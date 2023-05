Unterwegs mit dem VW XL1: 100 Kilometer für 3,40 Euro

Von: Michael Schwekendiek

Weniger spektakulär als das ganze Auto: das Cockpit im XL1. © Schwekendiek, Michael

Unser Autor ist im Landkreis Rotenburg unterwegs und genießt dabei eine außergewöhnliche Fahrt, schließlich gibt es den VW XL1 nur 200 Mal, weltweit wohlbemerkt.

Rotenburg – Mit einem Auto unterwegs zu sein, ist ja nun wahrlich nichts Außergewöhnliches. Mit diesem schon. Einen VW XL1 gibt es weltweit nur 200 Mal. Es war mal eine Konzeptstudie, sollte dann als Energiesparwunder in Großserie gebaut werden, tatsächlich aber wurde lediglich eine Kleinstserie daraus. Wir hatten Gelegenheit, in dem flachen Teil mitzufahren.

„Einsteigen und hinlegen“, könnte das Motto lauten. Der XL1 ist gerade mal etwas höher als einen Meter. Da geht’s beim Einsteigen weit runter. Mein erster Gedanke, kaum, dass ich drin war: „Hoffentlich kommst du hier auch wieder raus!“ Schon von außen wirkt das Auto sehr futuristisch. Alles, was den Luftwiderstand erhöhen könnte, ist weg: Die hinteren Radkästen sind verdeckt, die Funktion der Außenspiegel übernehmen Kameras, die Karosserie wie glattgebügelt. Fast vertraut wirkt da schon das schlicht gehaltene Cockpit. Auf dem Fahrersitz neben mir Torsten Meyer vom Scheesseler Autohaus Holst. Ihm gehört das Teil, es ist allerdings unverkäuflich und wird nicht verliehen. Ein „Liebhaberstück“, Sammlerobjekt, oder für Meyer „eine Art Botschafter“ für sein Autohaus. Im gesamten bundesdeutschen Gebrauchtwagenmarkt ist die Flunder gerade mit vier Exemplaren vertreten. Mindestgebot: 121 000 Euro. Wir werden testen, ob das mit dem „Ein-Liter-Auto“ stimmt. Man ist ja etwas misstrauisch geworden bei Werksangaben großer Autohersteller.

Es geht sehr leise zu nach dem Start. Den Vortrieb besorgt die bordeigene Batterie, der Diesel schaltet sich erst später dazu. Als „Teststrecke“ haben wir die Autobahn von Verden über Bremen nach Bockel gewählt, dann soll es weitergehen über Zeven nach Bremervörde und zurück. Mit etwa 90 Stundenkilometern cruisen wir über die Bundesstraße. Manche Autos hupen beim Überholen, winken; andere bleiben sogar am Straßenrand stehen, lassen uns vorbeiziehen und fahren dann hinterher. So ein Auto sieht man immerhin nicht oft. Und wenn, dann sowieso nur ab Frühling. Für den XL1 sind spezielle Reifen konzipiert, und Winterreifen gibt es gar nicht. Um Gewicht zu sparen, wurde sogar auf die Servolenkung verzichtet. Die Karosse ist aus Kunststoff, das ganze Auto wiegt knapp 800 Kilogramm.

Gerade eben mal einen Meter hoch ist der VW XL1, der vor dem Rotenburger Heimathaus parkt. © Schwekendiek

So wundert es nicht, dass der kleine Zweizylinder mit noch nicht mal 50 PS das Flachteil zügig beschleunigt, auch Dank der E-Unterstützung. Theoretisch wäre bei 160 Stundenkilometern Schluss, aber wir belassen es auch auf der Autobahn bei 120 km/h. Das reicht, um bestens „mitzuschwimmen“ und etlichen anderen Autofahrern Gelegenheit zu geben, neben uns herzufahren und zu filmen. Erster Halt bei den Kollegen der Zevener Zeitung. Es dauert exakt eine Minute, dann stehen bereits fünf Passanten um das Auto herum, gucken und staunen. Eine Redaktionskollegin möchte unbedingt eine Runde mitfahren. Das bedeutet, dass der bisherige Beifahrer zurückbleibt. Zwei Personen, mehr duldet das Auto nicht.

Die sitzen leicht versetzt nebeneinander, durchaus bequem, auch wenn der XL1 bretthart gefedert ist. Echtes Gokart-Feeling! Nach kurzem Aufenthalt und unter weiter staunenden Blicken fahren wir Richtung Bremervörde. Wann immer ein Lkw auftaucht, „freuen“ sich Auto und Fahrer: Batterie und Diesel schalten sich ab. Wir „segeln“ im Windschatten hinterher. Überholen ist aber absolut kein Problem. Beim kräftigen Tritt auf das Gaspedal zeigt die bordeigene Anzeigentafel allerdings gleich an, dass der Spritverbrauch kurzfristig deutlich in die Höhe geht.

Torsten Meyer ist einer der wenigen Besitzer eines XL1. © Schwekendiek, Michael

Nächster Halt: Bremervörder Zeitung. Gleiches Bild – kaum stehen wir, sammeln sich etliche staunende Mitbürger. Aus dem Haus gegenüber ruft einer spontan den dortigen Redakteur an. Er schaue gerade aus dem Fenster und wolle wissen, was denn das für ein Flitzer sei. Beim kurzen Fototermin am Vörder See – wir kennen das schon: Kaum steht das Auto, gibt’s Besuch. „Ey, Alter, wie geil ist das denn?“, staunen zwei Jugendliche und zücken ihre Handys. Zwei Bauarbeiter, die gerade Reparaturen am Schmutzwasserkanal vornehmen, nutzen ihre Mittagspause und sitzen gleich mal Probe. Ein sachverständiger Blick auf das Motörchen, anerkennendes Nicken. „Das wäre doch eigentlich die Zukunft“, meint einer, nachdem er sich, auch etwas mühsam, wieder rausbewegt hat. Mit Urlaubsgepäck gäbe es vermutlich ein Problem. Der Fotorucksack des Berichterstatters geht rein. Voll!

Kaffeepause in einem Bremervörder Café, dann über die Bundesstraße zurück nach Rotenburg. 198 Kilometer sind wir gefahren und haben exakt 3,2 Liter Diesel sowie 5,2 Kilowatt Strom verbraucht. Umgerechnet ziemlich genau 3,40 Euro für 100 Kilometer. Das mit dem „Ein-Liter-Auto“ hat nicht ganz geklappt, aber bemerkenswert ist das allemal. Und das Tanken macht Laune: Maximal acht Liter fasst der Tank, und den Strom kriegt man mit Adapter an der heimischen Steckdose. Fast vier Stunden waren wir unterwegs. Schade, so das Fazit des Beifahrers, dass das Auto nicht weiter gebaut wird. Macht Freude und echt was her. Die Anschaffungskosten dürfte man allerdings bei der Kilometerpauschale nicht mitrechnen.