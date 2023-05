Tollkühne Piloten in kultigen Kisten erobern Waffensen

Von: Ulla Heyne

Teilen

Eine halbe bis eine Minute dauerte die rasende Fahrt vorbei an den zahlreichen Zuschauern, die viel Spaß beim Zuschauen hatten. © Heyne

Das erste Waffenser Seifenkistenrennen übertrifft alle Erwartungen. Mitfahrer, Zuschauer, Besucher, alle sind schlichtweg begeistert.

Waffensen – Sie heißen Blaubeerexpress, Knolli oder Punisher, sehen aus wie ein Spaceshuttle oder ein roter Elefant und sind aus Holz, Alu, einem umfunktionierten Einkaufswagen oder schlicht und einfach Schrott. 25 Gefährte Marke „Eigenbau“ absolvierten am Samstag das erste Waffenser Seifenkistenrennen mit mehr oder weniger Bravour, schafften doch nicht alle Gefährte die mehrere hundert Meter lange Strecke hinter der Bahn unbeschadet. Geplatzte Reifen, die Fahrt in einen der Reifentürme an den Kurven, Schrauben, die sich kurz vor dem Start verabschiedeten: Gerade kleine Pannen wie diese machten den Reiz des etwas anderen Rennens mit äußerst begrüßenswertem CO2-Fußabdruck aus, das DRK musste nicht zum Einsatz kommen.

Ein letzter Boxenstopp, bevor die „Feuerkiste“ aus Bötersen ihre nächste Fahrt antritt © Ulla Heyne

Michael Leefers, gewohnt flapsig-souverän am Mikro, kommentierte einige spannende Talfahrten, lagen die in drei Gruppen insgesamt 40 gestarteten Fahrer oft nur Sekunden auseinander. Er tat sein Bestes, die Pausen zu überbrücken, die durch den Transport der Gefährte nach einigen Durchgängen per Anhänger oder per Quad wieder „nach oben“ zur Startrampe entstanden und heizte den Zuschauern nicht nur mit markigen Sprüchen, sondern auch passenden Liedern ein. Fast selbstverständlich, dass Markus’ „Ich will Spaß“ ganz oben auf der Playlist stand.

Flohmarkt läuft parallel

Während beim parallel laufenden Flohmarkt mit rund 25 Anmeldungen laut Mitorganisatorin Ilka Holsten-Poppe durchaus noch „Luft nach oben“ war, konnte ihr Mann Henning mehr als zufrieden sein. Nicht nur, weil sein Wunsch, „endlich mal wieder was für Väter mit ihren Kindern“ zu schaffen, aufgegangen war, sondern auch wegen der veritablen Dorffest-Stimmung. Dazu trugen auch die Verköstigungsstände mit Crepes, Zuckerwatte sowie die Hüpfburg bei. Mit dem Grundschulförderverein und der Landjugend nutzten zwei Vereine die Gelegenheit, sich zu präsentieren und mit Besuchern ins Gespräch zu kommen.

Mit „Startrampe“ geht es hier schnell los. © Ulla Heyne

Die ungewöhnliche Renn-Disziplin hatte auch Besucher von weit weg gelockt. Nicht nur „Anreise-, sondern auch Alterschampion“ war Ralf Flottman aus Dötlingen. Die Rennkiste aus Materialien von lokalen Schrottplätzen mit einem Materialwert von maximal 300 Euro hatte der 75-Jährige eigentlich für seine Frau Ilse gebaut, die fahrtechnisch jedoch ausfiel. „Auf Taille“, kommentierte der seit 2016 leidenschaftliche Seifenkistenrennenfahrer in seinem 28. Rennen das aktuelle Modell, inzwischen sein sechstes. An der Waffenser Veranstaltung, aus der er als Sieger hervorging, lobt er vor allem die Einbindung der Kinder und Jugendlichen.

Bestes Beispiel: Die von Bötersens Bürgermeister Cord Trefke gestiftete „Holzkiste“, vom Hort Bötersen in der Nachmittagsbetreuung optisch veredelt, leistete nicht nur sieben Kindern der ersten bis dritten Klassen bei der Talfahrt gute Dienste, sondern spontan auch einem DRK-Helfer und einem Hörfunkmoderator. Nicht umgesetzt wurde die Idee eines Wagemutigen, die Fahrt im Einkaufswagen rückwärts anzutreten. Das widersprach nicht nur dem Reglements, sondern wohl auch der Mechanik der Bremsen.

Rennen wird wiederholt

Dass es eine Wiederholung geben muss, ist eigentlich klar. Schon, weil begeisterte Fahrer und Zuschauer diese einforderten. Aber auch, weil Ortsbürgermeister Henning Poppe morgens von seinem Rotenburger „Kollegen“ Torsten Oestmann auf Stippvisite für das kommende Jahr herausgefordert worden war. „Er war kurz davor, sofort in die Kiste zu steigen!“ Poppe nahm die humoristische Kampfansage an: „Das ist doch eine Kleinigkeit für Waffensen!“