TU Hamburg baut beim WVV Versuchsanlage auf

Von: Ann-Christin Beims

Teilen

Thorsten Dorsch (h.) von der TU Hamburg und der Geschäftsführer des Wasserversorgungsverbandes Rotenburg-Land, Ralf Heuer, beobachten, was mit dem Rohwasser passiert, wenn Sauerstoff hinzugefügt wird. © Beims

Der Wasserversorgungsverband hat eine neue Versuchsreihe in seinen Aufbereitungsanlagen gestartet mit dem Ziel, die Trinkwasseraufbereitung noch weiter zu verbessern.

Rotenburg – Thorsten Dorsch und sein Kollege tragen große, blaue Rohre in die Halle mit den Aufbereitungsanlagen des Wasserversorgungsverbandes (WVV) Rotenburg-Land und stecken sie zusammen. Später werden diese Säulen mit Filtersand gefüllt – eine Miniaturversion der großen Anlagen, die direkt daneben stehen. Dann trägt Dorsch eine Kiste herein, in der sich Sinterkerzen zur Belüftung des Rohwassers befinden, das später hinzugegeben wird. Der Diplom-Ingenieur der Technischen Universität (TU) Hamburg baut eine Versuchsanlage auf, mit der er die Belüftung und Filterung in der Trinkwasseraufbereitung optimieren möchte. Insgesamt gut ein Jahr lang wird die Versuchsreihe dauern.

Thorsten Dorsch (l.) und sein Kollege bauen die Versuchsanlage neben den Filteranlagen auf. © Beims

Es gehört einiges dazu, bis das Rohwasser per Brunnen aus der Rotenburger Rinne gefördert, und dann als Trinkwasser ins Leitungsnetz gelangt, weiß WVV-Geschäftsführer Ralf Heuer. Das Grundwasser hat von Natur aus von Ort zu Ort unterschiedliche Eigenschaften – schon bei Brunnen, die nur wenige hundert Meter auseinander liegen, kann einer nutzbar sein, der andere nicht. Zwei dieser Brunnen musste der WVV bereits zurückbauen, weil die organischen „Störparameter“ zu groß geworden sind. „Die blockieren die Aufbereitung.“

Das Wasser wird aus einer Tiefe von 160 bis 200 Metern gefördert. „Dort unten herrschen reduzierte Verhältnisse“, sagt Heuer. „Der Sauerstoff ist komplett aufgezehrt.“ Das Wasser nimmt die Bedingungen des Umfelds an. „Wir haben gelöste Gase im Wasser, das ist ganz natürlich“, ergänzt Dorsch. Sobald es an die Oberfläche und damit wieder mit Sauerstoff in Kontakt kommt, werden unterschiedliche chemische Reaktionen in Gang gesetzt. „Und diesen Prozess müssen wir mit unseren Aufbereitungsanlagen kontrollieren“, erklärt Heuer.

Ist das Rohwasser gereinigt und Trinkwasser gewonnen, landen die Reste draußen im Auffangbecken. © Beims

Das geförderte Wasser muss belüftet und gefiltert werden, bis es der Qualität der Trinkwasserverordnung entspricht. „Würden wir das nicht machen, würden im Leitungsnetz braune Ablagerungen entstehen.“ Das demonstriert Dorsch: Er zeigt, was in der Kiste passiert, sobald dem Wasser Sauerstoff zugegeben wird. Es fängt ordentlich an zu sprudeln, am Ende verfärbt es sich leicht. Doch das Wasser soll nur mit Sauerstoff angereichert ins Netz geleitet werden – also ein reines Naturprodukt, betont Heuer. Durch eine kontrollierte Belüftung werden Reaktionen ausgelöst und in den Vor- und Nachfiltern die Rückstände zurückgehalten. Und eben da setzt der Filterversuch der TU Hamburg an: Er soll am Ende zeigen, ob das Rohwasser mit einer sogenannten intensiven, offenen Belüftung effektiver mit Sauerstoff angereichert werden kann.

Ziel ist, dass gleich zu Beginn möglichst viel Wasseroberfläche mit möglichst viel Sauerstoff in Kontakt kommt. So soll auch bei den Störparametern eine „zügige und zukunftssichere Aufbereitung“ gewährleistet werden, erklärt Heuer. Ob das funktioniert, müsse zunächst einmal mit der Grundwasserbeschaffenheit erprobt werden.

„Wir werden alle Wasserparameter in Stichtagsmessungen untersuchen und Werte wie Sauerstoff und Methankonzentration ermitteln. So stellen wir sicher, dass die Wasserqualität jederzeit eingehalten wird“, erklärt Dorsch. Sind die Ergebnisse am Ende wie erhofft, bilden diese die Grundlage für den Bau einer neuen Aufbereitungsanlage sowie für den Umbau der bestehenden Anlagen.

In erster Linie werden Eisen und Mangan aus dem Wasser herausgefiltert. Dieser Prozess braucht Zeit – entsprechend ist die Aufbereitungsleistung begrenzt. „Deswegen können wir nicht einfach mal eben mehr aufbereiten; auch, wenn wir es manchmal gerne würden – da sind wir mit unseren bestehenden Anlagen begrenzt“, sagt Heuer. Gerade in den Sommerspitzen geht mehr Wasser raus, als aufbereitet werden kann. Das Wasserwerk Süd, der Hauptstandort, kann 630 Kubikmeter Wasser in einer Stunde aufbereiten. Wenn aber in Spitzenzeiten gut 950 Kubikmeter die Stunde rausgehen können, stößt das System an seine Grenzen – weshalb der Ausgangsdruck mitunter gedrosselt wird. „Das bringt viel“, sagt Heuer. Die Zwischenspeicher puffern zusätzlich die Mehrabgaben ab und können in der Regel über Nacht wieder gefüllt werden.

WVV-Geschäftsführer Ralf Heuer hat die Technik im Blick. © Beims

Um die Versorgungssicherheit weiterhin zu gewährleisten, hat der WVV ein Wasserversorgungskonzept aufgestellt. Heuer denkt an die kommenden Jahre; an prognostizierte Hitzesommer durch den Klimawandel ebenso wie das Wachstum der Kommunen im Verbandsgebiet, die ans Trinkwassernetz angeschlossen werden, und den Bedarf weiterer Abnehmer wie Landwirte und Gewerbetreibende. „Wir appellieren im Sommer viel, aber mehr können wir nicht machen.“ Eine technische Aufrüstung ist notwendig.

Dazu gehören Erweiterungen wie der Bau neuer Brunnen. Derzeit sind beim Wasserwerk Süd sieben in Betrieb, ein weiterer wird gerade gebaut – die modernen sind mittlerweile mit oberirdischen Brunnenhäuschen versehen. An zwei Standorten finden Erkundungsbohrungen statt. Heuer: „Und um einen größeren Puffer aufzubauen und mehr Trinkwasser zwischenspeichern zu können, ist eine ordentliche Kapazitätserweiterung der Trinkwasserbehälter vorgesehen.“