1 200 Masken für die Pflegeeinrichtungen

+ Bettina Rück, Henning Fischer (2.v.l.) und Manfred Meyer (r.) übernehmen die Masken von Thomas Hoyer. Foto: Wieters

Visselhövede – Die Visselhöveder Unternehmensgruppe Hoyer versucht, in der Corona-Krise in den verschiedensten Bereichen ihren Beitrag zu leisten. Inzwischen gehört Hoyer bundesweit zu den größten Lieferanten von Ethanol zur Herstellung von Desinfektionsmitteln und hilft zudem jungen Unternehmen, die in die Produktion von Schutzmasken einsteigen. In Visselhövede spendierte Thomas Hoyer jetzt 1 200 Schutzmasken an die örtlichen Pflegeeinrichtungen Haus am Visselpark, Seniorenresidenz zur Mühle, Diakonie-Sozialstation und Visseler Pflegedienst.