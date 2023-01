Veranstaltungskalender 2023: Das ist in Scheeßel und umzu geplant

Von: Lars Warnecke

Man muss auch mal Pause machen: Vom 16. bis 18. Juni wird in Scheeßel wieder das Hurricane-Festival gefeiert. © Heyne

Scheeßel/Fintel – Für 2023 planen Veranstalter wieder zahlreiche kleine und große Feste. Unsere Zeitung gibt einen Überblick, welche Termine sowohl in der Gemeinde Scheeßel als auch in der Samtgemeinde Fintel schon feststehen – ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Januar

Anfang des Jahres geht es in Scheeßel nicht etwa um die politische Gestaltung, sondern um Apfelbäume. Für Freitag, 6. Januar, ist das Bauernmal geplant – eine spaßige Wegeversteigerung mit langer Tradition. Nicht weniger gesellig dürften sich der Scheeperabend der Original Scheeßeler Trachtengruppe am Sonnabend, 14. Januar, sowie der Heringsball des Männerchors Scheeßel eine Woche später gestalten. Das vergangene Jahr Revue passieren lassen, aber auch einen Ausblick auf das gerade begonnene Jahr werfen – diese Möglichkeit bietet sich am Mittwoch, 25. Januar, beim Neujahrsempfang der Gemeinde Scheeßel, ebenso bei dem der Kirchengemeinde Fintel am Sonntag, 15. Januar. Und dann feiert der Westerholter Eekenkring ja auch noch am Freitag, 27. Januar, Premiere für sein neues plattdeutsches Theaterstück. Was sich die Laienschauspieler wohl dieses Mal für ihr Publikum ausgedacht haben? Man darf gespannt sein und sollte die Lachmuskeln trainieren.

Februar

Mit Spannung werden auch die Theateraufführungen der Wohlsdorfer Speeldeel erwartet. Die Proben laufen auf Hochtouren, los geht‘s am Freitag, 10. Februar, in der Bartelsdorfer Mehrzweckhalle. Nur einen Tag später steigt in Ostervesede ab Punkt 19.11 Uhr die Prunksitzung des Veeser Rosenmontagsvereins. Dann heißt es für die Narren endlich wieder „Vees helau!“.

März/April

Es darf wieder fleißig Unrat gesammelt werden: Die Gemeinde Scheeßel bittet für Samstag, 12. März, zur Aktion Scheeßel räumt auf . Und der Name ist selbstredend Programm. Auf ein besonderes Konzerterlebnis darf man sich indes am Freitag, 23. März, freuen. Dann wird in der Scheeßeler Kirche die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach zur glanzvollen Aufführung gebracht. Und wer mehr auf das Musical-Genre steht: Bitteschön! Für Freitag, 10. März, ist im Landgut Stemmen wieder ein Musical-Dinner geplant – ein Fest für (fast) alle Sinne.

Mai

Der Wonnemonat lässt keine Langeweile aufkommen. Gleich am 1. Mai steht in Scheeßel die dritte Auflage für den Museumsdag & Markt an der Beek auf dem Programm. Der Ausstellungsreigen im Scheeßeler Kunstgewerbehaus wird am Freitag, 12. Mai, eröffnet. Der Bund Bildender Künstlerinnen und Künstler zeigt Werke unter dem Titel „Natur, sehen, sein.“ Brillante und voluminöse Stimmen, die unter die Haut gehen – so werden Toni Di Napoli und Pietro Pato angekündigt. Sie sind die Tenöre 4 You und treten am Montag, 22. Mai, in der Scheeßeler St.-Lucas-Kirche auf. Für ein Tauffest unter freiem Himmel tun sich derweil die Kirchengemeinden Scheeßel, Fintel und Lauenbrück am Pfingstmontag, 29. Mai, zusammen. Ort des Geschehens ist einmal mehr das Wümmeufer in Lauenbrück. Am gleichen Tag finden anlässlich des Deutschen Mühlentages in und an der Scheeßeler Wassermühle ein Schaumahlen und Flohmarkt statt. Ob es im Beeke-Ort auch wieder ein Heimatfestival geben wird? Man wird noch abwarten müssen.

