9 700 Fahrzeuge in 24 Stunden

Visselhövede – Zu viel Lärm macht krank. Diese Erkenntnis ist nicht neu, aber sie hat für die Stadt Visselhövede eine gewisse Relevanz. Denn die Kommune ist zur Aufstellung eines Lärmaktionsplans verpflichtet. Darauf hat jetzt das Niedersächsische Umweltministerium die Visselhöveder Verwaltung hingewiesen, da Gemeinden in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als drei Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr diesen Lärmaktionsplan in Angriff nehmen müssen.

Die Verpflichtung entwickelt sich aus der EU-Lärmrichtlinie, die zum Schutz der Bevölkerung aufgestellt worden war. Das Land Niedersachsen ist nämlich gegenüber dem Bundesumweltministerium und der EU-Kommission zur regelmäßigen Berichterstattung verpflichtet.

Der Knackpunkt in Visselhövede ist vor allem die Ortsdurchfahrt im Zuge der Bundesstraße 440. Denn auf der Goethestraße und auf der Großen Straße sind im Tagesdurchschnitt 9 700 Autos. Lastwagen, Trecker und Motorräder unterwegs. „Damit ist der genannte Wert der Kfz-Bewegungen erreicht, sodass diese Verpflichtung für die Stadt definitiv besteht“, beschreibt Visselhövedes Bauamtsleiter Gerd Köhnken das Szenario. Nur: Die Stadt hat gar keine Handlungsbefugnis, um etwas gegen den Lärm zu tun. Denn die Zuständigkeit der Ortsdurchfahrt liegt bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden.

Aber musste die Visseler Verwaltung das Büro IPW Ingenieurplanung Wallenhorst aus Wallenhorst mit der Erarbeitung der Lärmaktionsplanung in der dritten Stufe beauftragen. Die ist inzwischen fertig.

Und darin ist genau festgehalten, wer lärmbelastet ist. Gemäß den Ergebnissen der Lärmkartierung sind rund 200 Einwohner der Stadt durch Umgebungslärm zwischen 55 dB(A) und weniger als 65 dB(A) betroffen und „damit dauerhaften Belästigungen ausgesetzt“, heißt es in der Analyse. Das entspräche einem Anteil der Bevölkerung von rund zwei Prozent.

Davon müssten wiederum 100 Menschen ganztägig mit sogenannten höheren Belastungen mit mehr als 60 dB(A) leben. Noch lauter ist es gemäß den Berechnungen des Büros für ebenfalls rund 100 Menschen zwischen dem Kreisel Goethestraße und der Abbiegung der Großen Straße in Richtung Schwitschen. Sehr hohe Belastungen sehen die Experten hingegen aber nicht.

Aufgrund der vom Land Niedersachsen angewendeten Rundung der Ergebnisse ergaben sich jedoch bei einer sogenannten Lärmkartierung allerdings keine übermäßig Betroffenen. Damit liegen folglich auch keine Ansprüche auf Lärmminderungsmaßnahmen vor. „Wir müssen uns quasi mit dem Aktionsplan beschäftigen, obwohl sich nichts ändern wird und wir auch nichts ändern können“, betont Köhnken ein wenig ungläubig.

Anders sieht es bei straßenverkehrsrechtlichen Lärmschutzmaßnahmen aus. Da bei Schallpegeln oberhalb von 70 dB(A) tagsüber und 60 dB(A) nachts laut Gerichtsurteilen die verfassungsrechtliche Zumutbarkeitsgrenze erreicht wird, liegen ab diesen Werten grundsätzlich Ansprüche auf Lärmminderungsmaßnahmen vor. In der Stadt Visselhövede gibt es 29 Betroffene, die Pegeln von mehr als 70 dB(A) und 41 Betroffene, denen auch nachts noch Verkehrsgeräusche von mehr als 60 dB(A) um die Ohren sausen. „Diese Betroffenen verteilen sich auf insgesamt 32 Gebäude, die mit Ausnahme von zwei Häusern im Außenbereich an der B 440 in Richtung Wittorf sich in der eigentlichen Innenstadt befinden“, heißt es in dem Schriftstück des Expertenbüros weiter.

Sogenannter Flüster-asphalt in der Ortsdurchfahrt bringe nichts, weil der seine Eigenschaften erst ab einer Geschwindigkeit 60 km/h entfalte, so die Fachleute. Lärmschutzwände oder -wälle wie an der B 440 in Wittorf seien in der Stadt natürlich nicht zu realisieren, also bleibe nur eine Reduzierung der Geschwindigkeit. „Dies könnte für Pkw und Lkw am Tag und in der Nacht oder nur für Lkw erfolgen. Außerdem wurde grundsätzlich der Spielraum zur Anordnung von Tempo 30 erweitert. Insbesondere wird nun auch der Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm deutlich dargestellt“, schreibt das Büro.

„Nur ist es für uns alles nicht umsetzbar, sondern wir können diese Empfehlungen nur nach Verden senden und dann hoffen, dass von dort eine Initiative kommt“, so Gerd Köhnken.

Dennoch liegt der Entwurf zurzeit öffentlich im Bauamt aus, um den Trägern der öffentlichen Belange die Möglichkeit zu geben, Stellung zu nehmen. Den finalen Beschluss gibt es in der Stadtratssitzung im Dezember, sodass der Plan im Idealfall noch vor dem Jahresende dem Umweltministerium vorgelegt werden kann. Aber ob und wann dann überhaupt etwas geschieht, steht derzeit noch in den Sternen. „Wenn niemand so richtig zuständig ist, war das reine Papierverschwendung“, so der Tenor quer durch die Visselhöveder Politik. jw