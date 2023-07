Rotenburg kontrolliert Wohnungslose wegen „penetranten Verhaltens“

Von: Tom Gath

Öffentliches Betteln ist grundsätzlich erlaubt, solange dabei nicht „aggressiv“ vorgegangen wird. © Schultz

Polizei und Ordnungsamt kontrollieren eine Gruppe Wohnungsloser, nachdem sich Rotenburger über „penetrantes“ Betteln beschwert haben. Illegal ist das Verhalten nicht, dennoch erhöht die Stadt den Druck. Experten warnen vor einer Kriminalisierung.

Rotenburg – Die Polizei und das Rotenburger Ordnungsamt haben am Mittwoch eine Gruppe wohnungsloser Menschen überprüft, die sich seit mehreren Monaten in der Rotenburger Innenstadt aufhält. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hätten sich zuvor mehrere Menschen beschwert, „dass sich die Gruppe penetrant verhalte“.

Laut Polizeimeldung sei den Mitgliedern der Gruppe über eine Dolmetscherin mitgeteilt worden, dass „aggressives Betteln nicht gestattet ist.“ Zudem hat die Polizei die Ausweise eingezogen, um diese auf ihre Echtheit zu überprüfen. Schon am Mittwochabend lag das Ergebnis vor: Die Papiere sind echt. Die kontrollierte Gruppe besteht ausschließlich aus EU-Bürgern und darf sich frei bewegen.

Das Verhalten der Gruppe und das normale Betteln verstößt gegen keine Gesetze. Daher bitten wir auch um etwas Verständnis.

Aggressives Betteln kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Es erscheint jedoch unwahrscheinlich, dass das Verhalten der Gruppe als aggressiv gewertet werden kann. Der Tatbestand wird von den Kommunen in Deutschland sehr unterschiedlich ausgelegt, wie aus einer Stellungnahme der „Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe“ hervorgeht. Demnach gebe es Definitionen, nach denen unmittelbares Einwirken, hartnäckiges Ansprechen, körpernahes Verhalten, wiederholtes Ansprechen oder gar bloßes Ansprechen als „aggressives Betteln“ gewertet werden. Mit welcher Definition die Stadt Rotenburg arbeitet, blieb zunächst unklar.

Betteln verstößt gegen keine Gesetze

Polizeisprecherin Sara Mehnen bezweifelt, dass die Gruppe den Tatbestand des aggressiven Bettelns erfüllt. Ihrer persönlichen Wahrnehmung nach würden die kontrollierten Personen „stets höflich und freundlich“ auftreten. Auch in den Sozialen Medien schildern einzelne Rotenburger, dass sie mit der Gruppe nie Probleme gehabt hätten.

Andere Personen berichten online davon, dass sie „penetrant genervt“ worden seien. Stadtsprecherin Ann-Christin Beims sei zu Ohren gekommen, dass „den Passanten mitunter aufdringlich Becher unter die Nase gehalten worden seien“. Deshalb wollte die Stadt den Hinweisen nachgehen und das Gespräch mit der Gruppe suchen. Beims stellt aber ebenfalls klar, dass „das Verhalten der Gruppe und das normale Betteln gegen keine Gesetze verstößt. Daher bitten wir auch um etwas Verständnis.“

Expertin warnt vor Verdrängung

Werena Rosenke von der „Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe“ aus Berlin kann die Rotenburger Situation nicht bewerten, rät aber grundsätzlich dazu, bettelnde Menschen nicht zu vertreiben. „Sehr viele wohnungslose Menschen, die ganz ohne Unterkunft auf der Straße oder in Notunterkünften leben, sind vollkommen mittellos. Sie sind aufs Betteln oder Pfandflaschensammeln angewiesen. Deswegen gehört es zu den Kernaufgaben der Wohnungslosenhilfe, existenzsichernde Hilfen anzubieten und dafür zu sorgen, dass die Menschen beispielsweise Transferleistungen beantragen“, sagt Rosenke.

Laut Polizei sei eine Unterbringung in der städtischen Notunterkunft nicht möglich, da die Gruppe keine Meldeadresse vorweisen könne. Sie würden aber die Infrastruktur der Unterkunft tagsüber nutzen. Beim diakonischen Hilfsangebot „Straßenfeger“ sind die Personen ebenfalls regelmäßig zu Besuch. Auch dort hat man bisher keine schlechten Erfahrungen mit den nun kontrollierten Menschen gemacht.

Wohnungslosen-Vertreter fordert mehr Verständnis

Dirk Dymarski aus dem Landkreis Diepholz war 20 Jahre ohne feste Bleibe und lebte davon vier Jahre auf der Straße. Heute ist er beim Verein „Selbstvertretung wohnungsloser Menschen“ aktiv und trägt die Perspektive dieser unterrepräsentierten Gruppe in die Öffentlichkeit. Er kennt das Problem mit aggressiven Bettlern vor allem aus seiner Zeit auf den Berliner Straßen: „Das sind oft die ärmsten Schweine, weil im Hintergrund Leute sitzen und Druck machen, dass die Gelder abgedrückt werden.“ Er warnt jedoch vor einer Stigmatisierung und betont: „Armut kennt keine Grenzen. Egal welche Nationalität die Menschen haben, es muss mehr leistbarer Wohnraum her.“

Zudem sollten auch Kontrollsituationen grundsätzlich hinterfragt werden, fordert Dymarski. Erst kürzlich habe er im Hannoveraner Hauptbahnhof beobachtet, wie Bundespolizisten eine Obdachlose im Schwitzkasten durch den Bahnhof geschleift hätten, „um den Touristen zu zeigen: ,Wir als Uniformierte können das machen und sorgen für Ordnung‘“, wie er vermutet. Als er deeskalierend eingreifen wollte, hätten die Beamten ihm erwidert, er solle sich verpissen, ansonsten käme er mit auf die Wache.

Von derart konfrontativen Zuständen ist die Situation in Rotenburg noch weit entfernt. Um Konflikte frühzeitig zu entschärfen, will die Stadt die Gruppe weiter beobachten und kündigt Konsequenzen an, „sollte sie sich unangemessen oder widerrechtlich verhalten“.