“, so Haase. Denn sei ein Auto zugelassen handele es sich beim Parken um eine legale Sondernutzung der Fläche, bei abgemeldeten Wagen eben um eine illegale. Das abgemeldete Kfz im öffentlichen Verkehrsraum sei ein verkehrsfremder Gegenstand und benötige eine Sondererlaubnis der Gemeinde.

Die Verwarnung hat keine rechtliche Grundlage. © -

Also bleibt dem Ordnungsamt nur eine mühselige und vor allem zeit- und ressourcenraubende Detektivarbeit, um irgendwie den Eigentümer ausfindig zu machen. „Manchmal gelingt uns das. Aber dann bekommen wir oft einen Kaufvertrag vorgelegt, der besagt, dass der vermeintliche Eigentümer gar nicht mehr über das Auto verfügen kann.“ Oft seien auf diesen Kaufverträgen Adressen des angeblichen neuen Eigentümers aus dem fernen Ausland zu lesen. „Aus diesen Ländern bekommen wir natürlich keine Amtshilfe wegen einer Ordnungswidrigkeit“, erklärt Haase die Krux.

Früher hätten die Ordnungsämter große rote Hinweise auf die abgestellten Autos geklebt. Dort sei zu lesen gewesen, dass der Eigentümer innerhalb einer bestimmten Frist sein Auto abholen müsse, sonst würde es abgeschleppt.

„Das ist nach neuester Rechtsprechung nicht mehr möglich, weil das Anwenden einer Ersatzvornahme, wie das Abschleppen in diesem Fall heißt, voraussetzt, dass ein sogenannter Grundverwaltungsakt erlassen wurde, der dann vollstreckt wird, wenn der Pflichtige der Anordnung nicht nachkommt. Allerdings muss die Androhung von Zwangsmitteln zugestellt werden.“ Einfach gesagt: Der rote Aufkleber hat für niemanden Konsequenzen, da der nicht ermittelbare Eigentümer logischerweise auch keine Zustellung über die Anordnung zum Abschleppen bekommen kann. Haase: „Wir können nur sofort tätig werden, wenn von dem Auto eine Verkehrsgefährdung oder eine andere Gefahr ausgeht. Zum Beispiel, wenn das Auto im absoluten Halteverbot oder vor Feuerwehrzufahrten steht, oder wenn die Scheiben eingeschlagen sind und spielende Kinder sich verletzen könnten.“

Auf Visselhövedes Straßen stehen oft unangemeldete Fahrzeuge und sogar Wohnwagen. © Wieters

So hat den Visselhöveder Ermittlern in den vergangenen Monaten oft nur Kommissar Zufall geholfen, wenn gerade jemand dabei beobachtet wurde, als er in das Auto eingestiegen ist, das auf der Liste der Behörde stand. „Insgesamt haben wir in den vergangenen Wochen 900 Euro an Bußgeldern plus einer jeweils saftigen Verwaltungsgebühr verhängt, aber das ist leider eher die Ausnahme.“ Außerdem müssten immer Fristen eingehalten werden, und „es kommt vor, dass das Auto dann nach ein paar Tagen weg ist und ein anderes an seinem Platz steht. Dann beginnt das Spiel von vorne“.

Die Ordnungsbehörde muss also den letzten Halter ermitteln, weil ein Abschleppen nicht möglich ist, wenn von dem Fahrzeug keine Verkehrsgefährdung oder eine andere Gefahr ausgeht. „Ganz zu schweigen von den möglichen Kosten für das Abschleppunternehmen, auf denen wir als Stadt sitzen bleiben würden“, bringt Hasse einen weiteren Aspekt ein.

So bleibt ihm und seinem Team nur die Sisyphusarbeit mit den Rostlauben, die so umfangreich und schwierig ist, dass sie niemals erledigt sein wird und bei der man immer wieder von vorne anfangen muss.