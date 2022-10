Unterwegs mit dem Rotenburger Hilfstransport in die Ukraine

Von: Andreas Schultz

Teilen

Die Jugendlichen, die beim Ausladen der sechs Transporter ordentlich ins Schwitzen kommen, haben sichtlich Spaß bei der Arbeit. © Schultz

Mit überwältigenden Eindrücken sind die Teilnehmer eines Hilfstransports mit sechs Lieferwagen nach einer langen und anstrengenden Reise am Wochenende aus dem Dorf Tsunam im Nordwesten der Ukraine wieder nach Rotenburg zurückgekehrt. Unser Reporter Andreas Schultz hat den Konvoi begleitet.

Rotenburg / Tsuman – „Ich bin als Kind so erzogen worden, dass Deutsche der Feind sind. Heute hat sich wieder einmal das Gegenteil gezeigt“: Fadon Mushka steht am Kopfende eines reichlich gedeckten Tisches und spricht. Um den Senior-Pastor der ukrainischen Gemeinde Tsuman sitzen ein Dutzend Männer an der Tafel. Als Pawel Matura ihnen die Worte des älteren Mannes übersetzt und dieser mit den anderen Gastgebern inbrünstig ein von Dankesworten geprägtes Gebet spricht, läuft diesen Männern ein wohliger Schauer über den Rücken. Einige von ihnen sind den Tränen nah.

Zehn Deutsche haben in den zwei Tagen vor der Tischrede in sechs Transportern Hilfsgüter in das Dorf des Pastors gebracht. Kleidung, Medikamente, Lebensmittel – gespendet von Menschen in Deutschland, denen es besser geht. Einige von ihnen haben, ähnlich wie Mushka, aufgrund ihres Alters selbst schmerzliche Erinnerungen an Kriegszeiten. In persönlichen Gesprächen berichten sie von Flucht und Hunger.

Dem von russischer Seite gestartetem Angriffskrieg etwas mit friedlichen Mitteln entgegensetzen: Das wollen eine Handvoll Deutsche mithilfe eines regelmäßig fahrenden Hilfstransports. Bei der Reise Ende Oktober sind der Bremer Hilfstransportveteran Pawel Matura sowie die Rotenburger Lutz und Jonas Früchtenicht, Wilfried und Janek Schindowski, Thomas Hahn, Werner Vogel, Timo Anders, Carsten Wedekind und ich, Kreiszeitung-Redakteur Andreas Schultz, dabei. Wir alle sind am Ende der Tour ziemlich erledigt. „Die letzten Tage waren anstrengend“, sagt Jonas Früchtenicht zum Ende der Tour. Kein Wunder: Es gibt viel zu verarbeiten. Die Eindrücke sind überwältigend.

Ein gemeinsames Gruppenfoto muss sein: Offizielle von Kirche und Verwaltung in Tsuman mit Helfern und Urkunden. © Schultz

Die Kolonne fährt durch Luzk. Mehr als 200 000 Einwohner beheimatet die Stadt am Styr. Vom Krieg, bei dem vor allem weiter östlich im Land jeden Tag Menschen sterben, lassen sich die Bewohner der Stadt nichts anmerken. Die Stadt pulsiert vor Leben. Überall sind Bewohner unterwegs, am Markt bieten Standbetreiber auf Tischen und Decken ihre Waren, der Autoverkehr ist rege. Ich frage Matura, in dessen Wagen ich zu diesem Zeitpunkt als Beifahrer sitze, was passiert, wenn die so häufig aufheulenden Sirenen nun in die Stadt brüllen. Er kurbelt kurzerhand das Fenster herunter und gibt die Frage weiter an einen älteren Herren im nebenstehenden Kleinwagen. „Wir leben schon damit, haben uns daran gewöhnt“, übersetzt Matura mir. Hier hole die Leute nichts so schnell von der Straße. Dafür müsste es schon Raketeneinschläge geben.

Bei der Fahrt über buckelige Landstraßen zeigen sich die Spuren des Krieges auf verschiedene Weisen. Entlang der Schienen sind bewaffnete Soldaten postiert, die die wichtige Infrastruktur vor Sabotage schützen. Alle paar Kilometer entlang der Landstraße gibt es außerdem Checkpoints: Das Militär beugt Feindbewegung vor, kontrolliert Zivilisten in ihren Autos. Auch unser Konvoi wird mehrfach auf dem Hin- und Rückweg gestoppt. Und die Soldaten zeigen, dass sie ihre Arbeit ernst nehmen.

Fotos sind in den Checkpoints verboten. Als einer der Soldaten sieht, wie ich auf dem Beifahrersitz mit dem Handy zugange bin, winkt er Matura heran. Die Männer unterhalten sich, der Hilfstransportveteran redet auf den Uniformträger ein, überzeugt ihn, dass ich nicht fotografiert hätte. Matura reißt schließlich das Gespräch an sich, stellt nun mit Verweis auf meine Tätigkeit als Journalist Fragen, die wir vorher abgesprochen haben. Bei dem Uniformträger sind keine Informationen zu holen, zu seiner Arbeit gebe es offizielle Aufklärungsvideos, blockt er ab. Wir setzen unsere Fahrt fort – und ich bin froh, dass die Soldaten mir das Handy gelassen haben.

