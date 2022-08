Breitband in Rotenburg: Tiefbau fast abgeschlossen

Von: Guido Menker

Breitbandausbau mit Glasfaser in Rotenburg: Die Tiefbauarbeiten sind so gut wie abgeschlossen. © Krüger

Wie ist der Stand der Dinge beim Glasfaserausbau in Rotenburg? Das fragen sich viele Rotenburger, die bereits Breitband-Verträge abgeschlossen haben - aber immer noch auf den Anschluss warten. Wir haben bei Glasfaser-Nordwest mal nachgefragt, wann und wie es nun weitergeht.

Rotenburg – Was im Frühjahr so verheißungsvoll begonnen hat, sorgt inzwischen für Unmut bei vielen Rotenburgern, die sich für einen Wechsel auf Glasfaser entschieden haben. Die Verträge sind fix gemacht – aber bei der Umsetzung des Vorhabens ist ganz offensichtlich etwas Sand im Getriebe. Die Erschließung der Straßen ist zwar weitgehend erledigt, aber die nächsten Schritte bis zum schnellen Internet lassen auf sich warten.

Wer wissen möchte, wann und vor allem wie es weitergeht, wendet sich entweder an seinen Anbieter oder an die Tochter der Telekom und der EWE, Glasfaser-Nordwest. Zahlreiche Kunden haben damit aber ganz offensichtlich keinen Erfolg: Die einen sagen, die anderen seien zuständig – und andersherum. Grund genug also, bei der Glasfaser-Nordwest direkt einmal nachzufragen. Schließlich erwarten die Kunden, nach mehreren Monaten endlich einen schnellen Zugriff auf das Internet zu bekommen. Glasfaser-Nordwest-Sprecher Tim Bunjes zeigt Verständnis und gibt Antworten.

Wie geht es eigentlich wann nach der Erschließung der Straßen weiter?

In Rotenburg bauen wir in drei verschiedenen Ausbaugebieten Glasfaser aus: Rotenburg am Bahnhof, Rotenburg Süd, Rotenburg Nord. Mit zusammen über 10 000 Adressen handelt es sich um eines unserer größten Ausbauprojekte. In den beiden Gebieten Süd und Nord waren wir beim Verteilnetzausbau sogar schneller als ursprünglich angekündigt. Sobald Ende dieses Monats die letzten Trassen und Netzverteiler im Gebiet Nord fertiggestellt werden, sind in Rotenburg alle Tiefbaumaßnahmen auf öffentlichem Grund abgeschlossen. Dann sind gegebenenfalls nur noch vereinzelte Restarbeiten oder Korrekturen notwendig.

Wir haben in Quartal 1 mit dem Bau der Hausanschlüsse gestartet. Wir sind überwältigt von der Nachfrage und dem Vermarktungserfolg unserer Partner und sind mit voller Kraft dabei jeden Kunden schnellstmöglich zu bedienen. Eine kleine Herausforderung ist derzeit die Urlaubszeit, denn viele Kundentermine werden kurzfristig verschoben oder fallen aus. Dadurch entstehen in der Disposition einige Herausforderungen, die wir derzeit bewältigen müssen. Unser Ziel ist es, mit unserem Tochterunternehmen Glasfaser Nordwest Connect weitere Ressourcen einzusetzen, um den Hausanschlussbau in Rotenburg weiter zu beschleunigen.

Wen können die Menschen kontaktieren, um verlässliche Informationen zum Anschlusstermin zu erhalten?

Zunächst muss man sagen, dass es ärgerlich ist, dass Kunden von den Telekommunikationsanbietern telefonisch an Glasfaser Nordwest verwiesen werden und umgekehrt. Ich werde dieses Thema einmal intern bei uns platzieren, damit das in Zukunft nicht mehr vorkommt. Es ist folgendermaßen geregelt: Da die Telekommunikationsanbieter – zum Beispiel EWE oder Telekom – die aktuellsten Statusmeldungen zu den Aufträgen haben, erhalten die Kunden dieser Anbieter dort alle relevanten Informationen zum Hausanschlussbau.

Wie viele Kunden in Rotenburg sind Stand heute angeschlossen und können das Glasfaser nutzen?

Wir konnten bereits eine dreistellige Anzahl von Glasfaserdosen schalten, und erste Kunden surfen über das Netz. Ich bitte um Verständnis dafür, dass ich keine konkreten Zahlen nennen darf.

Wie viele Aufträge sind aus Rotenburg bei der Glasfaser-Nordwest Stand heute eingegangen?

Da unser Netz „Open Access“ ist und mehrere Anbieter auf unserem Netz haben, die sich in direktem Wettbewerb zueinander befinden, darf ich hierzu leider keine Auskunft geben.