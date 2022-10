Fitnesszentrum liegt auf Eis: Friedrich Behrens über die Gründe

Von: Andreas Schultz

„Die Leute kennen mich ja eher lachend“, sagt Friedrich Behrens. Also lacht er auch in die Kamera, wenn er über den Planunterlagen für das Fitnesszentrums verkündet, dass die Planungen vorerst auf Eis liegen. © Schultz

Mit dem großen Fitnesszentrum auf dem Gelände des ehemaligen Waldschlösschens in Rotenburg wird es erst mal nichts. Unternehmer Friedrich Behrens erklärt die Umstände, die dazu führten, dass die Pläne auf dem Abstellgleis landeten. So viel vorweg: Geld spielte dabei eine Rolle.

Rotenburg – Ein großes Fitnesszentrum in Sichtweite zum Weichelsee – mit Platz für Vereine, einen Fitnessclub und eine Physiotherapiepraxis: Die Pläne für den entsprechenden Bauantrag hat Unternehmer und Investor Friedrich Behrens bereits seit Monaten in der Schublade liegen. Dort werden sie vorerst auch bleiben. Eigentlich sollte das Vorhaben Ende 2022 fertig sein, so hatte es vor einem Jahr noch geheißen. Heute sagt Behrens über das bislang auf drei bis vier Millionen Euro veranschlagte Projekt: „Es liegt auf Eis.“

Die Gründe sind vielschichtig, lassen sich aber unter einer Überschrift zusammenfassen: Finanziell ist es unter derzeitigen Bedingungen nicht tragbar. Der Unternehmer agiert zurückhaltend, wenn es um die genauen Zahlen geht, lässt aber doch durchscheinen, dass sich die geplanten Kosten nahezu verdoppelt hätten. Das Geld für die Planung ist schon geflossen, aber es ändert ja nichts: Wenn Ukraine-Krieg, Energiekrise und Corona zusammenkommen, ändern sich Projektionen eben schlagartig.

Genehmigung 2021

Das gedankliche Fundament für das Vorhaben setzt Behrens 2019. „Da war die Welt noch in Ordnung“, sagt er. „Es passte preislich noch alles zusammen“. 2020 geht es mit dem Bebauungsplan los, 2021 kommt die Genehmigung. „Daraufhin haben wir am Bauantrag gearbeitet“, erzählt Behrens. Nachhaltiges Bauen steht für ihn im Vordergrund – allerdings hatte das Bundeswirtschaftsministerium die Förderung für das KfW-Programm nach Effizienzstandard 55 gestoppt. Die Planer planen auf KfW 40 um – doch auch diese Förderung stampft die Bundesregierung im Januar ein. Rund 900 000 Euro an Zuschüssen gehen damit flöten. Gleichzeitig steigen im Rahmen der Krise die Baupreise. „Das sind einige Rückschläge, die mich dazu veranlassen, erst mal nicht zu bauen“, resümiert Friedrich Behrens. „Man hätte auch nach normalem Energiestandard bauen können“, fügt er hinzu. Zum Beispiel per KfW 70 als „abgespeckte Version. Viele bauen jetzt so, um die Kosten zu senken, weil die Förderung wegfällt, aber das entspricht nicht meiner Philosophie“.

Für die Aerobic-Abteilung tut es mir leid, ich hätte ihr da gern etwas geboten.

Die eigentliche Entscheidung, das Projekt aufs Abstellgleis zu fahren, fällt Ende März. Zu dem Zeitpunkt sind die anderen Beteiligten noch voller Vorfreude: Die Aerobic-Abteilung des TuS Rotenburg beispielsweise, die sich auf einen festen Stützpunkt für ihr Training gefreut hatte – aufgrund des benötigten Bodens, der in Rotenburger Sporthallen nie länger liegen kann, wäre die Miete entsprechender Räume für sie eine große Erleichterung gewesen. „Für die Abteilung tut es mir leid, ich hätte ihr da gern etwas geboten“, sagt Behrens, selbst ehemals Handballchef beim TuS. Die geplante Lösung hätte den Turnern Raum gebracht – ein Zustand, von dem Behrens eigentlich erwarten würde, dass Rotenburg ihn herstellt – „aber die Stadt schafft das einfach nicht“, kritisiert er.

Auch den Betreibern der Physiotherapiepraxis spricht Behrens sein Bedauern aus. Genauso dem Team des „Highlight“, denn das Fitnessstudio hatte bereits mit der Vergrößerung 100 Meter vom alten Standort geliebäugelt. Die fühlten sich zwar auch im Bestand wohl, ist der Unternehmer sicher, der in diesem Fall als Vermieter von der „Behrens & Rathsmann GmbH“ (Bera) spricht. Über einen neuen, moderneren Bau mit allen sich daraus ergebenden Möglichkeiten hätten sie geschätzt, weiß er.

Keine Erweiterung des Obi-Marktes

Dass die Pläne für das Sportzentrum auf Eis liegen, hat auch Auswirkungen auf den benachbarten Obi-Markt. Ursprünglich war geplant, diesen in Richtung Fitnessstudio zu erweitern. Da mit dem geplanten Umzug auch der Abriss des Baus ausfällt, backt Geschäftsführer Behrens nun kleinere Brötchen, was die Vergrößerung des Marktes angeht: „Da sind wir nun in Gesprächen. Wir werden da sicher einiges renovieren oder verschönern. Aber groß erweitern werden wir dann natürlich nicht“. Schon aus wirtschaftlicher Sicht werde derzeit vor großen Investitionen gewarnt, erklärt er. Denn neben den bereits genannten Problemen mit dem Bauen allgemein entwickle sich in der Krise auch die Kaufkraft rückläufig. „Es kann sein, dass wir etwas machen, vielleicht im Gartenbereich, aber nichts Großes“, fasst Behrens zusammen.

Ob die Pläne für das Fitnesszentrum auf dem ehemaligen Waldschlösschen-Gelände noch zur Umsetzung kommen, steht in den Sternen. „Wenn es nächstes Jahr besser aussieht, kann man das noch einmal anschieben. Aber es kann genauso gut sein, dass gar nichts daraus wird“, sagt Behrens. Die Hoffnung habe er noch nicht ganz aufgegeben. Er für seinen Teil sei mit Blick auf die aktuelle wirtschaftliche Lage im Bereich Bauen heilfroh, das Projekt nicht in Angriff genommen zu haben – erleichtert darüber, dass der Bauantrag noch in seiner Schublade liegt und nicht auf einem Schreibtisch im Kreishaus und damit in der Bearbeitung. Und selbst, wenn die Idee vom Fitnesszentrum doch sterben sollte: „Die Fläche ist ja nicht weg. Selbst wenn das nicht klappt, kann man da viele andere tolle Sachen machen.“ Wann genau das sein könnte, ist ebenso fraglich. Letztlich braucht es in der aktuellen Lage wohl einfach ein Quäntchen Geduld. Die hat Behrens: „Ich habe Zeit.“