168 Hektar für Photovoltaik in der Samtgemeinde Bothel

Von: Henning Leeske

Die Potenzialflächen in der Samtgemeinde für Photovoltaik sind rot markiert. Die größten Bereiche befinden sich mit 54 Hektar rund um Kirchwalsede (l.) und mit 57 Hektar südöstlich von Hemslingen (r.). Rund 31 Hektar können östlich von Hemsbünde entstehen und mehr als 26 Hektar nordwestlich von Brockel. Plan: Samtgemeinde Bothel © -

Mit den Stimmen der CDU und der SPD im Botheler Samtgemeinderat wurde 168 Hektar Potenzialflächen für Photovoltaik auf den Weg gebracht.

Bothel – Unter Strom stand die Sitzung des Samtgemeinderats in Bothel am Dienstagabend. Für große Spannungen sorgte das Thema Photovoltaik (PV) auf dem Gebiet der Samtgemeinde. Am Ende haben die Politiker von CDU und SPD sowie Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle eine Änderung des Flächennutzungsplans für 168 Hektar PV-Potenzialflächen auf den Weg gebracht.

Schon bei der Feststellung der Tagesordnung sprangen aufgrund des heftigen Schlagabtausches zwischen Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle und der Gruppe Grüne/BLM/FDP die Funken über. Die Gruppe hatte beantragt, kurzerhand den Tagesordnungspunkt zur Änderung des Flächennutzungsplans (F-Plan) für die Darstellung von Sondergebieten der PV-Freiflächenanlagen zu streichen.

Die Änderung fußt auf dem Ergebnis einer Arbeitsgruppe, die einen Kriterienkatalog für Potenzialflächen abgearbeitet hatte, und auf einem entsprechenden Gutachten. Die Gruppe forderte hingegen, ein Gutachten für PV-Freiflächenanlagen in der Gemeinde Kirchwalsede als Grundlage der gesamten Planänderung zu nutzen.

Die beantragte namentliche Abstimmung zur Tagesordnung scheiterte nach Erläuterung des Ratsvorsitzenden Jochen Hestermann (CDU) bereits an der Geschäftsordnung, weil eine solche Form der Abstimmung bei der zur Feststellung einer Tagesordnung nicht vorgesehen sei. Auch der eigentliche Antrag der Gruppe scheiterte an der Mehrheit der SPD und der CDU. Ebenso wurde der Antrag der Gruppe abgelehnt, das Kirchwalseder Gutachten als Grundlage für die ganze Samtgemeinde zu nehmen und das Thema in den Fachausschuss zu verweisen.

Anträge der Gruppe Grüne/BLM/FDP abgelehnt

Hans-Jürgen Dahlmann (FDP) begründete für die Gruppe die Anträge mit der fehlenden Rechtssicherheit, die bei der F-Planänderung nach den Ergebnissen der Arbeitsgruppe drohe. Dabei berief er sich auf stark unterschiedliche Kartierungen beider Gutachten. Auch der Kriterienkatalog beschränke die Potenzialflächen Kirchwalsedes in unzulässiger Weise. Er habe große Sorge, dass der F-Plan der Samtgemeinde so vor einer Ablehnung stehe.

Grundsätzlich sei der Unterschied zwischen den beiden Gutachten nach Auskunft des Samtgemeindebürgermeisters Eberle, dass das Kirchwalseder Gutachten auf die Samtgemeinde übertragen bedeuten würde, dass rund ein Drittel der Gesamtfläche „verglast“ werde.

„Dem Klimagesetz des Landes Niedersachsen folgend, müssen jedoch nur 0,47 Prozent der Landesfläche für PV-Freiflächenanlagen zur Verfügung gestellt werden. Mit der Ausarbeitung der Arbeitsgruppe ist die Vorgabe sogar übererfüllt worden. 168 Hektar sind so in der Samtgemeinde zusammengekommen, also deutlich mehr als gefordert“, so Eberle.

In den Kriterienkatalog haben unter anderem Naturschutz- und Landschaftsschutzflächen sowie Schutzstreifen zu Gewässern und Abstandsflächen zu Ausschlussflächen Einfluss genommen. Der Abstand der Anlagen zur Wohnbebauung wurde auf 400 Meter erhöht, aktuelle Vorrangflächen von Windenergie wurden ausgewiesen und auch die Bodenqualität wurde in das Gutachten eingearbeitet.

Das ist ein Eingriff in die Hoheit der Gemeinde. Ihre Arbeit ist unzureichend.

Eberle betonte die Ausgewogenheit der von der Samtgemeinde festgelegten Kriterien und wies vehement auf die fundamentale Funktion der Samtgemeinde hinsichtlich des Flächennutzungsplanes hin. Die Mitgliedsgemeinden kämen dann beim Bebauungsplan und bei den städtebaulichen Verträgen ins Spiel. Die Verteilung der Potenzialflächen müsste innerhalb der Samtgemeinde unbedingt ausgewogen sein.

Dies sah Gabriele Hornhardt (BLM) ganz anders, weil die Gemeinden unzulässig durch diesen F-Plan eingeschränkt würden. „Auf einmal tauchen da Kriterien auf“, sagte sie und griff Eberle persönlich an. Auch die Erhebung stellte sie infrage, weil dies „eigene Ermittlungen“ gewesen seien. „Ist Herr Behr auf dem Fahrrad durch die Gegend gefahren?“, fragte sie nach der Vorgehensweise des Bauamtsleiters.

Sie haben ein Problem mit unseren demokratischen Grundlagen.

Eberle verwies auf den beauftragten Gutachter und stellte klar, dass er ganz bewusst nicht Kenntnis von den jeweiligen Flächeneigentümern hatte, um wirklich neutral die Potenzialflächen festlegen zu können. Daher lehne er auch deutlich Einzelanträge ab, weil in einer „Gefälligkeitsplanung“ die Genehmigung des F-Plans wirklich gefährdet sei. „Das ist ein Eingriff in die Hoheit der Gemeinde. Ich finde ihre Arbeit unzureichend“, legte Hornhardt nach. Als Antwort bescheinigte Eberle der Kirchwalsederin einen verächtlichen Umgang mit dem Samtgemeinderat. „Sie haben ein Problem mit unseren demokratischen Grundlagen“, wurde er deutlich.

Die Arbeitsgruppe habe nach bestem Wissen und unabhängig von Personen die Flächen festgelegt, begründete Ursula Hoppe für die CDU-Fraktion. „Schließlich wollen wir keine PV-Anlagen, die von Dorf zu Dorf reichen.“

Die SPD-Fraktion sah die Thematik schon ausreichend in den Fachausschüssen behandelt und verwies auf die schon erfolgten Beschlussempfehlungen nach „demokratischen Spielregeln“, wie Erika Schmidt (SPD) in Richtung Gruppe BLM, Grüne, FDP betonte.

Trotz des Streits hofft Dirk Eberle jetzt auf eine zügige Änderung des Flächennutzungsplans und die Genehmigung durch den Landkreis, „wenn nicht jemand dagegen klagt“.