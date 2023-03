Zwei Restauratorinnen aus Vorwerk bewahren alte Objekte

Von: Wieland Bonath

Teilen

Aufsätze für das Handschleifgerät. © Bonath, Wieland

Sie bewahren die Spuren unserer Geschichte auf, die beiden Expertinnen, die in der Samtgemeinde Tarmstedt seit zwölf Jahren ihre Werkstatt betreiben. Sie arbeiten dabei seit Jahren auch eng mit der Kreisarchäologie Rotenburg zusammen.

Vorwerk – „Im kleinen Felde 7“ am Rande des stillen, etwa 1 000 Einwohner zählenden Dorfs Vorwerk in der Samtgemeinde Tarmstedt haben die beiden Restauratorinnen Lena Geidner und Sara Beuster vor zwölf Jahren ihre Werkstatt eingerichtet. Mikroskop, Sandstrahlgerät, Handschleifgerät und Fotoapparate gehören zu der Ausrüstung, dazu Werkzeuge wie Skalpell, Widerhaken, Holzstäbchen, Pinsel, Wattestäbchen und Glasfaserstift. Die Reihe ließe sich fortsetzen, denn es handelt sich um eine besondere Werkstatt, quasi ein Labor, in dem die menschengeprägte Vergangenheit, so gut es eben möglich ist, wieder zum Leben erweckt werden soll. Geidner: „Das Ziel unserer Arbeit ist, Zeugnisse unserer gemeinsamen Geschichte zu bewahren und damit für uns und nachfolgende Generationen erlebbar zu machen.“

Der gemeinsame Weg begann nach dem Studienabschluss

Die beiden 42-jährigen Frauen haben sich während ihres vierjährigen Studiums an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin kennengelernt. 2007 nach dem erfolgreichen Studienabschluss begann der gemeinsame Weg der Restauratorinnen. Sie gründeten in Vorwerk die erste und weiter einzige archäologische Restaurierung-Werkstatt im Landkreis Rotenburg.

Fachliche Grundlagen hatten Geidner und Beuster in den Hörsälen der Berliner Hochschule und bei regelmäßigen Auslandsaufenthalten, unter anderem im syrischen Aleppo, zusammengetragen. Die vom Krieg stark zerstörte Stadt bot beiden Frauen bei Tempel-Ausgrabungen archäologische Fundstücke en masse. Es galt, Keramik, Glas, Bronze, Eisen, Porzellan oder Stein in einer Art Puzzlespiel wieder zusammenzufügen. „Diese Wochen waren prägend für uns“, sagt Beuster.

Ein Hang zum Handwerklichen gehört dazu

Ein „ausgeprägter Hang zum Handwerklichen“, so die in Bülstedt aufgewachsene Geidner, habe wesentlich bei ihr zur Berufswahl nach Abschluss der Waldorfschule in Ottersberg beigetragen. Reizvoll und spannend sei für sie die Verbindung zwischen der Wissenschaft wie der Physik und der Chemie und dem Handwerklichen. „Wenn ich am Mikroskop sitze, tauche ich in eine andere Welt ein. Das ist für mich wie meditieren.“

Die Zeit der Pandemie hat auch bei den Restauratorinnen für einen Rückgang der Aufträge gesorgt. Davon sei inzwischen so gut wie nichts mehr zu spüren. Sie freuen sich, dass sie in diesem Jahr nach dreijähriger Pause an dem 20. Treffen der archäologischen Restauratoren teilnehmen können. Dieser Erfahrungsaustausch mit jeweils etwa 30 Teilnehmern, initiiert vom Landesdenkmalamt in Hannover, sei für den Beruf sehr wichtig, förderlich und informativ.

Geidner ist Mutter von drei Kindern. Die Archäologie scheint den Alltag der jungen Familie zu beherrschen: Ehemann Jan ist tätig als Grabungstechniker in der Landesarchäologie Bremen; der Nachwuchs, so die 42-Jährige, lasse hin und wieder anklingen, nach der Schule in die Fußstapfen der Mutter treten zu wollen.

