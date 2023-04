„Teamerin“ Leonie Brand schafft kirchliche Angebote für Jugendliche in Scheeßel und Lauenbrück

Von: Ulla Heyne

Teilen

Lisa Brandt (v.r.), Leonie Brand und Merle Jörs setzen sich ehrenamtlich für die Jugendarbeit in der Kirchengemeinde ein. © Heyne

Leonie Brand ist in ihrer Gemeinde unterwegs, um Kirche für junge Leute attraktiv zu gestalten. Dabei geht es mal im Schlafsack unter die Orgel, um in der Kirche zu übernachten und mal auf gemeinsame Ferienfreizeiten. Unterstützt wird sie von Merle Jörs und Lisa Brandt, zu dritt plant das Team auch eine Freizeit für Konfirmanden.

Scheeßel – Eine Nacht in der Kirche, das Gemeindehaus als Escape Room und die Freizeit für Jugendliche als roter Teppich ganz wie in Hollywood – Tagträume einer Jugendlichen? Mitnichten: Ein ganz konkretes Angebot einer jungen Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, an die Kirchenjugend aus Scheeßel und Lauenbrück.

Eigentlich war der Kontakt zur Kirche bei Leonie Brand nach der eigenen Konfirmation zunächst abgebrochen. Vor etwa drei Jahren lud Diakonin Sabine Gerken sie ein, bei der Kinderkirche vorbeizuschauen – der Funke war wieder entfacht. Die angehende Heilerziehungspflegerin, die sich immer schon gern um Kinder gekümmert hatte, stieg als „Teamerin“ ein – gerade in Zeiten von Corona und danach sowie der krankheitsbedingten Vakanz der Jugend-Diakoninnenstelle wichtiger denn je. „Nach Corona können die Kids heute die Lieder nicht mehr“, stellt sie bedauernd fest.

Kinderkirche und Jungschar finden einmal monatlich statt

„In Lauenbrück war ich lange eine Einzelkämpferin“, verrät die 20-Jährige, die vor einiger Zeit nach Scheeßel gezogen ist. Gemeinsam mit zwei Gleichgesinnten plant und leitet sie Angebote, die Kirche für junge Menschen attraktiv machen sollen. Das sind in Lauenbrück einmal monatlich die Kinderkirche und die Jungschar. An die Teilnehmer letzterer richtet sich auch die Veranstaltung „Vor verschlossenen Türen“, eine Übernachtung mit Lagerfeuer in der Kirche vom 19. bis 20. August. Eine Idee, die bei den Pastoren auf offene Ohren stieß, Vorbehalte gegen das Nächtigen im Kirchenraum habe es keine gegeben, „wir dürfen alle Räume benutzen“, freut sich die Macherin über die Lockerheit der Pastoren und das Vertrauen. Die Idee eines „Escape Rooms“, bei dem es darum geht, in einer bestimmten Zeit gemeinschaftlich unterschiedliche Knobelaufgaben zu lösen, brachte sie von einer Freizeit mit.

Die Teensfreizeit vom 13. bis 17. September in einem Freizeitheim unter dem Motto „Eulenberg goes Hollywood“ richtet sich an Konfirmanden aus Scheeßel, „von denen kenne ich schon einige“. Schon im Vorjahr hatte sie sich die Leitung mit einem anderen Engagierten geteilt, dieses Mal sind mit Merle Jörs und Lisa Brandt zwei neue Köpfe mit im Boot. Zu dritt die gesamte Verantwortung für 20 Jugendliche zu übernehmen, schreckt Brand nicht die Spur, höchstens die finanzielle Planung: „Letztes Jahr haben wir uns selbst verpflegt, da musste man ganz genau überlegen, wie viel man einkauft, dieses Jahr werden wir bekocht, das ist eine große Erleichterung.“ Die Freizeit sieht sie als gute Möglichkeit, Jugendliche abseits vom Alltag zu erreichen: „Sonst ist es manchmal schwer, etwas mit ihnen zu machen, weil Kirche in diesem Alter nicht cool ist und viele keine Lust haben.“ Das Motto „Hollywood“ hat Mitstreiterin Lisa von einer anderen Freizeit mitgebracht, weitere Anregungen bekam Brand beim Kreisjugendkonvent. Quiz, roter Teppich, „Powerhour“ und Geländespiele – Ideen hat das Trio schon viele, „außerdem ist dort ein großer Pool“, freut sich Brand.

Auch in sozialen Medien ist die Teamerin aktiv

Warum sich Brand neben ihrer Ausbildung mit ähnlichen Schwerpunkten all diese Aktivitäten aufbürdet? „Freizeiten machen einfach Spaß“, so die einfache Antwort. „Ich erinnere mit noch gern an meine eigene Kinderzeit“, damals mitgeleitet von der eigenen Mutter – das Organisationstalent scheint ihr im Blut zu liegen. Und als wäre das noch nicht genug, rührt sie in den sozialen Medien unter „evjugend.scheessel“ die Werbetrommel und plant gemeinsam mit Bianca Schubert und Pastor Jens Ubben am Samstag, 1. Juni, ein großes Sommerfest für Erst- bis Fünftklässler aus Scheeßel und Lauenbrück mit Sinnesparcours, Geländespiel und Bastelangeboten.