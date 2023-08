Unfassbar: Autos ignorieren Absperrung – vier Unfälle in drei Tagen

Von: Fabian Raddatz

Eigentlich ist die B 71 gesperrt. Doch einige Autofahrer scheint das nicht zu interessieren. Die Folge: vier Unfälle in drei Tagen.

Rotenburg – Vier Verkehrsunfälle innerhalb von drei Tagen – und das, weil einige Autofahrer anscheinend ihre eigenen Regeln machen wollen. Die B 71 zwischen Rotenburg und Hemsbünde ist seit einiger Zeit gesperrt. Doch das scheint nicht jeden zu interessieren: Trotz Durchfahrtverbotes nutzten zahlreiche Autofahrer diese Strecke.

Kuriose Szenen: Trotz großer Kieselhaufen befahren Autofahrer die gesperrte Strecke. © Nord-West-Media TV

So kam es in den letzten drei Nächten zu vier Verkehrsunfällen im Baustellenbereich, weil die Fahrer mit auf der Fahrbahn befindlichen Kieshaufen oder Baumaterialien kollidierten. Ein Reporter war zufällig vor Ort und hielt die kuriosen Szenen mit seinem Handy fest.

So wurde Donnerstagnacht der 29-jährige Fahrer eines BMW durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An seinem Pkw entstand Totalschaden. Bei einem Unfall am frühen Samstagmorgen hatte die 27-jährige Fahrerin eines VW viel Glück. Nach der Kollision mit einem Kieshaufen überschlug sich das Fahrzeug mehrfach, die Fahrerin wurde aber zum Glück nur leicht verletzt. Eine dahinter fahrende Autofahrerin wurde auf diesen Unfall aufmerksam, fuhr aber selbst ebenfalls gegen Baumaterialien.

Während der Aufnahme und Absicherung der Unfallstellen stellten die Einsatzkräfte der Polizei weitere, zahlreiche Fahrer fest, die die Strecke verbotenerweise befuhren. Gegen diese wurden Verkehrsordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Die Polizei appelliert hier nochmals an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer. Baustellen besitzen ein großes Gefahrenpotential, welches nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Anstatt das Durchfahrtsverbot zu missachten, sollten ausgewiesene Umleitungsstrecken genutzt werden.