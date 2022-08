Viele neue Gesichter im Kaufhaus Rotenburg

Von: Guido Menker

Stefan Erben und Annette E. Klein freuen sich darüber, dass das Karo zurzeit gut besucht wird. © Menker

Im Kaufhaus Rotenburg, dem Karo, kaufen mittlerweile immer mehr Menschen ein - die Gründe sind unterschiedlich: manche im Zuge des Ukrainekrieges, andere aus Nachhaltigkeitsgedanken.

Rotenburg – Draußen knallt die Sonne mit aller Macht vom Himmel. Es könnte der Eindruck entstehen, die vielen Frauen flüchteten vor der massiven Hitze. Sie stöbern durch die zahlreichen Kleiderständer im Kaufhaus Rotenburg (Karo). Sie sind auf der Suche nach einem passenden Teil. Ob sie etwas finden, ist offen. Aber wenn sie etwas ergattern, wird es sehr günstig sein. Das Karo ist ein Sozialkaufhaus – seit elf Jahren bietet es neben Bekleidung vor allem Möbel, Haushaltswaren sowie Bücher, Spiele und Elektroartikel zu niedrigen, erträglichen Preisen an. Und: „Es rückt immer mehr in die Mitte der Gesellschaft“, sagt Stefan Erben.

Erben ist Fachanleiter in dieser vom Verein Lebensraum Diakonie getragenen Einrichtung. Langzeitarbeitslose haben hier die Möglichkeit, erste Schritte zurück in den beruflichen Alltag zu schaffen. Dazu sind viele Ehrenamtliche mit von der Partie, die sich im Sinne der guten Sache engagieren. Das Kaufhaus Karo lebt ausschließlich von Spenden – die nehmen die Teams vor Ort an, holen sie aber auch von den Spendern ab, sortieren die Waren, bereiten sie auf und präsentieren sie im Verkaufsraum.

Wenn Erben betont, dass das Karo lange Zeit vor allem Stammkunden begrüßt habe, so lässt er nicht unerwähnt, dass in den vergangenen Wochen und Monaten mehr und mehr „neue Gesichter“ anzutreffen sind. Erst der Kriegsbeginn in der Ukraine, in der Folge dann Flüchtlinge von dort und dazu die steigende Inflation. Es sind immer mehr Menschen, die auf die Angebote im Karo zurückgreifen – weil sie es sich woanders nicht mehr leisten können. „Die Kunden sprechen kaum über ihre Beweggründe, aber das kann ich auch verstehen“, erklärt die stellvertretende Karo-Leiterin Annette E. Klein.

Mit dem deutlich zunehmenden Kundenzulauf steigt auch der Umsatz – und der sei zurzeit recht konstant auf einem höheren Niveau als noch vor einigen Jahren, so Erben. „Für immer mehr Menschen ist es offensichtlich eine Notwendigkeit, zu uns zu kommen.“

Nachhaltigkeit rückt weiter in den Fokus

Doch damit allein wollen die beiden Mitarbeiter aus dem Team des Lebensraums Diakonie die aktuelle Entwicklung nicht erklären. „Es gibt negative Gründe dafür, aber auch positive“, versichert Klein. Ganz besonders das in der Gesellschaft an Bedeutung gewinnende Thema Nachhaltigkeit wirke sich auf die Lage im Sozialkaufhaus aus. Gebrauchtes muss nicht schlechter sein als Neues – eine Überzeugung, die sich mehr und mehr durchsetzt.

Genau das zeige sich auch im Reparatur-Café, das das Karo immer am zweiten Dienstag eines Monats von 15 bis 17.30 Uhr anbietet. Erben: „Es kommen immer mehr Leute zu uns, die das Angebot nutzen möchten.“ Zuletzt habe es einen Zugewinn an Ehrenamtlichen gegeben, die als Monteure zupacken und damit defekte Teil vor dem Weg in die Mülltonne retten.

