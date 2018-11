10.000 Regenwürmer sollen Klärschlamm in Humus verwandeln

Visselhövede - Von Jens Wieters. „Sie finden hier die besten Bedingungen vor: Sie können sich Tag und Nacht sattessen, weil der Tisch reich gedeckt ist. Sie haben genügend Zeit für jede Menge Sex, um sich ungehemmt zu vermehren, und sie können sich verkriechen, wenn es mal zu hell werden sollte.“ Michael Quintern ist sich sicher, dass die gut 10.000 Regenwürmer in den kommenden Monaten ihre Arbeit gut erledigen werden. Denn die neun bis 30 Zentimeter langen Würmer sind ab sofort Angestellte der Stadt Visselhövede und machen aus Klärschlamm fruchtbaren Humus.

Die Klärschlammvererdungsanlage an der Verlängerung des Waldwegs arbeitet bekanntlich nicht richtig. Denn, statt verkaufbaren Humus zu erhalten, muss die Stadt den viel zu feuchten Klärschlamm teuer verbrennen lassen. Das soll sich durch den Einsatz der Regenwürmer der Lübecker Firma Mynoke gravierend ändern.

Zunächst wurden auf der versiegelten Fläche, auf die der nasse Klärschlamm zum Trocknen gefahren wurde, rund 30 Kubikmeter separiert und mit zehn Kilogramm Regenwürmern bestückt, was in etwa 10.000 Tieren entspricht. Die kosten zusammen 300 Euro. „Jeder Wurm frisst am Tag die Hälfte seines eigenen Körpergewichts an organischen Reststoffen“, sagt Quintern, dessen Firma sich ausschließlich mit der landwirtschaftlichen Verwertung von Bioabfällen durch Kompostwürmer beschäftigt.

„All unsere Wurmfarmen wandeln weit über 150.000 Tonnen Bioabfall zu 35.000 Tonnen Wurmhumus um. Dabei helfen uns mehr als 2,5 Billionen Regenwürmer Tag und Nacht“, berichtet der Wurmzüchter, der mit dieser einfachen, aber offenbar sehr effizienten Idee in Neuseeland bereits große Erfolge erzielt hat.

Visselhövedes Bürgermeister Ralf Goebel und Michael Quintern haben sich auf der Grünen Woche in Berlin am Stand der Firma Mynoke kennengelernt. „Dort hatte er die Kompostieranlage durch Würmer für den Privathaushalt vorgestellt. Aber warum soll etwas, was im Kleinen klappt, nicht auch im Großen funktionieren?“, so Goebel. „Das macht keinen Unterschied. Wir brauchen nur mehr Würmer“, hatte Quintern betont und kam jetzt mit zwei Wurmbeuteln im Gepäck an die Vissel gereist.

Seine Regenwürmer sind spezialisiert auf feuchte Bioabfälle. Darum ist keine teure mechanische Trocknung der Schlämme nötig. „Die Volumenreduktion vom Bioabfall zum Wurmhumus von bis zu 80 Prozent spart Transportkosten und schont die Umwelt“, informiert der Fachmann.

Mehr noch: Der hochwertige Wurmhumus ist einfach zu handhaben und wird bevorzugt in der Region vermarktet. „Besonders in der intensiven Landwirtschaft, im Gartenbau und in Baumschulen besteht ein hoher Bedarf. Wurmhumus wird in Parkanlagen, privaten Gärten und für Blumenerden stark nachgefragt: Mineraldünger werden eingespart, gleichzeitig die natürliche Bodenfruchtbarkeit verbessert und das Grundwasser geschont“, zählt Quintern auf.

Seine Würmer würden zwar im Winter nicht ganz so agil sein wie in der wärmeren Jahreszeit, aber die Kompostierung funktioniere bei durchschnittlichen Temperaturen das ganze Jahr über.

Jetzt heißt es warten, was mit den 30 Kubikmetern in den kommenden Wochen und Monaten passiert – sprich, ob die Würmer das mögen, was sonst teuer entsorgt werden muss. „Für uns ist das ein Versuch, die Kosten in den Griff zu bekommen. Wenn es klappt, denken wir sicher über eine Erweiterung nach. Wenn nicht, hat das Ganze auch nicht viel Geld gekostet“, stellt Bürgermeister Goebel klar.

Michael Quintern hingegen ist überzeugt, dass seine Ringeltiere ganze Arbeit leisten: „Wir werden irgendwann die Becken der Vererdungsanlage in eine Wurmfarm umwandeln. Die Voraussetzungen sind ideal.“