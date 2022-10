Viel Bewegung in den Rotenburger Kitas

Von: Ann-Christin Beims

Für die Mitarbeiter und Kinder das bestmögliche Umfeld schaffen, das wollen Nicola Röhrs (l.) und Sandra König erreichen. © Beims

Die Kindertagesstätten stehen vor vielen Herausforderungen. Doch damit sind sie nicht alleine: Neben der Fachberatung durch den Landkreis Rotenburg steht ihnen nun mit Nicola Röhrs auch eine pädagogische Koordinatorin im Rotenburger Rathaus zur Verfügung.

Rotenburg – Bundesweit fehlen mehr als 100 000 Fachkräfte für die pädagogische Arbeit in den Kindertagesstätten. Bis 2030 wird es sogar ein Mangel von etwa 200 000 Erziehern sein. Diese Zahlen veröffentlicht der Deutsche Kitaverband auf seiner Webseite. Der Fachkräftemangel ist groß – und führt zu Unzufriedenheit auf vielen Seiten. Negative Auswirkungen auf die Qualität der frühkindlichen Bildung können die Folge sein, wenn nicht gegengesteuert wird. Da in den Kindertagesstätten jedoch kaum Zeit bleibt, sich darüber neben allem anderen Gedanken zu machen, gibt es Entlastung: Seit Februar arbeitet Nicola Röhrs im Rotenburger Rathaus als pädagogische Koordinatorin und übernimmt damit die Betreuung der Kindergärten.

Die Stelle ist neu geschaffen worden, um die Einrichtungen organisatorisch zu entlasten. Sie wird gebraucht, davon ist Amtsleiterin Sandra König überzeugt. In anderen Kommunen wie Visselhövede, dort ist Kita-Koordinatorin Ute Bolz ebenfalls seit dem Frühsommer am Start, und Sottrum gibt es diese Stelle ebenfalls bereits. Die Koordinatoren stehen in Austausch miteinander.

Einen übergeordneten Ansprechpartner haben sich die Kitas selbst gewünscht: „Sie hätten gerne einen Part, der sie unterstützt“, weiß die Leiterin. Es gibt inhaltliche Aufgaben, die Zeit kosten, aber wichtig sind. „Die Leitungen tragen hohe Verantwortung, müssen ohnehin schon viele Dinge steuern“, ergänzt Röhrs. Sie kann ihnen den Rücken freihalten, sodass diese sich auf andere Aufgaben konzentrieren können. „Es ist wichtig, dass sich der Träger damit übergeordnet auseinandersetzt“, findet König. Aber nicht nur die städtischen Tagesstätten können sich bei Fragen melden, sondern auch alle anderen. Auch für die Eltern ist Röhrs Ansprechpartnerin, organisiert beispielsweise digitale Elternabende.

Ein Schutzkonzept für den Ernstfall

Röhrs bringt für den Posten die notwendige Vorerfahrung mit: Die 28-Jährige, die in der Samtgemeinde Sottrum aufgewachsen ist, hat Soziale Arbeit studiert, als duale Studentin beim Landkreis Rotenburg. Dort war sie für drei Jahre im Familienservicebüro tätig, in der Fachberatung für die Kindertagesstätten. Von 2019 bis 2021 hat sie ihren Master gemacht und in München Bildungsmanagement und Bildungspädagogik studiert. Nach einer erneuten kurzen Station beim Landkreis ist die junge Frau nun im Rathaus angestellt. „Es hat mich angesprochen, tief in das Kita-Thema einzutauchen“, erzählt sie. Und auch für König ist das im Fokus: „Dass wir den pädagogischen Bereich fachlich abdecken, ist mir sehr wichtig.“

Für den Anfang haben sie verschiedene Aufgaben definiert, aber schnell war klar, dass in so einem dynamischen Bereich immer Neues dazukommen wird. „Es verändert sich mit der Zeit“, meint König. „Trotz allem sind die Kitas Individualisten“, betont König. Und die sind froh über die Unterstützung, lasse sich nach den ersten Monaten feststellen.

Die 28-Jährige hat einiges in die Wege geleitet: die Umsetzung des regionalen Konzepts zur alltagsintegrierten Sprachförderung beispielsweise. Diese Aufgabe vor dem Übertritt in die Grundschule wurde noch stärker auf die Kitas delegiert. „Es ist keine neue Aufgabe, aber es gibt mehr Zeit für etwas, was die Erzieherinnen sowieso schon machen“, beschreibt Röhrs. Über den Landkreis gibt es Mittel vom Land für zusätzliche Personalstunden. Das musste aber erst organisiert werden, erforderte Gespräche und weiteres Material für die Einrichtungen.

Außerdem unterstützt Röhrs bei der Erstellung von Schutzkonzepten. Es sei wichtig, im Ernstfall einen Leitfaden zu haben: Wie gehe ich damit um, wenn ich Hinweise zur Gefährdung im Elternhaus oder sogar Kita-intern bekomme? Welche Handlungsabläufe braucht es zur Sicherheit der Kinder? Röhrs hat den Prozess begleitet, mit „dem Blick von außen“. Ein solches Konzept helfe auch, zu reflektieren, ob man in gewissen Momenten angemessen reagiert hat. „Und das muss auf Wiedervorlage liegen, immer wieder präsent sein“, so König.

Fokus auf Personalgewinnung

Ein starkes Thema wird auch die Personalgewinnung sein. „Es ist schwer, Stellen zu besetzen“, sagt Röhrs. Auch dort möchte sie unterstützen, hat verschiedene Ideen. So könnte man zum Beispiel die Auszubildenden in regelmäßigen Abständen an einen Tisch holen; zum einen für das Gruppengefühl, zum anderen, um in den Austausch zu kommen. „Einen Schritt raus aus der Anonymität machen. Mit denen sprechen, die bei uns lernen und vielleicht unsere neuen Mitarbeiter werden.“ Dazu arbeiten sie eng mit dem Jugendberufszentrum zusammen. „Es ist wichtig, die Kitas auch zu zeigen, präsenter zu sein – für Nachwuchs als auch Bewerber“, meint König.

Natürlich könne eine Stadt alleine keine strukturellen Probleme lösen, aber sie könne Lösungen finden; zum Beispiel über Stipendien. Der Antrag liegt im Stadtrat vor. Auch Kampagnen wären eine Idee. „Natürlich kostet das alles Geld, aber das sollte man investieren. Der Fachkräftemangel wird sich so schnell nicht legen“, erklärt König. Nicht zuletzt ist die Mitarbeiterbindung wichtig. Damit die, die bereits da sind, zufrieden sind. „Sie sollen sich wohl fühlen und gerne zur Arbeit kommen“, wünscht sich Röhrs. Daher berät sie unter anderem auch in Fortbildungsangeboten. „Da müssen wir immer am Ball bleiben.“ Dazu gehört auch das Thema Digitalisierung, wofür es im kommenden Jahr eine medienpädagogische Fortbildung geben wird.

Ihre Arbeit ist manchmal eine Herausforderung, sagt Röhrs: „Es ist eine Balance zwischen Innovationen – wir alle wollen viele Sachen umsetzen –, und trotzdem keine zusätzliche Belastung schaffen durch zu viele Angebote und zu wenig Zeit dafür.“ Mehr Effizienz und weniger Druck ist das Ziel, in vertrauensbasiertem Austausch. Dem schließt sich Sandra König an: „Da wird sich noch viel bewegen.“