Rotenburger AfD-Politikerin Kaiser wittert Verschwörung des Kreistags

Von: Tom Gath

Marie-Thérèse Kaiser wirft den Rotenburger Kreistagsfraktionen Absprachen zu ihrem Nachteil vor. Außerdem warnt sie vor einer „Weltherrschaft“ der WHO und verbreitet andere verschwörungsideologische Fantasien. © Screenshot AfD TV

Marie-Thérèse Kaiser (AfD) begründet ihre häufige Abwesenheit im Rotenburger Kreistag mit Terminproblemen. Verantwortlich sollen dafür die anderen Fraktionen sein. Die Fraktionsvorsitzenden halten die Vorwürfe für „hanebüchen“.

Rotenburg – Die Kreistagsabgeordnete Marie-Thérèse Kaiser (AfD) vermutet eine Intrige des Rotenburger Kreistags gegen sich. Die Fraktionen und die Kreisverwaltung stellen auf Nachfrage klar: Das sei Unsinn. Bei der AfD-Europawahlversammlung in Magdeburg hat ein Parteikollege sie nach ihrer Bewerbungsrede gefragt, ob sie in Brüssel ebenso regelmäßig abwesend sein würde, wie derzeit im Kreistag. Seit ihrer Wahl im Jahr 2021 hat sie dort lediglich an vier von acht Sitzungen teilgenommen.

Kaisers Rechtfertigung: Weil sie beruflich für den Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion tätig sei, müsse sie während der Sitzungswochen des Bundestags in Berlin anwesend sein. „Die Kreistagsfraktionen, die Abgeordneten, haben das sehr schnell mitbekommen und für das zweite Jahr ihre Sitzungszeiten dementsprechend geändert. Ich habe Beschwerde eingelegt und daraufhin wurden die Zeiten wieder angepasst. Ich kann wieder häufiger teilnehmen“, sagte sie weiter. Das Rotenburger Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ war zuerst auf diese überraschende Begründung aufmerksam geworden.

Völliger Unsinn, Kaiser ist anscheinend vollständig beim Trumpismus angelangt.

Tatsächlich hat der Bundestag während ihrer vierfachen Abwesenheit jedes Mal zeitgleich getagt. Eine Absprache zum Nachteil von Kaiser dementieren die Fraktionsvorsitzenden aus dem Kreistag aber deutlich. „Wir sind gar nicht in die Terminfindung eingebunden und eine derartige Absprache ist mir nicht bekannt“, erklärt Reinhard Bussenius, Vorsitzender der Fraktion Grüne/Linke. Eike Holsten von der CDU-Fraktion und der FDP-Fraktionsvorsitzende Robert Abel bestätigen diese Aussage.

Berufe der Kreistagsmitglieder für Terminierung irrelevant

Die Kreisverwaltung lege die Termine fest und stimme diese lediglich mit der Kreistagsvorsitzenden ab, teilt der Landkreis mit. Dabei werde vorrangig auf die Schulferien und auf die Sitzungswochen des Niedersächsischen Landtags Rücksicht genommen, „da regelmäßig Kreistagsabgeordnete verschiedener Fraktionen auch dem Landtag angehören.“ Für den Bundestag gelte das nicht. Dort trägt Kaiser auch kein Mandat, sondern ist lediglich im Büro eines Abgeordneten beschäftigt.

„Die vielen unterschiedlichen beruflichen Verpflichtungen der einzelnen Kreistagsmitglieder können bei der Festlegung der Sitzungstermine nicht berücksichtigt werden“, so die Kreisverwaltung. Auch eine diesbezügliche Beschwerde Kaisers ist dem Landkreis nicht bekannt und dementsprechend konnten die Zeiten auch nicht – anders als von Kaiser behauptet – angepasst werden. Grundsätzlich würden die Sitzungen immer gegen Ende eines Jahres für ein ganzes Jahr im Voraus terminiert werden.

Verschwörungsnarrative in Kaisers Bewerbungsrede

So kennt es auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Bernd Wölbern aus seinen 24 Jahren Kreistagsmitgliedschaft. Kaisers Vorwürfe hält er für „hanebüchenen Unsinn“. Auf den Bundestag sei bei der Terminfindung noch nie Rücksicht genommen worden und die Arbeit in einem Büro sei ohnehin kein relevanter Faktor. Mögliche Verdienstausfälle könnte sich Kaiser erstatten lassen. „Man ist halt gerne in der Opferrolle“, vermutet Wölbern die Motivation für Kaisers mutmaßliche Lüge.

Schon in ihrer siebenminütigen Bewerbungsrede hatte die radikale Politikerin ihre Partei und „das deutsche Volk“ als Opfer zahlreicher anderer Verschwörungen inszeniert. Der „Bevölkerungsaustausch“ – eine rechtsextreme Fantasie, dass westliche Eliten die weiße Bevölkerung ersetzen wollen – sei laut Kaiser ein „bösartiger Tumor, der in dieser EU streut.“

Man ist halt gerne in der Opferrolle.

Außerdem drohe sich eine angebliche „Weltherrschaft“ der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu bewahrheiten. Als Beleg führt sie ein Zitat von Armin von Bogdandy, Direktor am Max-Planck-Institut für Völkerrecht, an, in dem dieser von „Global Governance“ der WHO spreche. „Global Governance“ beschreibt ein internationales System von Regeln, um globale Herausforderungen zu meistern. Kaiser übersetzt diesen Begriff fälschlicherweise mit „globaler Führung“ und schließt so auf eine Weltherrschaft der WHO. Die „Systemmedien“ würden diese Informationen bewusst zurückhalten. Auf einen Listenplatz für die Wahl zum EU-Parlament, dessen finanzielle Mittel Kaiser für ihre Zwecke ausschöpfen will, haben die Delegierten sie nicht gewählt.