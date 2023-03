Um- und Teilneubau am Ratsgymnasium: Wie eine OP am offenen Herzen

Von: Guido Menker

Iris Rehder und Marco Prietz präsentieren den Ablauf für den Um- und Teilneubau am Ratsgymnasium. Insgesamt zwei Millionen Euro gibt es als Fördergelder. © Menker

Der Um- und Teilneubau des Rotenburger Ratsgymnasiums steht unmittelbar bevor. 28 Millionen Euro investiert der Landkreis als Schulträger in dieses Vorhaben. „Es ist wie eine Operation am offenen Herzen.“ So umschreibt Christina Schultz vom Gebäudemanagement des Landkreises das Projekt.

Rotenburg – Den Dank des Landrats zu übermitteln, ist alles andere als eine journalistische Kür, und eine Pflicht ist es schon gar nicht. In diesem Fall aber ist eben dieser Dank von Marco Prietz (CDU) verständlich: Er richtet sich nicht nur an die Lehrer und Schüler des Ratsgymnasiums sowie an die Eltern, sondern eben auch an die Nachbarn. Bis voraussichtlich Sommer 2026 dauert es, ehe der schon bald startende Umbau, der Teilneubau und die Sanierung der Schule abgeschlossen sein werden.

Christine Schultz vom Gebäudemanagement des Landkreises spricht dabei von „einer Operation am offenen Herzen“. Denn während die Baufirmen nicht nur reichlich Staub aufwirbeln und garantiert auch für störenden Lärm sorgen, geht der Unterricht in der Schule uneingeschränkt, aber eben anders organisiert weiter. Park- und Verkehrsbehinderungen sind kaum zu vermeiden. Auch darauf weist der Landrat hin.

Schulleiterin Iris Rehder freut sich darüber, dass an diesem Tag Landkreis und Schule jetzt einen Überblick über die geplanten Maßnahmen und den Stand der Vorbereitungen geben. Rehder: „Das Ratsgymnasium hat lange auf diesen Tag gewartet.“ Den jetzt bald beginnenden Übergang, der sich über mehrere Jahre erstreckt, bezeichnet sie als Herausforderung.

Diese Herausforderung lasse sich an mehreren Stellen des schulischen Alltags in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren festmachen: Gibt es ausreichend Ruhe für die Zeit der Abiturprüfungen? Klappt alles mit der Installation von W-Lan, Tafelsystemen und auch mit den neuen Laufwegen für die Schüler und Lehrer? Rehder ist in jedem Fall zuversichtlich. Auch, dass die Kommunikation funktioniert, wenn Schüler vor allem darauf hingewiesen werden müssen, dass sie auf dem Weg zu der neu aufgestellten Containeranlage eine öffentliche Straße (Am Schlossberg) überqueren müssen. Auch die Aufsicht sei den neuen Rahmenbedingungen anzupassen.

Die Containeranlage ist eine Interimslösung: Sie steht und soll in den Osterferien eingerichtet werden. Sechs Klassenräume stehen im Obergeschoss bereit, unten soll es zwei Kunstfachräume sowie einen Chemie- und einen Biologieraum geben. Zwei weitere Ausweichklassenräume stehen dem Ratsgymnasium in der benachbarten Pestalozzischule zur Verfügung.

Nach den Osterferien kann es also Stück für Stück losgehen. Zunächst werden sich die Baufirmen den 100er-Trakt vorknöpfen. Der kommt weg, an gleicher Stelle soll bis Frühjahr 2025 ein Neubau entstehen. „Zunächst muss dieser Trakt entkernt werden“, so Rehder. Mit Beginn der Sommerferien dann erfolge der eigentliche Abriss. Danach startet der Neubau.

Dieser Neubau des 100er-Traktes übrigens ist als Energieeffizienzhaus 55 vorgesehen. Dafür ist es dem Landkreis gelungen, sich Fördermittel in Höhe von 600 000 Euro zu sichern. Eine 30 Kilowatt-Photovoltaikanlage sowie der Einbau zweier Luft-Wasser-Wärmepumpen ist geplant. Die vorhandene Erdgasheizung will man sanieren und erhalten, um die Wärmeversorgung insgesamt abzusichern. Eine Dachbegrünung gibt es ebenfalls.

Übergangsweise stehen Interimsparkplätze hinter der Schule zur Verfügung

Im weiteren Schritt macht man sich an den 300er-Trakt heran – der ist in zwei weiteren Bauabschnitten ab 2024 umzubauen und zu sanieren. Dazu gehört neben der Bibliothek und dem Lehrerzimmer vor allem auch der naturwissenschaftliche Bereich. Mit dem Start der Bauarbeiten im Obergeschoss des 300er-Traktes werden zwei zusätzliche Unterrichtsräume erforderlich. Hierfür sei eine separate Containeranlage auf dem nördlichen Schulhof im Bereich des Sportplatzes vorgesehen.

Am Ende rundet die Gestaltung des Außengeländes zusammen mit dem Bau neuer Parkplätze dort, wo jetzt die Containeranlage steht, sowie eine neue und vor allem größere Fahrradabstellanlage das Projekt ab. Übergangsweise stehen Interimsparkplätze hinter der Schule zur Verfügung, heißt es.

„Heute ist ein erfreulicher Tag, ein toller Tag für das Ratsgymnasium und den Landkreis“, betont der Landrat bei einem Pressegespräch in einem der Übergangsklassenräume in der Containeranlage. Erst der Neubau von Gymnasium und BBS in Bremervörde, nun der Um- und Teilneubau in Rotenburg und danach die nächste große Herausforderung mit dem Bau des neuen Oberstufenhauses in Zeven: Dem Landkreis sei es als Schulträger wichtig, gute schulische Voraussetzungen zu schaffen.

Der Erste Kreisrat Torsten Lühring betont in diesem Pressegespräch, dass mit der Rückkehr von „G9“ die Frage insgesamt angestanden habe, wie die weitere Perspektive aussieht. In Workshops mit Experten für Schulbauten habe man ein Raumprogramm für die Schulen in Trägerschaft des Landkreises Rotenburg erarbeitet. „Dann erfolgte ein Abgleich mit den bestehenden Bauten.“ Daraus resultierte schließlich der große Plan, der sich in den millionenschweren Projekten in Bremervörde, Rotenburg und Zeven widerspiegelt. Die Umsetzung läuft – und sie löst im Ratsgymnasium jetzt große Freude aus, berichtet Rehder. Leicht allerdings wird das für alle Beteiligten nicht. In einem Jahr zum Beispiel ziehen die Pädagogen für ein Jahr in ein Interims-Lehrerzimmer ein – in der Aula der Schule.