21 Länder in 405 Tagen: Visselhöveder beenden Abenteuer-Reise

Von: Angela Kirchfeld

„Leben möchten wir nur in Deutschland“: Die Weltenbummler zurück in Visselhövede. © Kirchfeld

21 Länder in 405 Tagen haben Carina Meyer und Moritz Hofer besucht. Die Visselhövederin und der gebürtige Berliner sind jetzt wieder von ihrer Abenteuer-Reise zurückgekehrt.

Visselhövede – „Es gibt 194 Länder, ich will jedes davon sehn“, singt Mark Forster in seinem Lied. Immerhin 21 Länder in 405 Tagen haben Carina Meyer und Moritz Hofer bereits geschafft. Die Visselhövederin und der gebürtige Berliner hatten vor ihrer Weltreise im Juni 2022 die Möbel verkauft oder in Visselhövede eingelagert, ihre Traumwohnung in Hannover aufgelöst und ihre Top-Jobs gekündigt. Nun sind sie wieder in der Heimat bei Carinas Mutti, auch als „Tante Steffi“ Zager bekannt, erst mal untergekommen.

„Es war ein einmaliges Erlebnis und kommt nicht wieder. Es war alles so, wie wir es erhofft haben und wir haben alles richtig gemacht“, sind sich beide einig. Mit dem zuvor gesteckten Budget von 100 Euro pro Tag sind sie ausgekommen „Und wir liegen sogar noch ein bisschen darunter, das ist unser Bonus“, freut sich Moritz Hofer.

Fragt man sie nach dem schönsten Erlebnis oder interessantesten Land, zögern beide. „Das ist schwierig zu sagen, weil es einfach so viele schöne Momente gab“, stellt Carina Meyer fest. „Man kann es so nicht bewerten. Auf der einen Seite haben wir die Koalas in Australien gesehen und die 75 Kilometer lange Wandertour zum Machu Picchu bleibt auch unvergessen“, so der 29-Jährige.

„Klar sind einige Länder schöner als andere, aber es kommt auch darauf an, ob man zwei oder sieben Wochen in einem Land verweilt und was man erlebt“, stellt die 26-Jährige klar. „Es sind sehr subjektive Erfahrungen, die jeder anders bewertet“, fügt ihr Freund hinzu. „Man kann keine Empfehlung abgeben, denn es kommt auch darauf an, wie das Wetter ist, was für Menschen man kennenlernt. Zum Beispiel hatten wir in Vietnam Pech mit dem Wetter.“

Auch auf Sand kann man boarden, die beiden in Huacachina, Peru. © Privat

Es gab aber keine wirklich negativen Erlebnisse, bis auf eine Lebensmittelvergiftung, die nach drei Tagen vorbei war. „Ansonsten sind wir eigentlich richtig langweilige Touristen“, stellt Carina lachend fest. „Wir wurden nicht ausgeraubt, waren nicht im Krankenhaus und haben noch nicht mal unsere Krankenversicherung in Anspruch nehmen müssen.“

Auch mit der Verständigung klappte es bestens. So kamen sie in Süd- und Mittelamerika mit ihren Grundkenntnissen in Spanisch weiter sowie „Learning by doing“ und natürlich Englisch. „Damit kommt man überall durch!“

Für sich haben sie eine Liste ihrer drei Lieblingsländer erstellt. „Ganz oben steht Sri Lanka, trotz der wirtschaftlich schwierigen Verhältnisse. Auch das Essen dort ist für mich als Vegetarierin perfekt“, lacht die ausgebildete Touristikkauffrau. Dort hatten sie auch Weihnachten und Silvester am Strand gefeiert. „An zweiter Stelle steht Australien. Obwohl es ein teures Land ist, war es für uns günstiger als gedacht. Daher haben wir die Möglichkeit genutzt und sind dort länger geblieben als geplant. Wir haben uns für fünf Wochen einen Van gemietet.“ Die Natur, die Tierwelt und auch die sehr netten, hilfsbereiten und offenen Menschen haben beide in Down Under fasziniert.

An dritter Stelle steht bei Carina und Moritz das Land Nicaragua. „Die Gemeinschaft und die Stimmung dort waren toll. Wir hatten davor nicht viel von dem Land gehört und daher auch keine Erwartungen. Wir fühlten uns dort einfach wohl“, berichtet das Paar, das dort fünf Wochen verweilt hatte.

Die beiden Weltenbummler Carina Meyer und Moritz Hofer am Laguna Peron in den peruanischen Anden. © Privat

Leben möchten beide, trotz all der tollen Länder, nirgendwo anders als in Deutschland, dessen System doch viele Vorteile bietet. „Auch wenn hier viel auf hohem Niveau gemeckert wird. Oft sind die Sorgen unbegründet. Es ist beeindruckend, wie in anderen Ländern die Menschen trotz ihrer Sorgen immer lächeln und freundlich durchs Leben gehen.“

Beide sind überrascht, wie schnell sie wieder in den Alltagstrott zurückgefunden haben. „Es hat sich kaum etwas verändert. Das Anmelden war einfacher, als das Abmelden“, stellte der studierte Geowissenschaftler lachend fest. Noch werden Fotos sortiert und das Reisetagebuch geschrieben. Nebenbei laufen die Bewerbungen und die Suche nach einer Wohnung in Bremen. Und wo soll es als Nächstes hingehen? „Da ist die Wunschliste lang. Es gibt keine langweiligen Länder, kein Land, das es nicht wert ist, bereist zu werden“, so die Weltenbummler.