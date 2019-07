Der Weg zur Nachhaltigkeit

Hubertus Paetow hält Festrede bei Tarmstedter Ausstellung

+ Neuerungen in der landwirtschaftlichen Technik machen einen großen Teil der Ausstellung aus. Fotos: Witte

Tarmstedt - Von Farina Witte. Während die 71. Tarmstedter Ausstellung am Freitag ihre Tore geöffnet hat und die ersten Besucher über das Gelände flaniert sind, war der Himmel über ihnen wolkenverhangen. Geregnet hatte es auch schon in der Nacht zuvor. Normalerweise kein Grund zur Freude für Veranstalter einer solchen Messe, doch in Tarmstedt, wo die Landwirtschaftsbranche einmal im Jahr zusammenkommt, lässt man sich davon nicht stören. „Die meisten hier sind wohl glücklich über den Regen“, meinte Dirk Gieschen, Geschäftsführer der Tarmstedter Ausstellung, und verwies auf das Dürrejahr 2018 und die vergangenen Wochen, die ebenfalls sehr trocken waren.