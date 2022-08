Trotz Drohung mit Waffe: Räuber erbeuten nur eine Schachtel Zigaretten

Von: Marcel Prigge

Trotz Drohungen mit einer Schusswaffe konnten Räuber bei einem Überfall in Visselhövede nur eine Schachtel Zigaretten erbeuten. Die Polizei sucht nach den Unbekannten und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. (Symbolbild) © dpa

In Visselhövede ist am Montag ein Discounter überfallen worden. Die Täter flüchteten mit nur einer Schachtel Zigaretten – trotz Drohungen mit einer Pistole.

Visselhövede– Nur eine Schachtel Zigaretten: Das ist die Bilanz eines Raubs zweier noch unbekannten Täter, die am Montag. 15. August 2022, in Visselhövede im Landkreis Rotenburg einen Discounter überfallen haben. Das ist dem Mut einer 57-jährigen Kassiererin zu verdanken, denn trotz vorgehaltener Waffe rückte sie kein Bargeld heraus.

Räuber erbeuten nur eine Schachtel Zigaretten: Kassiererin gibt kein Bargeld heraus

Wie die Polizei berichtet, hatten zwei noch unbekannte Männer haben am Montagnachmittag gegen 14:40 Uhr versucht, die Tageseinnahmen eines Discounters an der Süderstraße in Visselhövede zu erbeuten. Die beiden Unbekannten betraten den Markt und gaben an der Kasse zunächst vor, zwei Schachteln Zigaretten kaufen zu wollen. Plötzlich forderte einer der Täter die 57-jährige Kassiererin auf, das Bargeld aus der Kasse herauszugeben. „Im weiteren Verlauf zog der Mann eine Schusswaffe heraus und richtete sie auf die Mitarbeiterin“, so die Beamten.

Trotz Schläge und Drohungen: Kasse bleibt zu, Täter flüchten mit einer Schachtel Zigaretten

Hingegen der Aufforderung öffnete die Frau die Kasse jedoch nicht. Daraufhin schlug der Mann ihr mehrere Male auf den Arm. Trotz dessen und der Drohungen kam die 57-Jährige den Drohungen nicht nach. Lediglich mit einer Schachtel Zigaretten ergriffen die Täter die Flucht.

Unbekannte Täter konnten entkommen: Polizei Visselhövede bittet um Mithilfe

Die Polizeistation Visselhövede bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Täter sollen in einem großen, vermutlich grauen oder silbernen, Audi oder Mercedes über die Süderstraße in Richtung Ortsausgang/Walsrode davongefahren sein. Die Männer werden als etwa 25 Jahre alt und mittelgroß beschrieben. Der Täter mit der Waffe habe zudem eine auffallend schwarze Hautfarbe gehabt. Sein Komplize sei hellhäutig gewesen. Beide trugen bei der Tat einen Mundschutz. Hinweise sind an die Telefonnummer 04262/959080 zu richten, so die Beamten.

