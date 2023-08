Tod eines 14-Jährigen Rotenburgers: Landgericht stellt Verfahren gegen Ex-Chefarzt ein

Von: Wiebke Bruns

Vor ein paar Wochen sitzt der Angeklagte (r.) vor Prozessbeginn mit seinen Anwälten Viktor Volkmann (l.) und Sebastian Vogel im Gerichtssaal. Das Verfahren wird gegen Zahlung eines Geldbetrags eingestellt. © dpa

Nach dem Tod eines 14-Jährigen Rotenburgers: Das Landgericht Verden stellt das Verfahren gegen den Ex-Chefarzt gegen die Zahlung von 100.000 Euro ein.

Verden/Rotenburg – Gegen die Zahlung von 100.000 Euro hat die 1. Große Strafkammer am Landgericht Verden das Strafverfahren gegen den ehemaligen Chefarzt der Kinderklinik im Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg am Dienstag vorläufig eingestellt. 40.000 Euro gehen an die Eltern des 14-Jährigen, für dessen Tod der Mediziner als mitverantwortlich angesehen wurde. 60.000 Euro gehen an die Landeskasse, um die Verfahrenskosten zu decken.

Wie ein roter Faden hat sich das Thema Verfahrenseinstellung durch den Prozess gezogen. Immer wieder diskutierten die Akteure über die Frage, was ein angemessener Betrag ist, um das Verfahren auf diese Weise zu beenden.

Nun steht das Thema zumindest vor dem Landgericht Verden vor dem Abschluss – ohne Urteil und ohne Klärung der Frage, ob der Tod des 14-Jährigen aus Rotenburg hätte verhindert werden können, wenn in der Klinik eine Computertomografie gemacht worden wäre.

Viele Stimmen skizzierten während des Verfahrens die Hintergrundgeschichte des Todesfalls. Die fragliche Computertomografie soll eine Ärztin in der Notaufnahme an jenem 18. April 2018 angeordnet haben, nachdem der Junge nach einem Sturz vom Fahrrad auf den Kopf von Mutter und Schwester in die Klinik gebracht worden war. Die Anordnung soll der damals diensthabende und mittlerweile verstorbene Arzt zurückgenommen haben – nach Rücksprache mit dem Angeklagten, der schon Feierabend hatte und als „Chefarzt im Hintergrund“ für den jungen Kollegen telefonisch erreichbar war. Der erfahrene Mediziner habe voraussehen können, dass der Junge „aufgrund einer Hirnblutung versterben könnte“, so der Vorwurf in der auf fahrlässige Tötung lautenden Anklage. Am nächsten Morgen war der Junge tot.

Der ehemalige Chefarzt geht nun mit der Verfahrenseinstellung unbestraft aus dem Verfahren. „Es geht nicht um Geld. Es geht um Gerechtigkeit“, hatte einer seiner Verteidiger noch am ersten Verhandlungstag betont. Bei einer Einstellung wäre Geld gezahlt worden, „um seine Unschuld nicht feststellen zu lassen“, so der Verteidiger am 6. Juni 2023. Ein Freispruch war das erklärte Ziel.

„Sie hätten in diesem Verfahren durch offene Worte und Akzeptanz erhobenen Hauptes rausgehen können. Ihr Ansehen hat so gelitten, dass es einem fast körperlich leidtut.“ - Richter Volker Stronczyk zum Angeklagten © Sina Schuldt

Nach dem unfreiwilligen Bekanntwerden der Vermögensverhältnisse des 53-Jährigen und kurz vor der für Dienstag geplanten Aussage eines medizinischen Sachverständigen hat sich die Einstellung offenbar geändert. Nun waren die Verteidiger interessiert an einer Einstellung.

