21 Autos brennen in Rotenburg: Polizei prüft Zusammenhänge mit anderen Taten

Von: Fabian Raddatz, Johannes Nuß

21 Autos sind auf einem Parkplatz in Rotenburg (Wümme) in der Nacht zum Sonntag in Flammen aufgegangen. Es war der 13. Brandanschlag dieser Art in Rotenburg.

Update von Montag, 6. Februar, 15:32 Uhr: Nach dem Brand von 21 Fahrzeugen auf dem Parkplatz einer Autovermietung in Rotenburg (Wümme) tappt die Polizei bei der Aufklärung weiter im Dunkeln. Wie der Norddeutsche Rundfunk in seinem Online-Auftritt berichtet, gebe es zwar noch keine Tatverdächtigen, aber es werde ein Zusammenhang mit einem Brand vor zwei Monaten bei einem Autohaus in Rotenburg-Hohenech untersucht.

Damals hatten dort 37 Fahrzeuge gebrannt, die zu einem Autoverwerter gehörten. Wie es in dem Bericht heißt, prüfe die Polizei daher mögliche Zusammenhänge. In den vergangenen Monaten habe es 13 Brände gleicher Art gegeben, so die Polizei zum NDR. (jon)

Erstmeldung von Sonntag, 5. Februar, 6:46 Uhr: Rotenburg (Wümme) – Auf dem Parkplatz einer Autovermietung in Rotenburg (Wümme) haben in der Nacht zum Sonntag, 5. Februar 2023, 21 Leihwagen gebrannt. Es handelte sich um Pkw und Transporter, darunter auch Elektrofahrzeuge, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden wurde auf etwa 500.000 Euro geschätzt.

Trotz eines Großeinsatzes der Feuerwehr wurden 21 Fahrzeuge durch den Brand beschädigt und brannten zum Teil komplett aus. © JOTO

Zur Brandursache ermittele man in alle Richtungen, Brandstiftung sei nicht auszuschließen. Ein politischer Hintergrund liege aber höchstwahrscheinlich nicht vor, sagte ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen.

21 Autos brennen auf Firmenparkplatz in Rotenburg: Auto-Brandserie im Landkreis

Nach ersten Polizeiangaben bemerkten Passanten gegen 02:13 Uhr eine starke Rauchentwicklung auf dem Gelände der Autovermietung an der Straße „Auf den langen Stücken“ in Rotenburg-Mulmshorn und riefen die Feuerwehr. Dort standen auf einer eingezäunten Wiese laut Eigentümer mehr als 100 Neuwagen einer Autovermietung. Als die ersten Feuerwehrleute wenige Minuten später eintrafen, standen bereits etwa ein Dutzend Fahrzeuge in Brand. Das Feuer breitete sich über die eng geparkten Fahrzeuge aus.

Wegen ähnlicher Brände im Landkreis Rotenburg (Wümme) – etwa, als Flammen 37 Fahrzeuge zerstörten – hat die Rotenburger Polizei im Dezember die Ermittlungsgruppe „Hohenesch“ gegründet. Insgesamt untersuchen die Beamten mehr als zehn Brandstiftungen an Autos und Transportern in den letzten Monaten. Die Polizei wollte in der Nacht aus Ermittlungsgründen keine Angaben machen, ob auch der Brand in Mulmshorn zu der Serie gehört. (far/dpa)