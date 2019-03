Landfrauen informieren sich über die Diakonie-Tagespflege in Scheeßel

+ Hannelore Kröger (v.l.), Birgit Petersen, Marianne Kuhn und Magdalene Lange freuten sich über das Interesse an dem Vortrag. Fotos: Ujen

Westerholz/Scheeßel - Von Ursula Ujen. Demografische Erhebungen spiegeln es wider und konfrontieren einen beinahe täglich mit der Tatsache, dass unsere Gesellschaft immer älter wird und dass man sich den damit verbundenen Aufgaben stellen muss. Mit Schaffung ihrer Tagespflege-Einrichtung an der Friedrichstraße hat die Diakonie-Sozialstation Scheeßel-Fintel bereits vor zwei Jahren darauf reagiert: Zusammen mit dem in der Entstehung befindlichen Anbau stehen ab Sommer insgesamt 20 Betreuungsplätze für pflegebedürftige Angehörige zur Verfügung. Hannelore Kröger und Magdalene Lange vom Landfrauen-Arbeitskreis „Mittendrin“ sind der Meinung, „dass man sich auch im privaten Bereich mit der Thematik auseinandersetzen muss, denn Verdrängen ist auch keine Lösung“. Daher hatten sie die Rotenburger Landfrauen zu einem Vortrag über betreute Tagespflege in den Westerholter Kroog eingeladen.