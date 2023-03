Tendenz zur ärztlichen Unterversorgung in Rotenburg

+ © Moritz Frankenberg / dpa Langfristig erwarten die Hausärzte auch in Rotenburg große Nachwuchsprobleme © Moritz Frankenberg / dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Tom Gath schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

In Niedersachsen fehlen 546 Hausärzte. Auch wenn die Situation in Rotenburg noch entspannt ist, warnen Experten vor Nachwuchs-Problemen.

Rotenburg – Am Montag hat die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) Alarm geschlagen: Um den aktuellen Bedarf an Hausärzten zu decken, müssten sich 546 zusätzliche Allgemeinmediziner im Land niederlassen. Die KVN geht aber davon aus, dass die Zahl der niedersächsischen Hausärzte bis 2035 von über 5 200 auf 3750 sinken wird. Auch bei Fachärzten werde es besonders im ländlichen Raum „starke Tendenzen in Richtung Unterversorgung“ geben.

Im Altkreis Rotenburg ist die Situation derzeit noch entspannt. Der für Rotenburg zuständige KVN-Bereichsleiter Sören Rievers beziffert den hausärztlichen Versorgungsgrad im Altkreis mit 98,5 Prozent. „Es sind fünfeinhalb Hausarztsitze frei, das ist im Rahmen das Vertretbaren“, so Rievers. Dass Rotenburg im Vergleich mit anderen Regionen relativ gut dasteht, liege auch am Rotenburger Diakonieklinikum: „Das Diako hat eine gewisse Sogwirkung. Viele Ärzte, die im Krankenhaus tätig sind, lassen sich irgendwann in einer eigenen Praxis nieder.“

Viele Rotenburger Ärzte kurz vor der Rente

Der Scheeßeler Allgemeinmediziner Martin Scholten warnt als Bezirksvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbands davor, sich auf der derzeitigen Situation auszuruhen: „Im Moment haben wir noch eine Vollversorgung, doch Fakten wie den demografischen Wandel können wir nicht ändern.“ So seien 28 von 46 Hausärzten im Versorgungsbereich Rotenburg über 55 Jahre alt. „Da sieht man schon eine gewisse Dramatik“, sagt Scholten.

Jede Hausarztpraxis habe im Schnitt rund 1 000 Patienten, und wenn eine Praxis schließt, müsse das von den verbleibenden Ärzten aufgefangen werden. Auch die KVN geht davon aus, dass der hausärztliche Versorgungsgrad im Altkreis bis 2035 auf 80 Prozent sinken wird. Vor dem Hintergrund, dass es rund elf Jahre dauert, bis ein Medizinstudent sich als Arzt niederlassen kann, seien jetzt umfassende Gegenmaßnahmen erforderlich.

Landarzt-Quote und Stipendien sollen Abhilfe schaffen

Die Landes- und Kreispolitik hat bereits erste Programme aufgesetzt, um dem Ärztemangel zu begegnen. Ab dem kommenden Wintersemester reserviert Niedersachsen 60 Medizin-Studienplätze für Studierende, die nach dem Studium für mindestens zehn Jahre als Allgemeinmediziner im ländlichen Raum tätig sein müssen. Bewerbungen für das Projekt „Landarztquote“ sind noch bis zum 31. März möglich.

Auf dem Land hat man ein sehr persönliches Verhältnis zu seinen Patienten und darf Teil ihres Lebens sein.

Schon seit 2019 fördert der Landkreis Rotenburg Studierende, die sich verpflichten, später für fünf Jahre im Landkreis tätig zu sein, mit monatlich 500 Euro. Bisher erhalten sechs angehende Mediziner das Stipendium, in den nächsten Jahren sollen sechs weitere Stipendiaten hinzukommen. Hier endet die diesjährige Bewerbungsfrist am 30. April. Rievers und Scholten begrüßen diese Programme, doch sie sind sich einig, dass derart kleinteilige Maßnahmen nicht ausreichen werden. „Es geht um das große Ganze. Wir brauchen eine Lösung dafür, wie wir es schaffen, dass wir trotz geburtenschwacher Jahrgänge Nachwuchs für den ländlichen Raum gewinnen“, erklärt Scholten.

Hausärzte fordern Umsetztung vom „Masterplan Medizinstudium 2020“

Der Hausärzteverband drängt daher auf die Verwirklichung des schon vor Jahren beschlossenen „Masterplans Medizinstudium 2020“. Durch Veränderungen der Studienstruktur soll die Allgemeinmedizin von Beginn an im Studium verankert werden. Scholten kritisiert: „Bisher scheitert die Umsetzung aber an der Politik und den Universitäten selbst, weil die Leitungen mit ambulanter Versorgung nichts zu tun haben und die Notwendigkeit einfach nicht sehen.“

Durch eine frühe Konfrontation mit der Allgemeinmedizin könnten Nachwuchsmediziner auf den Geschmack gebracht werden. Denn gerade im ländlichen Raum könne diese Spezialisierung attraktiv sein, wie Scholten betont: „Ich bin bewusst aus Berlin nach Niedersachsen gekommen, weil ich vom Stadtleben genug hatte. Auf dem Land hat man ein sehr persönliches Verhältnis zu seinen Patienten und darf Teil ihres Lebens sein.“