Von Leuchttürmen und Türöffnern: Udo Fischer vom Tourow blickt auf den Tourismus

Von: Nina Baucke

Der Nordpfad „Osterberg“ ist einer von 24 Routen, die im vergangenen Jahr etliche Touristen in den Landkreis Rotenburg lockten. © Baucke

Die Nordpfade sind ein Leuchtturm-Projekt - und mit einem Radrouten-Konzept haben Udo Fischer vom Tourow und sein Team das nächste Vorhaben am Wickel.

Rotenburg – „Wir wollen Landerlebnisse schaffen“, sagt Udo Fischer, Geschäftsführer der Landkreis-Touristikverbandes Tourow. Das Potenzial ist aus seiner Sicht da: der Wandertourismus auf den Nordpfaden als Leuchtturm, das Projekt, das Radwegekonzept auf vernünftige Beine zu stellen, steht in den Startlöchern, und auch am Pflege- und Qualitätsmanagement wollen die Touristiker weiter feilen. Allerdings ist ihm angesichts der Energiekrise und der schwierigen Personalsituation in der Gastronomie auch klar: „Wir wissen nicht, was dieses Jahr noch kommt.“

Dabei hatten die Übernachtungszahlen des Jahres 2021 Anlass zur Hoffnung gegeben: „Wir hatten 2020 pandemiebedingt einen massiven Einbruch, von 517 000 auf rund 300 000 Übernachtungen im Jahr, 2021 waren wir dann schon wieder bei 346 000 – und allein im ersten Halbjahr dieses Jahres sind es bereits 223 000 Übernachtungen, sodass wir davon ausgehen, in diesem Jahr wieder die 400 000 zu erreichen“, bilanziert Fischer. Aber es zeigt sich auch: Die Gäste sind verhaltener, was die Aufenthaltsdauer angeht – die liegt mittlerweile bei durchschnittlich knapp drei Tagen.

Udo Fischer, Geschäftsführer des Tourow, sieht touristisches Potenzial im Landkreis Rotenburg. © Baucke

Der Ruf des Landkreises ist mittlerweile im Ausland angekommen, „viele unserer Besucher machen auf der Durchreise bei uns halt, prozentual sind die meisten von ihnen Skandinavier, aber auch viele Niederländer. Und die gehen gerne wandern“, freut er sich. Aber auch aus den eigentlichen Wanderregionen in der Bundesrepublik, wie zum Beispiel Süddeutschland, oder auch aus Nordrhein-Westfalen kommen immer wieder Anfragen an den Touristikverband. „Wir stellen dann die Touren zusammen, manche unternehmen von einem Hotel aus mehrere Touren, andere ziehen von Unterkunft zu Unterkunft“, erklärt Fischer.

Einen Anteil daran hat seiner Vermutung nach die Auszeichnung für den Nordpfad „Dör’t Moor“ als Deutschlands schönster Wanderweg im vergangenen Jahr. „Dadurch sind wir bundesweit bekannt geworden. Vorher wurde bei der Frage nach Wanderwegen im Norden gerade mal der Heidschnuckenweg erwähnt“, so Fischer. „,Dör’t Moor‘ ist unser Aushängeschild, er steht aber auch für alle anderen Nordpfaderouten, von denen ja auch einige das Prädikat Qualitätsweg Traumtour haben. Die Nordpfade sind für uns die Türöffner, damit wir zeigen können: Wir sind eine Top-Wanderregion in Niedersachsen.“

Dazu gesellen sich mittlerweile auch mehrere Ortswege als „kleinere Nordpfade“, erst seit Kurzem ist eine Route rund um Visselhövede-Buchholz markiert, Hemslingen und Hesedorf bei Gyhum sind in Planung.

Fakt ist: Wir haben hier eine für den Fahrradverkehr abwechslungsreiche Landschaft – flach, aber attraktiv.

Eine Rolle spielen für Fischer auch die Hinweisschilder an der Autobahn, seit dem vergangenen Jahr sind es drei – „und wir arbeiten an einem vierten, das bei der Abfahrt Elsdorf auf den Blaudruck im Heimatmuseum Scheeßel“. Auch an der A27 will das Team um Fischer versuchen, auf Attraktionen des Landkreises hinzuweisen.

Aber nicht nur das Wandern soll weiterhin eine Rolle spielen; der Tourow plant, den Radverkehr stärker in den Blick zu nehmen. „Da viele Hauptverwaltungsbeamte, aber auch Ratsmitglieder neu in ihren Ämtern sind, sind wir aktuell dabei, eine entsprechende Machbarkeitsstudie in den einzelnen Kommunen vorzustellen“, so Fischer. Ziel ist es, die bislang ausgeschilderten Radrouten deutlich zu reduzieren, aktuell sind es 40. Stattdessen will der Tourow eine geringere Anzahl von Routen, 15 bis 20, alle mit einer Streckenlänge zwischen 30 und 70 Kilometern optimieren und aufwerten. Beispielsweise durch Rastplätze – die auch größeren Radgruppen mit 20 bis 30 Personen ausreichend Platz bieten. Pro Kommune soll es zumindest einen solchen Ort geben. Auch ein Tischlein-deck-dich-Service wie an einigen Nordpfaden sei denkbar, so Fischer. „Denn Fakt ist: Wir haben hier eine für den Fahrradverkehr abwechslungsreiche Landschaft – flach, aber attraktiv. Dazu gibt es viele kleine Orte, wie Riepholm im Südkreis, aber auch Ober Ochtenhausen und Oese im Nordkreis, die sich mit dem Fahrrad sehr gut erleben lassen. Und auf jeden Fall soll auch einiges für Familien mit Kindern dabei sein.“ Für die Umsetzung hofft er unter anderem auf Fördermittel aus EU-Programmen. 2023 will der Tourow mit der Planung beginnen, 2024 soll die Umsetzung starten. „Das wird ein Riesenprojekt.“

Augenmerk auf Pilgerrouten

Problematisch ist allerdings immer wieder: „Es gibt Ersteller von Tourenkarten, die Routen falsch anzeichnen, anstatt vorher einmal bei uns nachzufragen“, kritisiert Fischer. „Da führt auf einmal eine Radroute über einen Pilgerweg.“ Auf diese will der Tourow künftig auch mehr Augenmerk legen – der Jakobsweg nach Santiago de Compostella, aber auch und vor allem die Via Romea von Stade nach Rom. „Da brauchen wir eine vernünftige Infrastruktur, beispielsweise führt die Route bei Bellen lange auf einer Kreisstraße entlang. „Das sind Gefahrenstellen, die wir optimieren wollen, dass der Abschnitt durch den Landkreis Rotenburg am Ende auf Top-Niveau ist.“

Ein wichtiges Instrument ist für den Touristikverband mittlerweile auch die Plattform „Nordwärts“, dort allerdings klemmt es immer wieder: „Die Kommunen müssen mehr Daten einpflegen“, betont Udo Fischer. „Denn das Potenzial für den Tourismus hier im Landkreis – das haben wir.“

Der Fokus soll künftig mehr auf Radrouten – wie hier der Mönchsweg bei Offensen – liegen. © Baucke, Nina