Die Leute hier sind glücklich mit dem Wenigen, was sie haben.

Als wir Tsuman über eine Straße anfahren, die durch einen bunten Blätterwald führt, zeigt sich das Gegenstück zum Stadtbild: Die Häuser der Bewohner sind klein, meist Bungalows in traditioneller Bauweise – nur wenige moderne Gebäude mischen sich darunter. „Die Leute hier sind glücklich mit dem Wenigen, was sie haben“, kommentiert Matura das. Der Krieg sorge nun aber dafür, dass das soziale Gefälle von der Stadt zum Dorf sich noch einmal verstärkt: Während die Läden in den Städten voll sind mit Waren für Leute, die das nötige Kleingeld haben, schnallen ärmere den Gürtel enger. Wer noch hier ist, habe nicht das Geld für die Flucht, behelfe sich in logistischen Angelegenheiten mit Pferdegespann und zugehörigem Wagen. Und wer das Glück hat, ein Auto zu besitzen, setze es sparsam ein und pflege es lange – so sind im Dorf öfter umfunktionierte olivgrüne Militärlaster zu sehen, die ihre Blütezeit in der Sowjetunion feierten. Wer hier arm ist, ist auf das angewiesen, was wir in unseren Lieferwagen rund 1 500 Kilometer durch drei Länder fahren.

Fen Mikola, ranghoher Soldat und stellvertretender Bürgermeister von Tsuman, im Gespräch mit Carsten Wedekind. © Schultz, Andreas

Ein Umstand, den auch Anatoly Doroshuk, Fen Mikola, Fadon Mushka und Viktor Hromnyk beim Empfang des Teams in Tsuman betonen: Sie signalisieren den Deutschen gegenüber ihre Dankbarkeit. Dass sich Menschen aus so großer Entfernung auf den Weg machten und dabei ihre Gesundheit aufs Spiel setzten, sei alles andere als selbstverständlich, sind sich der Bürgermeister, sein Stellvertreter, der Senior-Pastor und sein Nachfolger einig. Genauso wenig, dass Männer und Frauen aus einem anderen Land so großzügig geben, ohne dass irgendeine Bindung zu den Fremden vorhanden wäre.

Entsprechend herzlich fällt der Empfang aus, als sich die sechs Transporter dem Zielort nähern. Die Menschen in dem kleinen Ort sind gut vernetzt, daher verbreitet sich die Nachricht von der Ankunft wie ein Lauffeuer. Immer wieder hupen andere Fahrzeuge den unseren zu. Am Straßenrand stehen Menschen und drehen Videos. Einige davon landen später auf der Youtube-Seite der Kirchengemeinde. Fen Mikola, ranghoher Soldat und stellvertretender Bürgermeister von Tsuman, überreicht zwei gerahmte Dankesurkunden an die Helfer – eine davon richtet sich ausdrücklich an den Bürgermeister von Rotenburg. Wedekind nimmt sie stellvertretend entgegen. Kurze Zeit später laden Jugendliche die sechs Transporter aus, schaffen alles in die unteren Räume des Gotteshauses und mühen sich dabei fröhlich ab.

Die Kirche organisiert uns eine Übernachtungsmöglichkeit: Ferienhäuser dienen uns als komfortabler Rückzugsort. Die übermüdeten Männer schlafen einige Stunden – und schon am nächsten Morgen berichtet Pastor Viktor Hromnyk davon, dass ein großer Teil der gelieferten Ware verarbeitet und an sieben Dörfer in der Umgebung verteilt ist. Er selbst fährt regelmäßig mit einem Team aus dem Dorf nach Bachmut, und damit in die Nähe der Front. Mit Beschuss müsse er rechnen, er- und überlebt hat er ihn bereits des Öfteren. „Gott sagt: Helfe den Menschen. Auch ich will helfen“, schildert er zu seiner Motivation hinter dem wiederkehrenden, gefährlichen Unterfangen. Noch einmal eine ganz andere Dimension der Hilfsbereitschaft.

Sammlungen und Reiserückblick Wer die kommenden Spendensammlungen mit einem kindgerechten Geschenk zur Weihnachtszeit unterstützen möchte, kann beim Königskamp-Lager in Rotenburg vorbeischauen. Sammlungen von Präsenten und den üblichen Hilfsgütern - Medizin, Kleidung und mehr - soll es ab sofort wieder jeden Freitag von 15 bis 18 Uhr geben. In dieser Zeit sorgen Kerstin Wedekind und Team für die Annahme. Wer zudem mehr über den Hilfstransport erfahren möchte, findet auf www.kreiszeitung.de unter Lokales – Rotenburg einen ausführlichen Ticker über die Reise und die zugehörigen Vorbereitungen.