Lena Geidner am Mikroskop in ihrer Werkstatt für Restaurierung in Vorwerk. © Bonath, Wieland

Seit Jahren besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen der Kreisarchäologie Rotenburg mit ihrem Leiter Stefan Hesse. Geidner: „Ich habe 2013 für eine Sonderausstellung des Bachmann-Museums in Bremervörde Objekte restauriert. Damals war das ein Auftrag, den ich als Freiberuflerin ausgeführt habe. Zur Zeit bin ich projektbezogen im Bachmann-Museum für ein Jahr angestellt. Zusammen mit einem Team unterstützen wir das Museum beim Verpacken der archäologischen Objekte.“

Je nach Auftragsumfang kommt die in Hamburg lebende Kollegin Beuster, ebenfalls 42 und Mutter von drei Kindern, aus der Hansestadt in die Werkstatt für archäologische Restaurierung nach Vorwerk. Zu den Auftraggebern gehören unter anderem die Landkreise Stade, Rotenburg und Verden, der Schwedenspeicher Stade, das Schloss Agathenburg, die Museen Syke und Nienburg und die Landesarchäologie Bremen. Dazu kommen immer wieder Privatpersonen.

Steinzeitliche Artefakte aus Feuerstein

Die ältesten Objekte, die sie zur Bearbeitung gehabt habe, seien steinzeitliche Artefakte wie Klingen oder Dolche aus Feuerstein. Geidner wickelt einen sorgfältig verpackten länglichen Stein aus. Messerscharf! Er wird demnächst wieder im Museum Syke zu sehen sein, sorgfältig von den Restauratorinnen von störender Klebemasse und Textilresten zur Präsentation befreit. Geidner: „Wenn ich einen persönlichen Gegenstand wie zum Beispiel einen Armreif auf dem Tisch liegen habe, frage ich mich schon, wem dieser Gegenstand womöglich gehört haben könnte. Dann wünsche ich mir manchmal, durch ein Zeitfenster in die Vergangenheit schauen zu können.“

Zu den Objekten, an die sie sich besonders intensiv erinnert, gehört ein römisches Bronzebecken, das als Urne verwendet wurde. In der Urne hätten sich Leichenbrand und Beigaben befunden: Spielsteine aus Knochen mit Kreisaugenverzierung, außerdem ein Knochenkamm und eine Glasperle. Geidner: „Das war ein absolutes Highlight.“ Geborgen worden war die Urne vor mehreren Jahren beim Verlegen einer Gaspipeline. Den Auftrag hatte das Landesdenkmalamt in Hannover gegeben.

Spektakuläre Funde

Ein anderer spektakulärer Fund im Sommer vergangenen Jahres, bei dem Beuster involviert war: Bei Grabungsarbeiten im Bereich der Trinitatiskirche in Hamburg-Altona wurde ein altes Handwerkerviertel gefunden, das bei Bombenangriffen der Alliierten im Zweiten Weltkrieg zerstört worden war. Beuster hat Objekte restauriert, unter anderem im Block zusammengeschmolzen, gereinigt und stabilisiert.

Geidner blättert in einem Aktenordner: Etwa 600 Arbeitszettel hat die Werkstatt für Restaurierung im Laufe der Jahre zusammengetragen. Die Zahl der Objekte lässt sich nur schwer feststellen. Es sind mehrere Tausend. Für jedes von ihnen gilt dieser Satz von Diplom-Restauratorin Geidner: „Ziel unserer Arbeit ist grundsätzlich, den Zustand der Objekte zu erhalten mit möglichst geringem Einsatz von Fremdmaterial.“

Kontakt

Wer sich für die Arbeit von Lena Geidner und Sara Beuster interessiert, der findet weitere Informationen auf ihrer Internetseite. Gerne vereinbaren die beiden auch einen persönlichen Termin. Dazu genügt ein Anruf in Vorwerk unter 04288 / 3005474 oder 0176 /96360385. www.restaurierung- niedersachsen.de