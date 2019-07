Tierschau auf der Tarmstedter Ausstellung: Ein Vergnügen für alle

Tarmstedt - Irgendwie sind sie alle zufrieden: die Besucher, die staunend die beiden Ringe säumen, die vielen Akteure, die ein vielfältiges, informatives und zugleich unterhaltsames Programm auf die Beine gestellt haben, sowie nicht zuletzt auch die Geschäftsleitung der Tarmstedter Ausstellung. „Die Tierschau ist inzwischen unser zweites Standbein. Sie genießt einen hohen Stellenwert“, sagt Geschäftsführer Frank Holle.

Die Tierschau feiert bei der 71. Tarmstedter Ausstellung, die am Montagabend zu Ende geht, ein Jubiläum. Seit 40 Jahren gehört sie dazu. Absoluter Höhepunkt in jedem Jahr ist die Kreisfohlenschau. „Mit ihr hatte es vor 41 Jahren angefangen“, erklärt Holle. Die Idee für die Tierschau war geboren – und hat sich mittlerweile so weit entwickelt, dass sie mehr als ein Drittel der Veranstaltungsfläche in Tarmstedt für sich in Anspruch nimmt.

Tarmstedter Ausstellung ohne Tierschau - geht nicht!

+ Vor der Fleischrinderschau müssen die Tiere noch einmal unter die Dusche. © Menker „Viele Besucher kommen nur deswegen zu uns“, weiß der Geschäftsführer. Und in der Tat: Vor allem viele Familien mit Kindern verfolgen das Geschehen. „Das Programm ist stimmig“, findet Frank Holle. Er spricht von einem Alleinstellungsmerkmal. Landrat Hermann Luttmann kann sich die Tarmstedter Ausstellung ohne Tierschau schon gar nicht mehr vorstellen.

+ Ein Erfolg ist auch das Rinderprogramm. © Menker Besonders voll ist es während der Rittershow im großen Ring. Beeindruckende Pferde und Reiter in farbenfrohen Kostümen zeigen, was sie können. Aber es gibt nicht nur viele verschiedene Pferderassen zu bewundern, sondern auch sportliche Herausforderungen bei den Mounted Games, sowie die fliegenden Hunde, die in atemberaubendem Tempo Frisbee-Scheiben hinterherjagen, sowie Kinder und Jugendliche, die zeigen, was beim Voltigieren alles möglich ist. Westernreiten und eine Show mit Islandpferden runden das Programm ab.

Tarmstedter Ausstellung: Züchter präsentieren Top-Models

+ Schau und Show gehören zusammen. © Menker Im Backstage-Bereich des kleineren Ringes nebenan geht es indes weniger um Spaß. In den Stallungen bereiten sich die Züchter auf die Fleischrinderpräsentation für verschiedene Rassen vor. Ulrike Peter aus Lüchow-Dannenberg bürstet noch an der zweijährigen Färse Saphir herum, während einige Kollegen mit ihrem Tier noch an der Dusche stehen, um den groben Dreck abzuwaschen. „Auch ein Top-Model geht schließlich vor dem Auftritt noch einmal zum Frisör“, sagt Peter. Saphir ist eine Welsh Black. Und wie der Name schon sagt, sind diese Tiere schwarz. Im Idealfall komplett.

Irgendwie sehen sie alle gleich aus. Warum also sollte Saphir am Ende gewinnen? „Weil sie die Schönste ist“, versichert Ulrike Peter, obwohl sie weiß, dass das jeder Züchter von seinem Tier behauptet. Es gehe um die Muskulatur und um den Fleischansatz. Aber auch der Charakter spiele eine große Rolle bei der Bewertung, fügt Christian Berg hinzu, der bei Antonia letzte Hand anlegt. „Das sind alles Top-Tiere, die wir hier sehen, es geht um Nuancen.“

Welsh-Black-Rinder hoch im Kurs in Tarmstedt

Ruhig, robust und schwer – das zeichne die Welsh Black aus. Genügsame Rinder, die das ganze Jahr draußen verbringen, ausschließlich Heu und frisches Gras fressen und am Ende bestes Fleisch lieferten. Das unterstreicht auch Hermann Maack aus Lübberstedt. Er war es, der die Welsh Black vor mehr als 30 Jahren nach Deutschland holte. Jetzt ist er im Ruhestand.

220 Tiere sind im Wettbewerb dabei. Entsprechend voll ist es auch im Stall. Groß ist aber auch das Interesse am Ring – der ist dicht umlagert. Die Masterrind spricht von einer qualitativ hochwertigen Landeszucht und lobt die Tarmstedter Ausstellung als umfangreiche und gastfreundliche Plattform für das Programm. Ja, es sind wirklich alle sehr zufrieden.