Stichwort Ehrenamtliche: „Ohne sie könnten wir das große Spendenaufkommen nicht bewältigen.“ Ein dickes Lob an die Frauen und Männer, die das Leitungsteam für die Dienste im Karo einplanen darf. Denn zugleich versichert Erben, dass das Karo mit dem, was Tag für Tag in der Kasse landet, nicht finanzierbar wäre. Da ist es gut, Menschen zu haben, die sich engagieren wollen. Um aber eben finanziell über die Runden zu kommen, ist zugleich das Projekt für und mit den Langzeitarbeitslosen auf Grundlage einer Kooperation mit dem Jobcenter Rotenburg von zentraler Bedeutung. Das gibt es schon seit vielen Jahren – und es funktiert.

„Es sind Menschen, die viel Zeit brauchen, um sich selbst wieder Strukturen zu verschaffen und sich an den tagesablauf in einem betrieb zu gewöhnen“, erklärt Annette E. Klein. Sechs Monate plus begleitete Praktika – das ist der vorgegebene Rahmen für sie. „Wir simulieren und leben hier den Arbeitsalltag mit ihnen – und das unter geschützten Bedingungen.“ Zurzeit sind es sechs Arbeitslose, die in diesen Genuss kommen. Zwei Plätze sind dafür noch frei. Es waren mal 20 Plätze – mit entsprechend mehr finanzieller Sicherheit. Außerdem steigen die Entsorgungs-, Benzin- und Heizkosten, die das Karo zu tragen hat. „Wir können mit den Einnahmen den Betrieb alleine nicht aufrecht erhalten“, betont Annette E. Klein. Daher hilft der zusätzliche Umsatz nur bedingt.

Dennoch: Das Karo an sich gewinnt immer mehr Freunde. Annette E. Klein sieht dafür noch weitere Gründe dafür. Zuletzt habe man das Karo nicht nur auf Vordermann gebracht, sondern eine Spende der Stadtwerke habe es möglich gemacht, mehr Licht ins Haus zu holen. „Es ist eine komplett neue Beleuchtung – im Verkaufsraum und in den Schaufenstern. Das sorgt für eine gute Atmopshäre“, freut sich Klein.

Die Zeit der Berührungsängste ist vorbei

Bei aller Freude darüber ist dem Team bewusst, dass die aktuelle wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung im Land schwierig ist. „Vielen ist noch nicht ganz klar, was auf sie zukommt“, will Stefan Erben festgestellt haben. „Aber es ist eben eine latente Angst bei den Menschen zu spüren“, ergänzt Klein. Angst davor, dass immer früher am Ende des geldes noch sehr viel vom Monat übrig ist.

Stefan Erben berichtet von einer der ehrenamtlichen Frauen. „Sie deckt sich jetzt mit Nahrung in Dosen ein – als Sicherheit für schlechte Zeiten. Soweit reicht das schon.“ Die Kunden reden weniger darüber, aber die Hemmschwelle auf dem Weg ins Karo sei heute deutlich niedriger als noch vor einigen Jahren. Der Einkauf im Sozialkaufhaus sei zudem nicht mehr so sehr von Scham besetzt. Das war mal anders, aber „heute kommt auch der Geschäftsmann im Anzug zu uns, nachdem er seinen Mercedes geparkt hat.“ Auch Annette E. Klein kennt noch Zeiten, in denen die Berührungsängste zu erkennen waren. Die sind vorbei. „Mittlerweile kommen auch viele Jugendliche zu uns – Second Hand ist bei ihnen anscheinend angesagt, und das gilt auch für Vintage.“ Das Karo freut sich darüber.

Das Kaufhaus Rotenburg (Karo) ist immer dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Montags stehen Schulungen, aber auch Deutsch-Unterricht auf dem Programm. Wer sich im Karo ehrenamtlich engagieren möchte und Spaß daran hat, Gutes zu tun, kann direkt sich an die Leitung der Einrichtung wenden. Weitere Infos unter: www.lebensraum-diakonie.de.