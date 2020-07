41-Jähriger sitzt im Gefängnis

+ © Feuerwehr In Visselhövede haben Anfang Juli 200 Rundballen gebrannt. © Feuerwehr

von Jens Wieters schließen

Visselhövede – Er hat in den vergangenen Wochen für Angst und Schrecken in Visselhövede gesorgt, jetzt sitzt er im Gefängnis. Der 41-jährige, polizeibekannte ehemalige Visselhöveder, der jetzt in Rotenburg gemeldet ist, wurde von der Visselhöveder Polizei verhaftet, nachdem ihn einer der Beamten auf der Straße erkannt hatte. Nach einer Nacht in der Zelle der Rotenburger Inspektion wurde der 41-Jährige dem Haftrichter in Verden vorgeführt. „Jetzt sitzt der Mann ein, weil ein Haftbefehl gegen ihn vorlag“, bestätigt Polizeisprecher Heiner van der Werp. Dem Mann werden außerdem nicht nur aktuelle Diebstähle landwirtschaftlicher Fahrzeuge, sondern auch Brandstiftungen vorgeworfen. In der Nacht zum 1. Juli waren unter anderem 200 Rundballen Stroh am Visselhöveder Gewerbegebiet in Flammen aufgegangen. Auch für Sachbeschädigungen an Autos in den vergangenen Tagen soll der Mann verantwortlich sein. jw