Laut dem Vorsitzenden Richter Volker Stronczyk hatten die Anwälte schon mehr als ein Jahr vor dem Prozessauftakt diese Möglichkeit angesprochen. „2.500 bis 3.000 Euro“ hätten sie damals vorgeschlagen. „Völlig indiskutabel“ sei dieser Betrag aus Sicht der Kammer gewesen. Später soll der Angeklagte zu 13.000 Euro bereit gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft habe jedoch nur bei 25.000 Euro zustimmen wollen.

Ermittlungen zu den Vermögensverhältnissen des Angeklagten hatten jedoch inzwischen offenbart, dass der zunächst fristlos gekündigte Chefarzt sich mit der Klinik später in einem Arbeitsgerichtsprozess geeinigt hatte. Auf die Umwandlung der fristlosen in eine fristgerechte Kündigung und einen Betrag von über einer halben Million Euro als Abfindung und eine einjährige Lohnfortzahlung. 25.000 Euro waren der Staatsanwaltschaft nicht mehr genug.

„Die Kammer hat sich an dem Gefeilsche nicht beteiligt, sondern Kriterien genannt“, betonte der Vorsitzende am Dienstag. Allerdings war es die Kammer, konkret der Vorsitzende, der das Thema immer wieder angesprochen hat. Über Stunden wurde am Montag die Sitzung unterbrochen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit in unterschiedlichen Konstellation über Beträge gesprochen. Aber immer ohne die Nebenkläger.

„Mit welcher Langmut und Gelassenheit Sie das ertragen haben. Das sieht man auch anders“, wandte sich der Vorsitzende am Dienstag an die Mutter, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Nebenkläger war, und an deren Anwalt. „Dass Ihnen nicht irgendwann die Hutschnur gerissen ist, bei dem über Jahr dauernden Gerede über Beträge. Das verdient Respekt und Anerkennung“, betonte der Vorsitzende.

Dann richtete er deutliche Worte an den Angeklagten: „Sie hätten in diesem Verfahren durch offene Worte und Akzeptanz erhobenen Hauptes rausgehen können. Ihr Ansehen hat so gelitten, dass es einem fast körperlich leidtut“, sagte Stroncyzk. Bezüglich dessen ärztlicher Qualifikation sei ihm Gutes berichtet worden. Hinsichtlich der nicht genutzten Möglichkeit der Verfahrenseinstellung sei der 53-Jährige in eine Sackgasse gegangen. „Nun würden Sie gerne die Reset-Taste drücken, aber Sie sind drin und wissen nicht wie Sie rauskommen.“

Am Dienstag hieß es vom Vorsitzenden, dass der Angeklagte, der bei Prozessbeginn noch finanzielle Probleme infolge der damals fristlosen Kündigung beklagt hatte, mehrere Grundstücke besitze. „Wenn Sie eines der Grundstücke verkaufen müssen, dann verkaufen sie eins. Die Nebenkläger haben ihr Kind verloren. Jeder mag für sich denken, welcher Verlust größer ist.“

Wieder wurde unterbrochen, weil sich der Angeklagte mit seinen Verteidigern hinsichtlich einer Verfahrenseinstellung besprechen sollte. Mittlerweile soll die Staatsanwaltschaft 135.000 Euro gefordert haben. Davon 40.000 Euro für die Eltern, weil diese durch den Prozess retraumatisiert worden seien.

Nach einer vielleicht halbstündigen Pause gab es eine Einigung. Die Nebenkläger waren nicht daran beteiligt und mussten diese akzeptieren, obwohl sie sich für ein Urteil ausgesprochen hatten. Als der anwesenden Mutter und ihrem Mann als Nebenkläger 40.000 Euro zugesprochen wurden, war der Rotenburgerin die Enttäuschung anzusehen.

Weitere 60.000 Euro gehen an die Landeskasse und die entstandenen Kosten der Nebenklage „beabsichtigt“ die Kammer dem Angeklagten aufzuerlegen. Sechs Monate Zeit hat der Angeklagte. Ist dann alles bezahlt, wird das Verfahren endgültig eingestellt.