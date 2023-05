Vernetzt: Sottrums Gesundheitslotsin Anika Cordes mit Stand auf Markt an der Wieste

Von: Lars Warnecke

Machen beim Markt an der Wieste gemeinsame Sache: Gesundheitslotsin Anika Cordes (Mitte) mit weiteren Akteuren aus dem Gesundheitsbereich. © Warnecke

Wenn am ersten Juniwochenende in der Sottrumer Ortsmitte wieder der Markt an der Wieste steigt, dann wird auch sie, im Beisein weiterer Fachakteure, mit einem Stand vertreten sein: Anika Cordes.

Sottrum – Seit Juli vergangenen Jahres ist sie Gesundheitslotsin in der Samtgemeinde. Ein Ehrenamt, in dem sie inzwischen voll und ganz angekommen sei, sagt die Reeßumerin. Und das ihr, in der Vermittlungsfunktion zu allen Gesundheitsfragen, großen Spaß bereite. „Für mich ist es immer wieder schön, wenn Ratsuchende, die sich an mich wenden, mir Wochen oder Monate später die Rückmeldung geben, es sei ein guter Tipp gewesen, ihm oder ihr gehe es schon viel besser.“ Der Dank, der ihr dann entgegengebracht werde, das positive Feedback – das sei für sie das motivierende Element. „Genau das macht das Ehrenamt für mich persönlich auch aus.“

Dabei sind es gar nicht mal die profanen Fragen, die an sie herangetragen werden – etwa die, wo denn wohl die nächste Physiopraxis sei. „Eine solche Anfrage hatte ich auch noch gar nicht.“ Nein, sie bekomme es eher mit komplexeren Themen zu tun, bei denen Betroffene oft mit ihrem Latein am Ende sind, wie sie mit ihrer Erkrankung, die physischer wie auch psychischer Natur sein kann, umgehen sollen. Wo die Betroffenen in der Region Rat suchen und finden können, zum Beispiel in einer Selbsthilfegruppe, in einem Sportprojekt oder einem Gedächtnistraining, da setzt Cordes‘ Arbeit an. „Ich gucke dann immer individuell von Fall zu Fall – alles andere ginge auch gar nicht.“

Die 40-Jährige, die als Therapieleiterin in der Gyhumer Median-Klinik tätig ist, somit also schon von Berufswegen ein gewisses Maß an Expertise mitbringt, ist nicht die einzige Gesundheitslotsin im Landkreis. Neben ihr sind aktuell noch vier weitere Frauen als solche im Einsatz – eine in Rotenburg, eine in Fintel und zwei im Flecken Ottersberg. Die Lotsinnen, die vom Alter und der beruflichen Qualifaktion her ganz unterschiedlich sind, agieren im Rahmen der „Gesunden Dörfer“ – ein Projekt der 2007 ins Leben gerufenen Gesundregion Wümme-Wieste-Niederung. Und eines, das mit Fördermitteln der Techniker Krankenkasse zur Stärkung der kommunalen Gesundheitsförderung unterstützt wird.

Das ist am Gesundheitsstand beim Markt an der Wieste geplant Zwei Tage lang, am Sonnabend, 3. Juni, und Sonntag, 4. Juni, findet der Markt an der Wieste in Sottrum statt. Dabei wird an einem Stand auch das Thema Gesundheit eine Rolle spielen. Neben Anika Cordes, der ehrenamtlichen Gesundheitslotsin der Samtgemeinde, treten dort noch weitere Akteure auf, um auf ihr Wirken aufmerksam zu machen. Neben Maria Naß-Schwedes, die in Sottrum ein ganzheitliches Gedächtnistraining anbietet, wird auch die Diakonie-Sozialstation Rotenburg-Sottrum, vertreten durch deren Geschäftsführerin Inga Hoops, vertreten sein. Außerdem mit dabei: Sise Ciftci und Anke Herrmann vom Sanitätshaus Sottrum, die Geschwister Lola und Nele Gut von Mindfulpanda (Stressbewältigung und Yoga) sowie Achim Dodenhoff, Winfried Deutsch, Inge Bahrenburg und Jutta Vogelsang vom Samtgemeinde-Seniorenbeirat. Auch Marcel Bonse und Christiane Sell-Greiser von der Gesundregion Wümme-Wieste-Niederung sind dabei, die konkret die Interimskoordinierungsstelle „Gesunde Dörfer“ vertreten werden.

Ihre Hauptaufgabe: Hilfesuchende und Hilfebietende zusammenbringen. Dazu tauschen sich die Verantwortlichen auch regelmäßig aus, geben sich untereinander Tipps, sollte es denn dafür Bedarf geben. „Wir ergänzen uns richtig gut – damit hat am Anfang des Projektes keine von uns gerechnet.“

Vernetzung lautet also das Stichwort. Und vernetzt ist Cordes inzwischen auch mit einer Vielzahl von Anbietern, die in der Samtgemeinde ansässig sind. Fünf von ihnen stehen ihr beim Markt an der Wieste zur Seite (siehe Kasten), um am gemeinsamen Stand unter dem Motto „Gesundheit rund um Sottrum“ über ihre Leistungen zu informieren. „Wir hatten vor ein paar Tagen schon ein erstes Planungstreffen – und wir alle sind voll motiviert“, berichtet die Reeßumerin.

Einmal im Monat, an jedem ersten Dienstag, bietet sie im Rathaus in Sottrum auch eine offene Sprechstunde an – von 17 bis 19.30 Uhr. Allerdings würden bisher nur wenige Bürger davon Gebrauch machen. „Die Kontakte kommen eher über das Telefon oder per Mail, zumeist sind es ältere Menschen, die mich ansprechen.“ Zwischen zwei und zehn Anfragen würden sie so pro Monat erreichen. Vielfach gehe es in den Gesprächen, die ihr zufolge nicht etwa schon nach fünf Minuten beendet seien, um Pflege. Dann würden sich zumeist die Angehörigen an sie wenden. „Gerade Demenz ist ein großes Thema“, hat sie festgestellt. Auch mit Fällen von Depressionen und Abhängigkeiten habe sie es schon zu tun bekommen. Ebenso mit Fragestellungen rund um den Ernährungsbereich.

Was Cordes, die auf die Stelle über einen Aufruf in der Zeitung aufmerksam wurde, hervorhebt: „Wir Gesundheitslotsinnen, die sich flexibel auf jedes Thema einstellen, werden nie an den Punkt kommen, an dem wir alles wissen werden – ich selbst möchte das auch gar nicht nach außen strahlen, sondern ich mache mir Gedanken und komme als neutrale Person, als die ich auftrete, auf die Ratsuchenden zu.“

Bis heute habe sie immer noch erfolgreich lotsen beziehungsweise an die richtigen Adressen vermitteln können. Nur ein einziges Mal, da habe sie bei einer Anruferin passen müssen.. „Da ging es um eine Frage, die über das Aufgabengebiet der Gesundheitslotsen hinausging. In dem Fall konnte ich natürlich auch nicht weiterhelfen.“