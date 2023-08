89000 Kilowattstunden Strom von Visselhöveder Dächern

Von: Jens Wieters

Bürgermeister André Lüdemann und Klimamanagerin Vanessa Reckemeyer vor den Solarpaneelen auf dem Dach des Hallenbades. © Wieters

Jetzt sind die Solarmodule auf dem Dach des Visselhöveder Hallenbades am Netz und auch die Platten auf der Kläranlage arbeiten auf Hochtouren.

Visselhövede – Und erneut ist Visselhövede einen weiteren Schritt in Richtung klimaneutrale Stadt gegangen, wie Bürgermeister André Lüdemann während seines Wahlkampfs vor gut zwei Jahren angekündigt hatte. Denn seit wenigen Tagen erzeugen auch die Dachflächen auf dem Hallenbad jede Menge Strom durch die verbauten Solarpaneele. „Insgesamt 203 Module haben wir in den vergangenen Wochen auf dem Dach montieren lassen“, sagt die städtische Klimamanagerin Vanessa Reckemeyer.

Die hätten schon etwas länger die Kraft der Sonne nutzen können, aber es hätten immer noch ein paar der technisch nötigen Wechselrichter gefehlt, die jetzt aber installiert worden seien. „Seit ein paar Tagen sind wir mit der Hallenbadanlage am Netz“, so Reckemeyer.

Die Platten erzielen eine Gesamtleistung von 85 Kilowattpeak (kWp) als maximale Leistung unter Standardbedingungen. „Damit können wir jährlich in etwa mit einer Stromproduktion von 66 900 Kilowattstunden rechnen“, so Reckemeyer.

Viel Energie wird selber verbraucht

Ungefähr die Hälfte, rund 52 Prozent, davon werde die Stadt selber verbrauchen, der Rest werde in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Ersten Berechnungen zufolge, habe sich die Investition bereits nach rund sieben Jahren amortisiert. Und wie es sich für eine Klimaschutzmanagerin gehört, hat Reckemeyer auch gleich noch eine weitere Rechnung aufgestellt. „Durch den Betrieb der Anlage sparen wir im Jahr 28 Tonnen Kohlendioxid ein, die sonst durch die Erzeugung von Strom durch fossile Brennstoffe die Umwelt belasten würden.“

Aber nicht nur auf dem Hallenbaddach werkeln diese kleinen, flachen Kraftwerke, auch ein paar hundert Meter weiter wird mit den Solarpaneelen Strom erzeugt. Und der wird sogar zu 100 Prozent komplett selber verbraucht. „Denn auch das Dach des Werkstattgebäudes der Kläranlage haben wir komplett damit bedeckt.“

Dort ist es auch kein Wunder, dass die Energie, die die 70 Module erzeugen, nicht weiterverkauft werden kann. Denn die Elektromotoren. Pumpen und Rührgeräte, die für einen reibungslosen Betrieb einer Kläranlage nötig sind, verbrauchen durchschnittlich rund 450 000 Kilowattstunden pro Jahr. Im Vergleich dazu benötigt eine vierköpfige Familie in einem Einfamilienhaus etwa 4 800 Kilowattstunden.

„Die Anlage am Klärwerk erzielt eine Gesamtleistung von 29 Kilowattpeak, was eine jährliche Stromproduktion von etwa 23 500 Kilowattstunden pro Jahr bedeutet“, so Reckemeyer, die damit die Umwelt mit rund zehn Tonnen weniger Kohlendioxid belastet. Bereits nach fünf Jahren habe sich die Anlage, die seit Mitte Juli in Betrieb ist, bezahlt gemacht.

Photovoltaik auf Gebäuden der Kläranlage. © Stadt

Weitere öffentliche Gebäude sollen Stück für Stück folgen, nur sei die Beschaffung von Solarmodulen aktuell nicht mehr ganz so einfach wie noch vor mehr als einem Jahr, weil die Nachfrage enorm sei.

„Zum Glück hatten wir unsere Platten schon lange im Voraus bestellt, sodass sie auch fristgerecht geliefert werden konnten“, berichtet Bürgermeister Lüdemann. Damit sei Visselhövede wie so oft mal wieder „vor der Welle“ gewesen.

Speichermöglichkeiten im Blick

Auch Reckemeyer und Lüdemann wissen, dass die Photovoltaikanlagen nur dann viel Strom erzeugen, wenn auch die Sonne zu sehen ist. „Wenn wir auf den größten Teil des Monats Juli mit den wochenlangen Regenfällen zurückblicken, haben wir das Soll an Sonnenstunden sicher nicht erreicht“, so Lüdemann. Und auch im Winter würden die Anlagen erheblich weniger produzieren. „Also müssen wir dahin kommen, die Energie aus den sonnenreichen Monaten zu speichern.“

Jetzt hat der Visselhöveder Bürgermeister nicht plötzlich die einfache Lösung für ein unlösbar scheinendes Problem gefunden, aber „in Sachen Batterie- und damit Speichertechnik“ würden gerade im Rathaus viele Gespräche laufen. „Auch wenn eine Idee noch so schräg ist, hören wir sie uns an und checken, was machbar ist.“ Denn bei ihm sei der Weg hin zu einer klimaneutralen Stadt kein leeres Wahlkampfversprechen gewesen.