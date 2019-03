Umweltpädagogische Hingucker

Scheeßel – Wenn dieser Tage im Werkraum der Scheeßeler Beekeschule gesägt, gebohrt und geschraubt wird, dann sind die 15 Teilnehmer eines Wahlpflichtkurses der achten Klassen einmal nicht in eigener Sache, sondern im Auftrag des Naturschutzbundes aktiv. Bis zu den Osterferien entstehen so unter Anleitung einiger Nabu-Ehrenamtlichen und Werklehrer Matthias Hoppenrath Hochbeete.

Insgesamt 19 große Kästen aus hochwertigem Lärchenholz sollen es werden, die im Frühjahr in zehn Kindergärten der Region bepflanzt und gepflegt werden. „Eine tolle Sache, dass unsere Schüler mal ‚in Massenproduktion‘ gehen und etwas bauen dürfen, was anderen zugutekommt“, findet Hoppenrath. Selbst ehrenamtlich beim Nabu aktiv, hat er die Scheeßeler Oberschule bei diesem Projekt zur Umweltbildung mit ins Boot geholt. Eine gute Idee, wie die glücklichen Gesichter der Schüler zeigen. Leerlauf herrscht an diesem Morgen nicht. „Wenn sie das einmal gezeigt bekommen und wissen, was zu tun ist, läuft das“, konstatiert der Werklehrer zufrieden.

„Das ist echt mal etwas anderes, als nur Sachen für sich selbst zu bauen“, meint Lucie Joy Krause, die vorher mit einer Freundin ihr Traumhaus aus Holz entworfen hat. Jantje Meyer und Timo Conrad, die vorher Boote gebaut haben, machen sich mit Feuereifern ans Hobeln der Lärchenbohlen – „aber Schrauben reindrehen ist auch cool“, verrät Jantje. Bevor es an die Verarbeitung der mehr als 160 vier Meter langen Bohlen ging, bekamen die Schüler einen Crash-Kurs in das kleine Einmaleins des Tischlerns und der Holzkunde. „Wie wächst der Baum, wie werfen sich die Bretter?“ – alles Wissen, das ihnen später beim eigenständigen Arbeiten enorm hilft. Denn auch wenn ihnen mit Nabu-Tischler Bernhard Schröder, Ingo Norrenbrock, Wilma von Frieling und Wilfried Glauch fachkundige Hilfe zur Seite stand: „Sie dürfen ruhig Fehler machen, daraus lernt man besser“, weiß Hoppenrath.

Roland Meyer vom Naturschutzbund freut sich gleich in zweifacher Hinsicht über die Aktion: Nicht nur, auf diese Weise vielleicht mit Nabu-Unterstützern von morgen in Kontakt zu kommen, sondern: „Auch die Hochbeete selbst haben einen Werbeeffekt – nicht nur, weil sie einfach ästhetisch aussehen – sondern sie laden geradezu dazu ein, die Pflanzen genau zu betrachten und anzufassen, da sie einem quasi entgegen wachsen.“ Deshalb seien sie auch genau für die Augenhöhe der Kindergartenkinder konzipiert.

Auch beim späteren Aufbau vor Ort möchten die Schüler unbedingt dabei sein. Die von der Bingo-Umweltstiftung und dem Landkreis geförderten umweltpädagogischen Hingucker werden unter anderem in Rotenburg, Helvesiek, Fintel, Mulmshorn, Waffensen, Taaken, Visselhövede, Jeddingen und Kirchwalsede eine Heimat finden. Betreut werden die kleinen Gärtner in spe von ehrenamtlichen Paten, die wiederum selbst eine kleine Schulung erhalten. Auch diejenigen ohne Vorkenntnisse wissen spätestens, wenn sie mit den Kindern vorziehen, die Beete planen und das Saatgut in die Erde einbringen, bestens über Gemüsearten, gute und schlechte Nachbarschaften, Planung und Ernte Bescheid. hey