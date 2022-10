Verschätzt: Laster steht bei Ottingen quer auf der Bundesstraße

Von: Angela Kirchfeld

Beim Abbiegevorgang hat sich der Lkw-Fahrer im Graben festgefahren. © Kirchfeld

Für ein paar Stunden war die Bundesstraße 440 bei Ottingen im Morgengrauen gesperrt: Ein Lkw-Fahrer hatte die Abzweigung falsch eingeschätzt.

Ottingen – Mit seinem Sattelschlepper hat sich ein 59-jähriger Lkw-Fahrer aus Berlin am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 440 bei Ottingen in einem Graben festgefahren. Als er mit seiner Containerladung von 22 Tonnen gegen 6.30 Uhr von dem Weg An der Schmiede auf die B 440, rechts Richtung Löverschen, einbiegen wollte, holte er nicht weit genug aus und fuhr sich fest, erklärte Polizeioberkommissar Christian Schweiß aus Rotenburg auf Nachfrage. Der mit Holz beladene Container hatte sich beim Rechtsabbiegen so tief in den Graben gedrückt, dass er nur noch mit Hilfe geborgen werden konnte. Der Sattelschlepper versperrte so die gesamte Straße, sodass diese für mehrere Stunden voll gesperrt wurde, bis ein Bergungsunternehmen mit zwei Krähnen den Sattelschlepper heben konnte. Zur genauen Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der Flurschaden liege bei etwa 1 000 Euro.