Mit der AR-Brille auf Rotenburgs Pferdemarkt der 1910er-Jahre

Von: Holger Heitmann

Die Stadt Rotenburg will ein gutes gebrauchtes Modell einer AR-Brille kaufen. Bislang nutzt die Tourist-Info eine geliehene Brille, um die Trägerin oder den Träger ins frühe 20. Jahrhundert zurückzuversetzen. Die Kosten für die Anschaffung sollen überschaubar bleiben.

Rotenburg – Und plötzlich sieht der Pferdemarkt viel größer aus. Eckige Strohballen liegen herum, ein Mann führt an einem Strick eine Kuh vorbei. Der Platz ist nicht befestigt, sondern hat einen erdigen Untergrund. Heute würde man wohl sagen: Er ist entsiegelt. Schmucke Fachwerkhäuser säumen den Pferdemarkt, auch eine Villa ist zu sehen, weiß getüncht, mit Stuck und einem Balkon. Nimmt man die Augmented-Reality-Brille (AR-Brille) der Tourist-Info wieder ab, wirkt der Platz enger.

Stadtmitarbeiter Benjamin Roolfs bestätigt, dass die Häuser der Gegenwart tatsächlich näher zusammenstehen als die schmucken Gebäude in der Zeit zwischen 1910 und 1919. Aus diesen Jahren stammen nämlich die Bilder, die die AR--Brille für den 360-Grad-Blick nutzt. Die Bilder aus der Vergangenheit sind koloriert, sogar bunter als die Realität.

Die Brille ist in Rotenburg allerdings derzeit lediglich ein Prototyp, und bei der Kalibrierung hat sich mittlerweile ein Fehler eingeschlichen. Wendet man sich dem Cafésito zu, ist durch die Brille das alte Hotel Altwein zu sehen. Das stand eigentlich dort, wo heute das Rathaus zu finden ist. Die Ansicht der Brille ist also um 90 Grad verdreht. Der Fehler fällt allerdings auf den ersten Blick nur dem auf, der sich mit Rotenburger Geschichte auskennt. Roolfs gehört zu diesem Kreis, denn er hat an der Erstellung der Ansicht mitgewirkt.

„Vorsicht, die Linse ist sehr lichtempfindlich“

Wer die Brille ausprobieren will, kann in die Tourist-Info am Pferdemarkt gehen und danach fragen. Sie lagert dort zwar wie ein verbotenes Geheimprodukt unterm Ladentisch. Roolfs oder eine seiner Kolleginnen führen einen dann aber gern auf den Marktplatz zu einem gekennzeichneten Stein. Dort stehend darf man sich die Brille übers Gesicht stülpen. „Vorsicht, die Linse ist sehr lichtempfindlich“, mahnt Roolfs. Also das Innere der Brille beim Aufsetzen nicht in die Sonne halten, sonst könnte sie kaputtgehen. „Darum gehen wir immer mit“, sagt Roolfs. Bis jetzt haben nur wenige Personen, meist Rotenburger, die Brille getestet.

Roolfs kündigt aber an, den Städteführerinnen und -führern ein Exemplar für deren Gäste mitzugeben. Und auch Geschichtslehrer könnten Interesse haben, mit Schülern die Brille zu nutzen. Bislang nutzt die Stadt eine geliehene Brille. Die Kosten für die Anschaffung einer eigenen Brille sollen mit um die 500 Euro überschaubar bleiben, ein kleiner vierstelliger Betrag sei zudem für die Einstellung der Brille nötig. Roolfs weiß, dass es auch Brillen gibt, mit denen man umherlaufen und dazu passende Videos schauen kann, die seien aber um ein Vielfaches teurer.

Die AR-Brille war eigentlich ein Nebenprodukt der Handy-App

Die Brille war eigentlich ein Nebenprodukt aus der Zeitreise-App der Stadt für Smartphones. Die Handy-App ist das Hauptprodukt und wurde auch bislang öfter genutzt als die Brille, laut Googles Playstore mehr als 100-mal heruntergeladen. Die App wird unter anderem auf Straßenplakaten sowie in der Tourist-Info mit Flugblättern und einem Aufsteller beworben. Roolfs hat keine genaueren Downloadzahlen, er geht aber davon aus, dass es deutlich mehr als 100 Nutzer gibt.

Wer im Playstore nach der App sucht, solle lieber „Rotenburg“ eintippen als „Zeitreise“, unter „Zeitreise“ gebe es zu viele andere Apps. Hat man die App gefunden und will sie installieren, muss man rund 160 Megabyte Handyspeicher opfern.

Die Zeitreise-Standorte sind in der Stadt mit weißer Farbe markiert, die mancherorts, etwa am Stadtstreek, schon ein wenig verblichen ist, obwohl sie laut Roolfs eigentlich lange halten soll. Und manchmal sucht die App vergebens nach der virtuellen Vergangenheit, obwohl man am richtigen Standort steht. Für diesen Fall gibt es einen statischen Modus, in dem der Nutzer zwischen altem und aktuellen Foto wechseln kann.

18 sogenannte Hotspots hat die Innenstadt

Wer vom Pferdemarkt die Fußgängerzone hochgeht, dem fällt links das Rudolf-Schäfer-Haus ins Auge, das aus einer Reihe von Klinkerbauten heraussticht. In der App fungiert das Haus als eines von 18 sogenannten Hotspots der Innenstadt. Beim Öffnen der App sieht es auf dem Bildschirm so aus, als wolle man mit der Handykamera ein Foto schießen, dann legt sich eine Schwarz-Weiß-Aufnahme des Hauses über die aktuelle Ansicht. In der historischen Aufnahme sitzen einige Kinder auf den Treppen des Hauses.

Zufälligerweise kommt gerade eine Städteführerin im historischen Gewand mit einer Gruppe vorbei, Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen. „13-mal hat es in Rotenburg über die Jahrhunderte gebrannt. Das Rudolf-Schäfer-Haus ist wie durch ein Wunder verschont geblieben“, erzählt die Frau.

Auch die App bietet nicht nur alte Fotos an heutigen Orten, sondern auch Infos zu mehreren Jahrhunderten Rotenburger Geschichte. Zum 1675 erbauten Fachwerkhaus, das nun als Rudolf-Schäfer-Haus bekannt ist, erfährt man zum Beispiel: Schäfer war ein Kirchenmaler, der das Gebäude 1911 kaufte.

