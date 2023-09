Weinlese in Unterstedt beginnt

Von: Bettina Diercks

Joachim Cordes und Rainer Burde füllen den Handentrapper. © Diercks, Bettina

Joachim Cordes vom Weingut Wümme ist begeistert: Bei der Weinlese in Unterstedt kamen 300 Kilo der Rebsorte Solaris zusammen.

Unterstedt – Am Montag hat die Weinlese beim Weingut Wümme begonnen. Angefangen wurde mit der weißen Rebsorte Solaris, die anderen beiden, Sauvignac (eine Kreuzung aus Sauvignon Blanc und Riesling) und der rote Pinotin dürfen noch ein paar Tage Sonne genießen, sofern sie weiterhin so üppig scheint. Der Pinotin besticht jetzt schon mit seiner Farbe und wurde vorsorglich mit Netzen gegen Vogelfraß abgehängt.

„Das ergibt etwa 800 Liter Wein“

Um sich versammelt hatten die Hobby-Winzer ein gutes Dutzend Freiwillige, die mit Eimer und Schere bewaffnet in den „Weinberg“ unterhalb der Bahnbrücke in Unterstedt zogen. Etwa 300 Kilogramm der Rebsorte Solaris kamen zusammen. „Das ergibt etwa 800 Liter Wein“, freute sich Joachim Cordes, Urheber des Weinanbaus in der hiesigen Region. Der Öchslegrad (Zuckergehalt) lag vor dem letzten Durchgang des Entrappens bei 95 Prozent. Der Öchslegrad, auf dem Weinstock gemessen, gibt Auskunft über Reifegrad der Traube. Nach dem Entrappen gibt der Süßgehalt Aufschluss über den Alkoholgehalt, den der Wein möglicherweise erreicht, da der im Traubensaft enthaltene Zucker durch die Wein-Hefe in Alkohol umgewandelt wird.

Die angequetschten Trauben landen im Edelstahlbehälter. © Diercks, Bettina

In diesem Jahr mussten die Helfer allerdings einiges an Trauben fallen lassen, da Pilze und Bakterien den Trauben zu schaffen gemacht haben. „Wir haben bei Solaris in diesem Jahr einen Ernteausfall von 20 bis 30 Prozent“, bedauert Cordes.

Umschütten folgt auf umschütten

Nicht nur die Lese selbst ist Handarbeit. Von der Hand, in den Eimer, umgeschüttet in Lebensmittelkisten, abtransportiert mit der Schubkarre, ist dann der einzige motorisierte Zwischenschritt der Transport mit dem Weinbergschlepper zum Böschenhof der Rotenburger Werke. Dort sind die Hobby-Winzer in einem Nebengebäude untergekommen.

Jetzt heißt es umschütten. Ein Handentrapper (oder auch Abbeermaschine) wartet auf einem Edelstahlbehälter auf seinen Einsatz. Oben in den großen Trichter werden die Trauben eingefüllt und entweder Cordes, Joachim Weber oder Rainer Burde bedienen die Kurbel, um die Trauben von den Stielen und Rappen zu bekommen. Sie werden seitlich in einen extra Behälter ausgeworfen, während die angequetschten Trauben in den Edelstahlbehälter fallen.

Die Note aus der Schale

„Im Gegensatz zu anderen Betrieben lassen wir die Trauben so ein paar Stunden stehen, damit sie noch mehr Geschmack aus der Schale ziehen“, erklärt Cordes. Seine Begeisterung für die Weinproduktion spricht aus jedem Handgriff und ist mit jeder Faser zu spüren.

Nach der Stehzeit müssen die Hauptakteure Nachmittags dann noch einmal ran: Mit einer Saftpresse, ebenfalls muskulär betrieben, wird die Maische ausgepresst und der Traubensaft zur Gärung in Edelstahlbehälter umgefüllt.

Viele freiwillige Helfer sind bei der Lese der ersten Trauben der Sorte Solaris dabei. © Diercks:

Aus vormals 99 Rebstöcken der begeisterten Weintrinker für den Eigenbedarf sind mittlerweile alleine in Unterstedt 1 300 geworden. Denn 2016 fiel in der Niedersachsen der Startschuss, offiziell Wein anzubauen. Damit war besiegelt: Wir stocken auf! Weitere 1200 Pflanzen kamen am 19. Mai in Höhe der Lungenklinik dazu, ebenfalls mit Hilfe vieler Freiwilliger. Ebenfalls bei einer Gemeinschaftsaktion und sommerlichsten Temperaturen wurden Rebstock für Rebstock gesetzt. Jetzt wurden dem Weingut erneut fünf Hektar genehmigt. Die Geschichte geht also immer weiter.