Juni

Am Freitag, 9. Juni, ist in Scheeßel wieder Midnight Summer Shopping angesagt. Bis in den späten Abend hinein haben zahlreiche Geschäfte im Ort geöffnet. Da darf nach Herzenslust geschlendert und eingekauft werden. Das Hurricane-Festival findet vom 16. bis zum 18. Juni am Eichenring statt. Viele Namen stehen bereits fest: Veranstalter FKP Scorpio hat das Kommen der Headliner Muse, Die Ärzte, Placebo, Queens of the Stone Age, Kraftklub, Casper und Peter Fox bestätigt. 50 Jahre Beekscheepers – dieses Jubiläum soll in Form einer Trachtenausstellung auf dem Scheeßeler Meyerhof gewürdigt werden. Die Vernissage ist für Freitag, 23. Juni, angekündigt.

Juli

Nicht nur sich selbst, sondern die internationale Völkerverständigung feiert die Tanz- und Trachtengruppe in der Woche vom 12. bis 16. Juli. Dann ist beim Beekefestival wieder im Scheeßeler Kernort ein buntes Treiben mit zahlreichen Gastformationen aus aller Welt zu erleben – es ist die mittlerweile 24. Ausgabe. Etwas beschaulicher lässt es der örtliche Gewerbeverein am Mittwoch, 5. Juli, beim ersten Come together des Jahres zugehen. Zwei weitere Ausgaben der After-Work-Veranstaltung unter freiem Himmel sollen bis September folgen.

August

Im Hochsommer wird bei der Feuerwehrwehr Lauenbrück angestoßen: Sie feiert nämlich 100-jähriges Bestehen. Die Jugendabteilung bringt es immerhin schon auf 50 Jahre. Das soll am Samstag, 12. August, mit einem großen Familienfest gefeiert werden. Weitere Veranstaltungshöhepunkte: Auf dem Meyerhof in Scheeßel steigt am Freitag, 27. August, wieder das Open-Air-Kino und für Sonntag, 27. August lädt die Interessengemeinschaft Vareler Heide zum beliebten Heidefrühschoppen. Und dann wird auf dem Meyerhof auch noch auf 50 Jahre Rock in Scheeßel geblickt – so lautet der Titel einer Ausstellung, die am Freitag, 4. August, Eröffnung feiert.

September

Nichts mit „Abstinenz“: Zum Weinfest mit erlesenen Weinen und guter Musik lädt der Lions-Club Scheeßel für Sonntag, 3. September, auf den Meyerhof ein. Schnäppchenjäger kommen indes am Samstag, 9. September, auf ihre Kosten: In Lauenbrück steigt wieder der kreisweit größte Flohmarkt. Einen Kunsthandwerkermarkt veranstaltet der Förderverein Scheeßeler Mühle einen Tag später auf dem Gelände der Wassermühle – Anlass dazu gibt der Tag des offenen Denkmals. Und dann wäre da noch das Herbstkonzert der Lucas-Kantorei zu nennen: Gemeinsam mit der Kammersinfonie Bremen wird sie am Freitag, 22. September, in der Scheeßeler Kirche unter anderem Beethovens C-Dur-Messe zu Gehör bringen.

Oktober

Schon als traditionell kann das Halloween-Shopping-Event in Scheeßel bezeichnet werden. Die Veranstaltung, die für Freitag, 27. Oktober, geplant ist, wird sicherlich wieder jede Menge schaurig-schöne Aktionen für die Besucher bereithalten.

November

„Ich geh’ mit meiner Laterne“: Im Landpark steht am Freitag, 8. November, wieder das beliebte Martinsfest auf dem Programm. Nicht weniger beliebt ist der große Kunsthandwerkermarkt, zu dem der Heimatverein Scheeßel am 25. und 26. November auf den Meyerhof einlädt. Und der erste Weihnachtsmarkt steht auch schon an – am Sonntag, 26. November, in Westerholz.

Dezember

Das Jahr klingt besinnlich aus – jedenfalls beim Weihnachtskonzert des Scheeßeler Frauenchors. Das steigt am Sonntag, 17. Dezember, in der St.-Lucas-Kirche. Und natürlich wird es am ersten Adventswochenende (2./3. Dezember) im Beeke-Ort auch wieder einen großen Weihnachtsmarkt geben – so sicher wie das Amen in der Kirche.