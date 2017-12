Mercedes-Fahrer stirbt bei Unfall zwischen Wilstedt und Buchholz

Wilstedt - Bei einem Unfall am zweiten Weihnachtsfeiertag ist ein 41 Jahre alter Mann gestorben. Er war mit seinem Auto von der Straße angekommen und mit einem Baum kollidiert.

Der Mann starb laut Polizeiangaben noch an der Unfallstelle. Warum er von der Straße abkam, konnte die Polizei am Mittwoch noch nicht erklären, heißt es in einer Pressemeldung der Beamten.

Der Mann aus Grasberg war gegen 18.45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Kreisstraße 113 von Wilstedt in Richtung Buchholz unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Straßenbaum prallte. Am Fahrzeug entstand laut der Polizei Totalschaden.

