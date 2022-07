Piet Diercks fängt Festival-Stimmung

Von: Guido Menker

Stimmung im Publikum: Die fängt Piet Diercks bei Festivals besonders gerne ein. © Diercks

Fotograf Piet Diercks aus Rotenburg hält die Seele der Festivals in Bildern fest. Mit der Kamera. Fotos und Filme sind das Ergebnis. Bilder, die entstehen, weil bei einem Festival mehr los ist, als nur nur Spektakel auf der Bühne. Geht die Saison zu Ende, macht sich der Fotograf auf den Weg nach Thailand.

Rotenburg – Die Unterschiede sind groß. „Jedes Festival hat seinen eigenen Charakter“, sagt Piet Diercks. Der 55-jährige Fotograf muss es wissen. Vor der Corona-Pandemie hat er mit seinen Kameras 13 Festivals pro Jahr besucht, um dort im Auftrag der Veranstalter Bilder einzufangen. Dann war Pause. Jetzt kommt wieder alles in Gang – am nächsten Wochenende ist er als Fotograf beim „Rocken am Brocken“ am Start.

Die Festival-Kultur sei nirgendwo sonst so groß und vielfältig wie in Deutschland, betont der Fotograf. Zugleich sei festzustellen, dass sich die Szene sehr geändert habe: „So ein Festival ist mehr als nur Musik.“ Vor diesem Hintergrund spricht er dann auch von einer eigenen Philosophie, die ihn bei der Arbeit antreibt: „Ich möchte die Seele des Festivals einfangen.“

Mehr als nur Musik: Klar, das Geschehen auf der Bühne bietet ganz wesentlichen Anlass dafür, dass mehrere hundert bis hin zu mehreren 10 000 Menschen zusammenkommen. Aber: „Das Drumherum ist viel spannender und macht letztendlich den Charakter des Festivals aus“, sagt Diercks. Denn inzwischen findet eben mehr statt als nur die Show auf der Bühne. Es gibt Workshops, Wanderungen, Ausstellungen und Programme, die es Familien möglich machen, so ein Festival gemeinsam zu erleben.

„Dieses größere Programmangebot wird vielfach schon erwartet“, weiß der 55-Jährige. Es sind also mehr Motive als nur die mit den in den Himmel gestreckten Gitarren oder den wehenden Haaren des Sängers, die infrage kommen. Das, aber auch die Sozialen Medien bewirken einen neuen, einen sogar noch größeren Bedarf an Fotomaterial. Nicht nur, um alles ins Archiv wandern zu lassen, sondern vor allem, um in der Zeit zwischen des Festivals bei den Fans präsent zu sein und schon einzelne Themen oder wichtige Hinweise im Vorfeld der nächsten Auflage bekannt zu machen oder einfach ins Gespräch zu bringen. Es geht also um Bilder, die symbolisch Verwendung finden oder einfach die eingefangene Stimmung transportieren, um den Appetit anzuregen.

Dass die Sozialen Medien inzwischen eine derart große Rolle spielen und die Bilderflut nahezu inflationäre Ausmaße annimmt, ärgert Piet Diercks nicht. Es sei denn, er blickt in Tausende Handy-Displays, wenn er ein Foto machen möchte, auf dem das Publikum im Fokus steht.

Für die Seele des Festivals sorgt schließlich das Publikum, und das fällt – je nach Art der Musik – ganz unterschiedlich aus. „Ich bin mehr der Atmo-Fotograf“, beschreibt Diercks seinen Job. Das gilt auch, wenn er – wie zuletzt beim Hurricane-Festival – für die sogenannten Sponsoren-Fotos zuständig ist. Er hält fest, wo und wie die Werbepartner auf dem Areal inmitten der fast 80 000 Besucher zu finden sind. Diese Aufgabe übernimmt er gern: Diercks spricht von einer Leidenschaft, die er mit dem Fotografieren bei Festivals verbindet. „Mit dieser Leidenschaft sieht man mehr. Lasst mich einfach losziehen.“

Er selbst bezeichnet sich als einen immer schon visuellen Menschen. „Ich bin nicht der Typ, der auf die Tanzfläche geht, um zu tanzen, sondern eher der, der am Rande steht und alles beobachtet.“ Dabei geht ihm dann durch den Kopf, welche Motive ihn reizen. „Fotografie ist ein Medium, das hilft, Stimmung zu vermitteln.“

Mit 20 Jahren hat er angefangen, eine Kamera zur Hand zu nehmen. Nach der Schule allerdings hat er eine Ausbildung zum Konditor gemacht, später dann war er als Rettungssanitäter im Einsatz. Schließlich wechselte er noch einmal die Branche, verdiente sein Geld als Multi-Media-Entwickler. „Mit 25 Jahren habe ich dann angefangen, ernsthaft zu fotografieren. Später habe ich ein Kleingewerbe angemeldet.“

Diercks hat Fotobücher und auch große Aufnahmen für die Stadt Rotenburg gemacht. Da hat er sich vor allem noch auf die kontrastreichen HDR-Bilder konzentriert. „Das war sehr spannend“, erinnert er sich. Auch Kalender mit seinen Aufnahmen aus der Kreisstadt sind zu der Zeit entstanden. Diercks hat seine Werke zusätzlich auf Kunstmärkten angeboten.

Fotograf Piet Diercks mit seinem mobilen Büro. Das mehr als 30 Jahre alte Wohnmobil ist sein Quartier für die Festivals, die er in jedem Jahr besucht. © Menker

„Seit 2018 konzentriere ich mich komplett auf das Fotografieren“, erklärt der Vater eines 24-jährigen Sohnes. Dabei hilft ihm bis heute die Erfahrung, die er im Laufe der Jahre in einem eigenen Labor und auch in einem Studio gesammelt hat. Heute fotografiert und filmt er digital, der Computer ersetzt das Labor.

Seit 2018 verbringt Diercks jährlich mehrere Monate auf der thailändischen Insel Kohmak. Immer im Herbst macht er sich auf den Weg dorthin. Das Filmen und Fotografieren beschäftigt ihn auch dort, nur die Auftraggeber sind andere. Er schwärmt. Die Insel gefällt ihm, das Leben in Thailand ebenso. Und: „Es gibt Glasfaseranschluss, also schnelles Internet.“ So ist es auch kein Problem, das auf der Insel entstandene Material auf seinem eigenen Server in Deutschland zu sichern.

Ist er wieder hier in Rotenburg, beginnt die nächste Festival-Tour für ihn. Ist das vielleicht zu viel mit diesen Festivals? „Jein“, sagt er. „Kultur kann es nie genug geben. Die Frage sei aber, ob sich alle Veranstaltungen tragen. Gerade jetzt sind die Angst und die Verunsicherung groß.“

Viele Festivals, viele Aufträge. Aber: „Der Markt ist eng, auch für Fotografen“, weiß Piet Diercks. „Ich habe aber viel Erfahrung und den Ruf, verlässlich zu sein.“ Er wisse mittlerweile ganz genau, welches Material für den Social-Media-Kanäle benötigt wird. Und das sind eben Bilder, die die Emotionen transportieren. Denn neben der Musik widmen sich die Veranstalter und damit auch das Publikum häufig weiteren Themen – etwa der Diversität. „Die Festival-Szene ist überwiegend deutlich links“, sagt der Fotograf. Und manchmal legen die Veranstalter heute sogar Wert darauf, dass die Besucher das Handy nicht zum Fotografieren benutzen. Und sei es nur auf freiwilliger Basis. Für Diercks ändert sich dann nichts. Außer die Sicht auf das Publikum, in dem dann zumindest nicht mehr so viele Displays stören.