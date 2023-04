Riepholmer Lehrpfad Landwirtschaft findet Anklang

Lehrpfad Landwirtschaft: Riepholmer Bio-Bäuerin zieht Bilanz

+ © Bremer Lions-Präsident Christian Hintze unterstützt den Lehrpfad Landwirtschaft von Nadia Bremer. © Bremer

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jens Wieters schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Landwirte müssen sich auf Klimaveränderungen einstellen. Informationen über neue Anbausorten gibt es auf dem Lehrpfad in Riepholm.

Riepholm – Vor exakt einem Jahr wurde der Riepholmer Modell-Acker mit viel Presse, Funk und Fernsehen eröffnet. Bio-Bäuerin Nadia Bremer hat das ehrgeizige Projekt umgesetzt, klimaangepasste Landwirtschaft nicht nur in Form von Erbsen, Linsen und Co. auf den Feldern zu betreiben, sondern sie will die Verbraucher mitnehmen auf die Reise von der Aussaat bis zur Ernte.

Darum ist entlang des Modell-Ackers ein rund 800 Meter langer Feldweg entstanden, der jetzt als Lehrpfad Landwirtschaft alle Informationen rund um das Feld bereithält.

„Wanderer des Nordpfads Gilkenheide sowie Besucher des Örtchens Riepholm haben bereits kurz nach dem Start im vergangenen Jahr und auch in den Wintermonaten das Informationsangebot zu den Kulturen auf den Ackerflächen sowie zu Fachbegriffen der Landwirtschaft genutzt“, freut sich Bremer und zieht eine erste, positive Bilanz.

Nun soll zur neuen Vegetationszeit und Wandersaison der Lehrpfad aktualisiert und ausgebaut werden. „Die Kulturen auf den Feldern wechseln, wir würden gerne zusätzliche neue Fachbegriffe aufnehmen und planen eine interaktive Station“, sagt die Projektinitiatorin.

Aber all das funktioniert natürlich nicht kostenlos. Die Produktion der neuen Informationstafeln kostet Geld, die Erarbeitung der Inhalte Zeit. Umso mehr freut sie sich über die Zuwendung des Visselhöveder Lions Club. „Uns hat die Arbeit hier in Riepholm überzeugt. Im vergangenen Herbst haben wir uns als Lions Club einen Abend intensiv mit dem Projekt beschäftigt“, so Lions-Präsident Christian Hintze.

Ganzjähriger Besuch möglich Der Riepholmer Modell-Acker ist ein Kooperationsprojekt des Biohofs Bremer mit dem benachbarten Biolandbetrieb Wilkens und dem in Visselhövede ansässigen Bioland Landesverband Niedersachsen. Auf dem rund 25 Hektar großen Acker zwischen den beiden Bahnübergängen des Örtchens Riepholm werden in der Fruchtfolge des Betriebs jährlich mindestens fünf Sonderkulturen angebaut. Der Anbau wird öffentlich dokumentiert, Erfahrungen und Wissen frei geteilt. Der Lehrpfad Landwirtschaft ist über den Nordpfad Riepholm-Gilkenheide erreichbar. Der Besuch ist ganzjährig und kostenlos möglich. Ausführliche Informationen zum Projekt sowie detaillierte Bilderdokumentationen des Sonderkulturanbaus gibt es unter www.modell-acker.de im Internet, eine Zusammenfassung des ersten Projektjahrs ist dort ebenfalls einsehbar.

So hätten die Lions erfahren, dass auf den Ackerflächen Wissen zum Anbau von Sonderkulturen gesammelt und frei im Internet über die ausführliche Dokumentation geteilt werde. „Wir finden es toll, dass dabei sowohl das Fachpublikum als auch der interessierte Laie angesprochen wird. Den Lehrpfad Landwirtschaft empfinden wir als eine echte Bereicherung für unsere Stadt“, sagt Hintze jetzt bei seinem Besuch in Riepholm.

Erbsen, Linsen, Lein oder Sonnenblumen waren an diesem Tag auf den Ackerflächen natürlich aufgrund der Jahreszeit noch nicht zu entdecken. Dafür gab es eine Kostprobe der ersten Produkte. Die Riepholmer Erbsen, Linsen sowie das Sonnenblumen- und Leinöl haben Hintze nicht nur geschmacklich überzeugt. „Die Produkte sind ein tolles Geschenk aus unserer Region.“

Das Besondere: Alle Produkte sind mit einem QR-Code versehen, der zu einer Bilderserie von der Aussaat bis zum fertigen Produkt führt und so eindrückliche Bilder von Riepholmer Ackerflächen mitliefert.